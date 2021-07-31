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Агент Белотти: «Отказ от перехода в „Зенит“? Лучше спросить у его жены»

вчера, 18:06

Сержио Ланчини, агент нападающего «Торино» Андреа Белотти, прокомментировал информацию о том, что его клиент не хочет переходить в «Зенит».

Я ничего не знаю об этом. Лучше спросить у его жены.

«Зенит» готов заплатить за трансфер Белотти внушительную сумму.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
сегодня в 08:12
Жена не захотела,что бы Дзюба увёл её мужа.
протон1
протон1
сегодня в 03:09
агент расстроен что не урвал куш от сделки) и злой сейчас на жену
Дрючик 76
Дрючик 76
сегодня в 02:28, ред.
Так кто агент,Ланчини,или жена Белотти?)
протон1
протон1
сегодня в 00:43
Звучит как "я согласен, но не она, уговаривайте"...Открыт новый персонаж: Жена Белотти...Ох уж эти жёны….
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:27
Миллеру для начала надо спросить добро у жены Белотти на переход игрока....))
AlVi77
AlVi77
вчера в 22:11
Зачем зениту нападающий за внушительную сумму? Который еще и каблук. С тем же успехом можно инвестировать эти деньги в Рукаку, Рукака забьет. Забьет болт на футбол
Павел Якунин
Павел Якунин
вчера в 21:41, ред.
Неудивительно. В Питере холодно и часто тучи, тяжеловато реально будет девушке после солнечной Италии. А агенту пофиг, не ему же переезжать, главное комиссионные получить...
Бен Зопилой
Бен Зопилой
вчера в 20:55
    Hypnoz
    Hypnoz
    вчера в 20:44
    Какой человек в здравом уме, променяет Италию на Россию ?
    Это будет либо авантюрист и любитель денег, либо дурак !
    underground_10
    underground_10 ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 20:35
    При этом игрок сборной Италии, который выходил на поле. Перейти в более сильную команду тоже мог уже давно.
    Хиромант
    Хиромант ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 20:21
    Видать его жену в России когда-то крепко обидели...
    zsb1961
    zsb1961
    вчера в 20:16
    Жёны решают всё!
    рже
    рже
    вчера в 20:13
    Дзюба 20 голов,Азмун 19,Итальяша 13!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 19:54
    Такого агента гнать в шею
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 19:31
    Не быть этому переходу! Игрок сборной Италии всё же и сам, похоже, явно не желает переезжать в Россию. И дело не в жене.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 19:24
    Есть номер жены?)
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 19:18, ред.
    Это всё, конечно, весело, но Торино занял 17-е место в Серии А, сразу над зоной вылета расположился, нескольких очков не хватило, чтобы в будущем сезоне поиграть во второй лиге. И игрок такого клуба никак не хочет идти к чемпиону России, бороться за трофеи и играть в Лиге Чемпионов.
    Собственно, я не знаю, что ещё лучше может охарактеризовать уровень нашего чемпионата.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 19:16
    Белотти спешит на тренировку.....
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca
    вчера в 19:03
    как можно было отказать клубу из страны где есть спутник ви, ведь она в Италии на фиг не нужна как и всей Европе
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    вчера в 19:01
    Жена сказала, если перейдешь в Зенит, уйду к Дзюбе)))
    Стасодзюб
    Стасодзюб
    вчера в 18:54, ред.
    Агент Дзюбы: "Отказ от перехода в Баварию"? Лучше спросите у его жены Азмуна.
    stasil
    stasil
    вчера в 18:53
    Жена видимо видела запись Дзюбы и Азмуна в раздевалке. Решила сохранить мужа для себя
    particular
    particular
    вчера в 18:46
    Не свезло Белотти с окружением - агент-незнайка и жена с антироссийскими лозунгами..:))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 18:36
    Послушай женщину и сделай всё наоборот...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 18:36
    Жена - друг человека, приходится считаться.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    вчера в 18:35
    Жены Российских футболистов тоже хотят чтобы их мужья играли в Европе!)
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ номер 12 (раскрыть)
    вчера в 18:33
    Дык подкаблучников пруд пруди!
    Стасодзюб
    Стасодзюб
    вчера в 18:32
    Ты суда не ходи ты туда ходи,а то дзюба в раздевалку заведет - совсем плохой будешь)))
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 18:18
    Естественно что жена Белотти не захотела переезжать из Италии в Россию и не дала мужу перейти в Зенит.
    BDA8181
    BDA8181
    вчера в 18:18
    Всё таки видимо есть контакт, а я думал утка)) Ну значиться уговорят и жену ))
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