Агент Белотти: «Отказ от перехода в „Зенит“? Лучше спросить у его жены»

Сержио Ланчини, агент нападающего «Торино» Андреа Белотти, прокомментировал информацию о том, что его клиент не хочет переходить в «Зенит».
Я ничего не знаю об этом. Лучше спросить у его жены.
«Зенит» готов заплатить за трансфер Белотти внушительную сумму.
Это будет либо авантюрист и любитель денег, либо дурак !
Это будет либо авантюрист и любитель денег, либо дурак !
Собственно, я не знаю, что ещё лучше может охарактеризовать уровень нашего чемпионата.
Собственно, я не знаю, что ещё лучше может охарактеризовать уровень нашего чемпионата.