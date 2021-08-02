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Итоги жеребьёвки раунда плей-офф Лиги Европы

вчера, 15:40

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы.

Результаты:

«Рандерс» (Дания) — «Галатасарай» (Турция) / «Сент-Джонстон» (Шотландия)

«Рапид» (Австрия) / «Анортосис» (Кипр) — «Заря» (Украина)

«Яблонец» (Чехия) / «Селтик» (Шотландия) — АЗ

«Фенербахче» (Турция) — «Нефтчи» (Азербайджан) / ХИК (Финляндия)

«Мура» (Словения) / «Жальгирис» (Литва) — «Штурм» (Австрия)

«Омония» (Кипр) / «Флора» (Эстония) — «Антверпен» (Бельгия)

«Олимпиакос» (Греция) / «Лудогорец» (Болгария) — «Линкольн» (Гибралтар) / «Слован» (Словакия)

«Мальме» (Швеция) / «Рейнджерс» (Шотландия) — «Кайрат» (Казахстан) / «Алашкерт» (Армения)

«Ференцварош» (Венгрия) / «Славия» (Прага) — «Динамо» (Загреб Хорватия) / «Легия» (Польша)

«Црвена Звезда» (Сербия) / «Шериф» (Молдова) — ЧФР (Румыния) / «Янг Бойз» (Швейцария)

Напомним, московский «Локомотив» начнет участие в турнире с групповой стадии.

Первые матчи пройдут 19 августа, а ответные запланированы на 26 августа.

Накануне стало известно, с кем сыграет «Спартак» в ЛЧ, если пройдёт «Бенфику».

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Все комментарии
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
вчера в 18:26
Проигравшие в этих парах. Соображать надо
ДСА
ДСА
вчера в 17:40
Нормальная жеребьевка, не ясно кому повезло.
Kostya P.
Kostya P.
вчера в 17:35
Разве Ференцварош , Славия ,Динамо З. не за выход в ЛЧ борятся?
Любoмир
Любoмир
вчера в 17:33
Пускай пока играют без Локо
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:46
Московский Локомотив вылетел бы от любого из этих участников. Повезло, что начинает с группового этапа.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 16:39
Ждём группового этапа ЛЕ, где сыграет Локо.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:32
Спартак Бенфику не пройдёт, можно не узнавать, кто там следующий по сетке.
zsb1961
zsb1961
вчера в 15:50
Нормальная жеребьёвка.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 15:49
В погони за Россией...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:44
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Cat01
Cat01
вчера в 15:43
Ждем большой футбол
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