Агент Белотти: «Отказ от перехода в „Зенит“? Лучше спросить у его жены»

1627743997

вчера, 18:06

Сержио Ланчини, агент нападающего «Торино» , прокомментировал информацию о том, что его клиент не хочет переходить в «Зенит».

Я ничего не знаю об этом. Лучше спросить у его жены.

«Зенит» готов заплатить за трансфер Белотти внушительную сумму.