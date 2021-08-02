Сёмин прокомментировал решение Карпина покинуть «Ростов» ради сборной

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об уходе наставника сборной России Валерия Карпина из «Ростова».
Наверное, это разумное решение Валерия. Он понимает большую значимость работы в сборной.
Карпин рискует? Валерий принял решение в стрессовой ситуации. Он на протяжении всей карьеры — в качестве футболиста и тренера — всегда рисковал. Я поддерживаю решение покинуть «Ростов» и сосредоточиться на сборной. Желаю ему удачи!
Ранее о своем уходе из «Ростова» высказался и сам Валерий Карпин.
Курбан Бекиич, Стас Саламыч, Рахимов, Юран, ... список можно продолжить. Но точно иностранцев не будет в Ростове!
Курбан Бекиич, Стас Саламыч, Рахимов, Юран, ... список можно продолжить. Но точно иностранцев не будет в Ростове!
А ещё вместе с ним ушли Джонатан Альба и Луис Мартинес
А ещё вместе с ним ушли Джонатан Альба и Луис Мартинес