Агент Камоцци — о Белотти в «Зените»: «Он хочет остаться в Италии»

Итальянский агент Франко Камоцци прокомментировал слухи о том, что нападающий «Торино» может перейти в «Зенит».

Белотти может стать хорошей заменой Азмуну, хотя это игроки разного плана. Манера игры Белотти больше напоминает Дзюбу. Могу назвать их стиль игры очень схожим.

Верю ли я, что Белотти перейдет в «Зенит»? Скорее нет, чем да. Это очень трудно, потому что Белотти хочет остаться в Италии.