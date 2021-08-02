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Сёмин прокомментировал решение Карпина покинуть «Ростов» ради сборной

вчера, 21:34

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об уходе наставника сборной России Валерия Карпина из «Ростова».

Наверное, это разумное решение Валерия. Он понимает большую значимость работы в сборной.

Карпин рискует? Валерий принял решение в стрессовой ситуации. Он на протяжении всей карьеры — в качестве футболиста и тренера — всегда рисковал. Я поддерживаю решение покинуть «Ростов» и сосредоточиться на сборной. Желаю ему удачи!

Ранее о своем уходе из «Ростова» высказался и сам Валерий Карпин.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ mars6791 (раскрыть)
сегодня в 08:31
Я не высказывал восхищения тем, что Карпина назначили гл. тренером сборной. Я высказал своё уважение к его поступку.
mat73
mat73
сегодня в 07:03
Ростов вакантный теперь. Кто на его место?
Курбан Бекиич, Стас Саламыч, Рахимов, Юран, ... список можно продолжить. Но точно иностранцев не будет в Ростове!
112910415
112910415
сегодня в 05:57
надо поддержать Валеру
протон1
протон1
сегодня в 01:36
ваще то родной клуб у КББ это Рубин. думаю еще посмотрим кино с возвращением Будулай
mars6791
mars6791 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:54
Ему наверняка до этого говорили , что совмещение нереально. А пресса, и весь форум об этом только и твердили. Настораживать это должно, кого поставили на гл. тренера, а не восхищать.
протон1
протон1
вчера в 23:19
Правильно! За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь)
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:04
Решение Карпина осознанное и правильное. Непонятно зачем он вообще затеял эту аферу со совмещёнкой. Для Ростова - это однозначно, выход из кризисной ситуации. Для сборной, тоже лучше, хотя особых надежд на Валеру нет и Катара, скорее всего, с ним нам не видать.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:35
Валера мне напомнил одного товарища, который тоже слёту переобувается 6 : 08
Comentarios
Comentarios ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:28
Согласен ответственность понимает
cska1948
cska1948
вчера в 22:24
Тут многие соккерчане ругают Карпина, что бросил Ростов, а я ещё больше его зауважал за мужской поступок! Человек честно признал, что не может усидеть на двух стульях и ДОБРОВОЛЬНО отказался от одного стула.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:13
Так получилось однако!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:58
Карпин трусямба,не смог совместить и слился!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 21:48
А ещё с тонущего корабля первыми бегут (ну вы в курсе)
Ice van Reed
Ice van Reed ответ 161регион (раскрыть)
вчера в 21:47
Хоть от этого побега бабки будут, не факт ,что до клуба всё дойдёт
161регион
161регион
вчера в 21:44
Ждем КББ У РУЛЯ!!!
161регион
161регион ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 21:43
Ростов совсеми долгосрочно подписывал контракты....
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:41
Карпин говорил что не может бросить Ростов в сложной ситуации, но после двух поражений именно так и сделал
А ещё вместе с ним ушли Джонатан Альба и Луис Мартинес
Ice van Reed
Ice van Reed ответ 161регион (раскрыть)
вчера в 21:40
Кто кричал про Бердыева, сейчас выжженное поле в тренерском цеху, я молчу про уход ряда игроков... Все кого Валера позвал это люди Карпина, исключение Кафанов
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 21:39
Мб Сёмина вместо Валеры в Ростов назначить? Неплохая идея будет
161регион
161регион
вчера в 21:38
Этого следовало ожидать.... Как к..са с корабля.... Эх Валера Валера....
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:36
Палыч истину глаголет
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