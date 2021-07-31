ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Агент Камоцци — о Белотти в «Зените»: «Он хочет остаться в Италии»

вчера, 20:26

Итальянский агент Франко Камоцци прокомментировал слухи о том, что нападающий «Торино» Андреа Белотти может перейти в «Зенит».

Белотти может стать хорошей заменой Азмуну, хотя это игроки разного плана. Манера игры Белотти больше напоминает Дзюбу. Могу назвать их стиль игры очень схожим.

Верю ли я, что Белотти перейдет в «Зенит»? Скорее нет, чем да. Это очень трудно, потому что Белотти хочет остаться в Италии.

Ранее агент Белотти назвал причину, по которой Белотти отказывается от перехода в «Зенит».

Все новости
Слухи«Локомотив» готов продать Крыховяка и Миранчука, Баринова хотят оставить
Сегодня, 11:27 Комментарии14
Слухи«Гремио» не захотел продавать защитника в «Спартак»
Сегодня, 08:48 Комментарии19
Слухи«Зенит» предложил за Кунью 25 млн евро
Сегодня, 08:33 Комментарии32
Слухи«Краснодар» оценил Крыховяка в 1 млн евро
Сегодня, 08:24 Комментарии27
Бийол: «Я не собираюсь никуда уходить из ЦСКА»
Вчера, 23:31 Комментарии9
Агент Белотти: «Отказ от перехода в „Зенит“? Лучше спросить у его жены»
Вчера, 18:06 Комментарии35
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:00
очень жаль. украсил бы РПЛ
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:49
Обманывает обывателей...
1.Азмун по последним данным и не собирается никуда уходить...а сидит внимательно пересчитывает нули в новом контракте.....
2.На свете нет игроков схожих по стилю с Дзюбой....ибо у Артёма Сергеевича есть всё на свете...кроме стиля....
David Young
David Young ответ Maksat Karanov (раскрыть)
вчера в 20:31
https://www.soccer.ru/rules
"флуд (в т.ч. в рабочих тегах, например, НашелОшибку), комментарии из одного слова"
В вашем комментарии было лишь одно слово.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100