«Краснодар» оценил Крыховяка в 1 млн евро

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01 августа 2021, 08:24

«Краснодар» продолжает вести переговоры с «Локомотивом» по поводу трансфера хавбека .

Утверждается, что «быки» готовы заплатить за поляка 1 миллион евро. «Локомотив» требует 5 миллионов евро и не хочет снижать сумму.

Отмечается, что «Рубин» хотел заполучить футболиста, но игрок не захотел переходить в казанский клуб.

Ранее стало известно, на какой срок будет рассчитан контракт между Крыховяком и «Краснодаром».