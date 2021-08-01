«Гремио» не захотел продавать защитника в «Спартак»

Руководство «Спартака» хотело подписать защитника «Гремио» Вандерсона.
Представители москвичей связались с бразильцами, но клуб отказался вести переговоры, поскольку не намерен расставаться с 20-летним футболистом.
Недавно же «Гремио» интересовался форвардом «Спартака».
Там даже Влашич деградировал и Фернандес в упадке!
Там даже Влашич деградировал и Фернандес в упадке!
Это Дюков и Миллер заставили Спартак проиграть Рубину ....
Это Дюков и Миллер заставили Спартак проиграть Рубину ....
Даже участие в Лиге Чемпионов не перекрывает всего того, чем уже прославился наш чемпионат. Давайте введём санкции к зарубежным игрокам и запретим иностранцам выступать в великой РПЛ, чтобы никогда не смогли приехать и полюбоваться красотами Тамбова или Тулы и учиться футболу у лучших тренеров мира вроде Березуцкого и Кержакова.
П.С. Ох, чувствую, разнесут нас в еврокубках похлеще прошлого раза.
Даже участие в Лиге Чемпионов не перекрывает всего того, чем уже прославился наш чемпионат. Давайте введём санкции к зарубежным игрокам и запретим иностранцам выступать в великой РПЛ, чтобы никогда не смогли приехать и полюбоваться красотами Тамбова или Тулы и учиться футболу у лучших тренеров мира вроде Березуцкого и Кержакова.
П.С. Ох, чувствую, разнесут нас в еврокубках похлеще прошлого раза.
Как говориться - А был ли мальчик???
Как говориться - А был ли мальчик???
Народ вышел на улицу с плакатами "Свободу Педро Роше"..."Не отдадим Вандерсона"...
Народ вышел на улицу с плакатами "Свободу Педро Роше"..."Не отдадим Вандерсона"...