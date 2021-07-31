Агент Камоцци — о Белотти в «Зените»: «Он хочет остаться в Италии»

Итальянский агент Франко Камоцци прокомментировал слухи о том, что нападающий «Торино» Андреа Белотти может перейти в «Зенит».
Белотти может стать хорошей заменой Азмуну, хотя это игроки разного плана. Манера игры Белотти больше напоминает Дзюбу. Могу назвать их стиль игры очень схожим.
Верю ли я, что Белотти перейдет в «Зенит»? Скорее нет, чем да. Это очень трудно, потому что Белотти хочет остаться в Италии.
Ранее агент Белотти назвал причину, по которой Белотти отказывается от перехода в «Зенит».
1.Азмун по последним данным и не собирается никуда уходить...а сидит внимательно пересчитывает нули в новом контракте.....
2.На свете нет игроков схожих по стилю с Дзюбой....ибо у Артёма Сергеевича есть всё на свете...кроме стиля....
1.Азмун по последним данным и не собирается никуда уходить...а сидит внимательно пересчитывает нули в новом контракте.....
2.На свете нет игроков схожих по стилю с Дзюбой....ибо у Артёма Сергеевича есть всё на свете...кроме стиля....
"флуд (в т.ч. в рабочих тегах, например, НашелОшибку), комментарии из одного слова"
В вашем комментарии было лишь одно слово.
"флуд (в т.ч. в рабочих тегах, например, НашелОшибку), комментарии из одного слова"
В вашем комментарии было лишь одно слово.