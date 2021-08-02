Сёмин прокомментировал решение Карпина покинуть «Ростов» ради сборной

Бывший главный тренер «Локомотива» высказался об уходе наставника сборной России из «Ростова».

Наверное, это разумное решение Валерия. Он понимает большую значимость работы в сборной.

Карпин рискует? Валерий принял решение в стрессовой ситуации. Он на протяжении всей карьеры — в качестве футболиста и тренера — всегда рисковал. Я поддерживаю решение покинуть «Ростов» и сосредоточиться на сборной. Желаю ему удачи!