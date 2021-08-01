ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Краснодар» оценил Крыховяка в 1 млн евро

01 августа 2021, 08:24

«Краснодар» продолжает вести переговоры с «Локомотивом» по поводу трансфера хавбека Гжегожа Крыховяка.

Утверждается, что «быки» готовы заплатить за поляка 1 миллион евро. «Локомотив» требует 5 миллионов евро и не хочет снижать сумму.

Отмечается, что «Рубин» хотел заполучить футболиста, но игрок не захотел переходить в казанский клуб.

Ранее стало известно, на какой срок будет рассчитан контракт между Крыховяком и «Краснодаром».

Все новости
СлухиСтало известно, каких игроков предлагал приобрести Рангник «Локомотиву»
Вчера, 20:54 Комментарии27
Бабаев: «Не собираемся удерживать Влашича во что бы то ни стало»
Вчера, 14:52 Комментарии12
СлухиТикнизян может перейти из ЦСКА в «Локомотив»
Вчера, 14:05 Комментарии29
Игонин: «„Зениту“ для ЛЧ одного Белотти не хватит»
Вчера, 11:38 Комментарии13
Слухи«Спартак» интересуется правым защитником «Фейеноорда»
01 августа Комментарии14
СлухиБывший ассистент тренера сборной Украины может возглавить «Локомотив»
01 августа Комментарии27
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
01 августа в 18:08
за 5 нереально продать
в крайнем случае крых может выкупить свой контракт за 3,2 и все
ну то есть краснодар выкупит его контракт
короче как Катар с Неймаром, только на 219 миллионов дешевле
Аксинья
Аксинья
01 августа в 14:27
Торг закончится тем что Локо еще и доплатит - опыт есть))
Doping87
Doping87
01 августа в 14:21
Официально 1 млн, а тайком ещё 10ку по карманам раз суют.
sir_Alex
sir_Alex ответ Jeck Denielse (раскрыть)
01 августа в 13:40
Кстати, почему он не в Зените?
1bear
1bear
01 августа в 13:35
за 1 миллион - это просто смешно )))))))
zsb1961
zsb1961
01 августа в 12:10
Торг здесь неуместен!
Ислам0926
Ислам0926
01 августа в 11:30
Я так думаю хотят разгрузить платежную ведомость и готовятся к следующему сезону сейчас , можно было конечно зимой это начинать после еврокубков
makkie
makkie
01 августа в 11:21
1 млн? Галицкий совсем Локо за дураков держит.
Сейчас вмешается какой-нибудь Орешкин и Крыховяк перейдет в цска - а Хашиг и Галицкий потом будут по привычке проклинать Москву )))
oFANATo
oFANATo
01 августа в 11:14, ред.
Началась распродажа.....новая метла по новой метёт.
Caniggia
Caniggia
01 августа в 10:34
Следующий на выход - Миранчук!
Ironigor
Ironigor
01 августа в 10:06
Локо, - что хотим, то и творим !!!)
виктор бочарников
виктор бочарников
01 августа в 09:50
С такими манагерами пол команды бесплатно разбежится, еще и стадион продадут на фиг он нужен.
Брулин
Брулин
01 августа в 09:47
Локомотив опять трансферную дичь творит !!
Хотя это уже не ново ))
Лучшего игрока команды за 1 или 5 лямов (
STVA 1
STVA 1 ответ Sergei Egorov (раскрыть)
01 августа в 09:39
С такими менеджерами как Цорн, Локо может скоро ничего не смоч)))
ОПС
ОПС
01 августа в 09:39
Посмотрим, чем все закончится.
VeniaminS
VeniaminS
01 августа в 09:31
конечно маловато.
swed27
swed27
01 августа в 09:31
Локо не должен продешевить
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Gahi (раскрыть)
01 августа в 09:02
Вероятность перехода в Краснодар на том же Трансфермаркте 88%...
Меня не столь удивляет в 15 раз заниженная сумма за поляка...как незаинтересованность других клубов РПЛ из первой пятёрки таблицы....

Понятно что не у всех есть возможность содержать столь мастеровитого игрока (Крыховяк получит 9,5 млн евро по 3-летнему контракту с «Краснодаром») ...но ещё не понятней позиция Локо...отдающего игрока несомненно входящего в тройку лучших игроков чемпионата - бесплатно (в 2,5 раза дешевле Заболотного)))
Любой клуб Лиги...абсолютно любой.... с Гжегошем сильней чем без Гжегоша.....
Я например с первой игры поляка за москвичей наблюдая за ним постоянно думал - ну почему этот парень не в Зените.??..
И теперь...когда парень переходит в Краснодар...за стоимость своей футболки...диву даёшься...бездействию селекции клубов готовых реально оценить игрока....
drug01
drug01
01 августа в 08:58
Слишком мало
LOpp
LOpp
01 августа в 08:52
Зарема, потряси Федуна, пусть Крыховяка купит.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
01 августа в 08:50
Локо и на миллион согласится.
ЮЗИК
ЮЗИК
01 августа в 08:47
Конечно это немного по их меркам
Забаненная правда
Забаненная правда ответ 88_DEIVID (раскрыть)
01 августа в 08:47
"Эти " кинут полтарашку и руководство Локо аж запрыгает от счастья..)))
Sergei Egorov
Sergei Egorov ответ STVA 1 (раскрыть)
01 августа в 08:47
Команда не должна зависить от одного игрока . А если травма.... Вчера и без него отлично играли , а если не получить сейчас какие-то деньги, в следующем сезоне он уйдёт бесплатно, Локомотив не сможет платить ему по три ляма в год.
mihaluch
mihaluch
01 августа в 08:38
Он естественно стоит дороже.
Gahi
Gahi
01 августа в 08:36
Это называется доигрались господа, transfermarkt оценивает Крыховяка в 15 млн евро, а покупатель снизил его до 1 млн, в свою очередь продавец на свой товар всячески добивается 5 млн евро. Так всё-таки по какой цене нынче Гжегож, будет оценён реально по меркам РПЛ. Удачи
STVA 1
STVA 1
01 августа в 08:34
Опомнились что ли в Локо?)
particular
particular
01 августа в 08:32
Конечно, на фоне трансферов наших мастеров-паспортистов, 1 млн за поляка выглядит издёвкой и явным несоответствием... Локо много не уступит...
112910415
112910415
01 августа в 08:32
маловато будет
88_DEIVID
88_DEIVID
01 августа в 08:28, ред.
Пусть 5 выкладывают, он того стоит. На месте ЛОКО рассматривал бы варианты с заграницей и вот туда бы отпустил и за 1 млн. А эти пусть платят 5 млн.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100