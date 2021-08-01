«Краснодар» оценил Крыховяка в 1 млн евро

«Краснодар» продолжает вести переговоры с «Локомотивом» по поводу трансфера хавбека Гжегожа Крыховяка.
Утверждается, что «быки» готовы заплатить за поляка 1 миллион евро. «Локомотив» требует 5 миллионов евро и не хочет снижать сумму.
Отмечается, что «Рубин» хотел заполучить футболиста, но игрок не захотел переходить в казанский клуб.
Ранее стало известно, на какой срок будет рассчитан контракт между Крыховяком и «Краснодаром».
Меня не столь удивляет в 15 раз заниженная сумма за поляка...как незаинтересованность других клубов РПЛ из первой пятёрки таблицы....
Понятно что не у всех есть возможность содержать столь мастеровитого игрока (Крыховяк получит 9,5 млн евро по 3-летнему контракту с «Краснодаром») ...но ещё не понятней позиция Локо...отдающего игрока несомненно входящего в тройку лучших игроков чемпионата - бесплатно (в 2,5 раза дешевле Заболотного)))
Любой клуб Лиги...абсолютно любой.... с Гжегошем сильней чем без Гжегоша.....
Я например с первой игры поляка за москвичей наблюдая за ним постоянно думал - ну почему этот парень не в Зените.??..
И теперь...когда парень переходит в Краснодар...за стоимость своей футболки...диву даёшься...бездействию селекции клубов готовых реально оценить игрока....
Меня не столь удивляет в 15 раз заниженная сумма за поляка...как незаинтересованность других клубов РПЛ из первой пятёрки таблицы....
Понятно что не у всех есть возможность содержать столь мастеровитого игрока (Крыховяк получит 9,5 млн евро по 3-летнему контракту с «Краснодаром») ...но ещё не понятней позиция Локо...отдающего игрока несомненно входящего в тройку лучших игроков чемпионата - бесплатно (в 2,5 раза дешевле Заболотного)))
Любой клуб Лиги...абсолютно любой.... с Гжегошем сильней чем без Гжегоша.....
Я например с первой игры поляка за москвичей наблюдая за ним постоянно думал - ну почему этот парень не в Зените.??..
И теперь...когда парень переходит в Краснодар...за стоимость своей футболки...диву даёшься...бездействию селекции клубов готовых реально оценить игрока....