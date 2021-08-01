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«Гремио» не захотел продавать защитника в «Спартак»

01 августа 2021, 08:48

Руководство «Спартака» хотело подписать защитника «Гремио» Вандерсона.

Представители москвичей связались с бразильцами, но клуб отказался вести переговоры, поскольку не намерен расставаться с 20-летним футболистом.

Недавно же «Гремио» интересовался форвардом «Спартака».

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Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Красно Синий воин (раскрыть)
вчера в 14:11
С этим с тобой согласен
протон1
протон1
01 августа в 18:06
ахах, и защитника нет, и Роша остался - отличная работа селекционного отдела :)
dadrail
dadrail
01 августа в 13:59
Ну нет так и не о чем говорить
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Красно Синий воин (раскрыть)
01 августа в 13:51, ред.
В ЦСКА деградация всего состава!)))
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Jeck Denielse (раскрыть)
01 августа в 13:50
Хоть ты и ошибся веткой, но все-таки просёк что чистый гол Жиго Рубину отменили не с проста!)
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
01 августа в 13:06, ред.
Время покажет, распродажа игроков у другого клуба + участие в еврокубках.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ makkie (раскрыть)
01 августа в 13:04, ред.
В Гремио видимо слышали про деградацию Педро Роши в спартаке)))
makkie
makkie ответ Красно Синий воин (раскрыть)
01 августа в 13:02
Так он же не в цска уходит, к Березуцкому и Бабаяну.
Там даже Влашич деградировал и Фернандес в упадке!
ОПС
ОПС
01 августа в 12:42
Это их право.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Красно Синий воин (раскрыть)
01 августа в 12:29
Вчерашняя игра показала, что вы в глубоком депрессии и выйти еще не сможете скоро
Красно Синий воин
Красно Синий воин
01 августа в 12:23
Не захотели что бы молодой игрок получил психологическую травму.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
01 августа в 11:24
Переживают за карьеру бразильца.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
01 августа в 11:02
Согласен.........
Это Дюков и Миллер заставили Спартак проиграть Рубину ....
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Jeck Denielse (раскрыть)
01 августа в 10:50
Пока в Бразилии "антифедунистские митинги" (правда почему то с плакатами за отставку президента Дилмы Русеф), в Российском футболе процветает Миллеровщина и Дюковщина! РПЛ стал газовой камерой!
particular
particular
01 августа в 10:20
Продадут, но не в РПЛ...
Gahi
Gahi
01 августа в 10:15
Обычно стараются выгодно продать, а здесь Гремио и разговаривать на эту тему не хочет.
санек002
санек002 ответ ДСА (раскрыть)
01 августа в 09:56
да уж!кремль предложит за него из наших карманов больше!
Дима Логинов
Дима Логинов
01 августа в 09:41
Из аутсайдера итальянского чемпионата игроки не хотят ехать в Зенит, из аутсайдера бразильской лиги в Спартак - два первых клуба страны. В правильном направлении идёт развитие футбола, да, господин Дюков?
Даже участие в Лиге Чемпионов не перекрывает всего того, чем уже прославился наш чемпионат. Давайте введём санкции к зарубежным игрокам и запретим иностранцам выступать в великой РПЛ, чтобы никогда не смогли приехать и полюбоваться красотами Тамбова или Тулы и учиться футболу у лучших тренеров мира вроде Березуцкого и Кержакова.
П.С. Ох, чувствую, разнесут нас в еврокубках похлеще прошлого раза.
stavr74
stavr74 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
01 августа в 09:32
А может в поддержку Дриуси верните паспорт игроку
stavr74
stavr74
01 августа в 09:30, ред.
А хотел ли Спартак покупать его ???
Как говориться - А был ли мальчик???
ДСА
ДСА
01 августа в 09:29
Они ждут предложение Зенита
ABir
ABir
01 августа в 09:16
Много бразильцев в одной команде - не есть хорошо
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 августа в 09:15, ред.
По всей Бразилии прошли антифедунистские митинги....
Народ вышел на улицу с плакатами "Свободу Педро Роше"..."Не отдадим Вандерсона"...
Cat01
Cat01
01 августа в 09:01
Время рассудит
zooveterinar
zooveterinar ответ beefs (раскрыть)
01 августа в 08:58
Лучше в млс!!! А так загубят карьеру!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 августа в 08:51
Самим ещё пригодится!
beefs
beefs
01 августа в 08:50
правильно, зачем портить игрока...
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