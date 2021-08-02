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«У нас очень много новичков в команде». Талалаев после поражения от «Сочи»

вчера, 23:18
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мыслями после поражения в матче с «Сочи» (1:2).

Болельщики видят футбол и понимают, что главное — реализация. Если в первом матче мы из трёх моментов в первом тайме два забили, во втором играли по счёту. Здесь в первом тайме играли неправильно. Установка была вскрывать «Сочи» флангами, находить адресат в штрафной. К сожалению, ни Уткин, ни Конате не смогли попасть в ворота. Первый же штрафной у наших ворот закончился голом, причём забил игрок, который не должен был там находиться.

Сказывается, что очень много новичков в команде. На второй тайм команда вышла в другом настроении и состоянии. Очень хорошо вошли в игру футболисты, которые изменили схему. К сожалению, реализация подвела. Порадовало наличие характера у команды.

Матч «Ахмата» и «Сочи» был прерван из-за необычной ситуации.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 13:36, ред.
Талаллаев работает с теми, кого ему приобретают, были бы у него игроки стоимостью хотя бы 5-8 лямов создал бы прекрасную команду, а так у него все арендные игроки и то те кто не попадает в стартовый состав. А свои лучшие каждый год по одному, по два покидают команду. Все, что сможет тренер, это держать команду на плаву, не более. Жизнь диктует свои условия, футбол очень дорогой вид спорта, а когда нет крупных спонсоров, то и команда выживает.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:12
У Сочи тоже новички
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:01
Ждем возвращения в строй Уциева, Беришу, Швеца, вот тогда дела должны пойти получше.
bacek15
bacek15
вчера в 23:55
В Сочи то же пол команды новичков зеленых. С Партизаном будет не легко.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:24
Неожиданное поражение от "Сочи"...
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