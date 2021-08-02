ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Радимов: «Карпину, возможно, придётся выбирать между Дзюбой и Соболевым»

вчера, 14:37
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 4Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов похвалил форварда Артема Дзюбу за игру в матче РПЛ с «Ростовом».

Он играл увереннее, чем в первом туре, прибавляет. Думаю, что к концу августа – началу сентября мы уже увидим прежнего Дзюбу, который выйдет на пик формы.

Этот матч показал, что Дзюба достоин вызова в сборную. Но по какой схеме будет играть Карпин? Если с одним нападающим, то нужно будет выбирать между Дзюбой и Соболевым.

Кто лучше себя проявит в тренировочном процессе, тот и будет выходить на поле. Так что зачем вам, журналистам, сейчас гадать? Все решит конкуренция.

Ранее наставник сборной России Валерий Карпин рассказал о будущем Дзюбы в сборной России.

Все новости
Соболев — о матче с «Бенфикой»: «Душа ликует! Сыграть в ЛЧ – мечта детства»
Сегодня, 17:19 Комментарии29
«Хорошее усиление для „Динамо“». Терехин — о переходе Макарова
Сегодня, 16:02 Комментарии12
Р. Билялетдинов — о Макарове в «Динамо»: «Может быть, Москва манит игрока»
Сегодня, 15:19 Комментарии7
Гамула — об уходе Карпина: «Для „Ростова“ это престижно»
Сегодня, 12:59 Комментарии4
Дасаев рассказал, за счёт чего «Спартак» пройдёт «Бенфику»
Сегодня, 12:37 Комментарии18
Сёмин: «Переход Шомуродова в „Рому“ повышает имидж РПЛ»
Сегодня, 12:02 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mtoc57
mtoc57 ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 08:38
Объясни с какого ?!?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:29
Это был выбор Черчесова...
Карпину то зачем чужой "багаж"...???

Надеюсь Карпин не "черчесовозаменитель".....а самостоятельный тренер....со своим взглядом на футбол...
Kuvkil
Kuvkil
вчера в 21:57
А заголовок можно было назвать: "всё решит конкуренция"
minai
minai
вчера в 21:15
Такое впечатление, что Карпина наняли только для того, чтобы он изгнал Дзюбу из сборной.
RBA
RBA
вчера в 19:25
А у нас, кроме Дзюбы и Соболева, нападающих больше нет.
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ mtoc57 (раскрыть)
вчера в 19:25
Есть и все эти вопросы видны когда Дзюба играет за сборную или в еврокубках
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 19:21, ред.
Пусть Артем вначале извинится перед Валерой !
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 19:21
Конечно Соболев !
протон1
протон1
вчера в 18:57
Абсолютно худший игрок на поле был. Каким местом этот товарищ футбол смотрит, непонятно. Либо просто ангажирован.
mtoc57
mtoc57
вчера в 18:40
Дзюба -лучший нап рпл!
Дзюба-лучший асист рпл!
Дзюба -чемпиое рпл!
Есть вопросы?!?
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:18
Умный Владик ... Всё расписал! Оба столба. Один офсайдер, другой нырун. Нужны шустрые и молодые напы. А эти - вчерашний день. Это моё личное мнение.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 18:02
Если Артемка в игре с Ростовом прибавил,то прежнего Дзюбу мы увидим лет через десять...)))))
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 17:50
В России нападающих не осталось, одни дрова.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:46
Ну если в соперниках могучие Саудовская Аравия и Египет со сломанным и «беспомощным» Салахом, то эти ребята тоже могут быть грозны)))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 17:40, ред.
Очевидно выбор будет сделан в пользу Соболева. Хотя Дзюба на поле - не только форвард, но и лидер. Если ему найти в помощь своего "Азмуна", он мог бы приносить немалую пользу. Думаю, Карпину не стоит мудрить с тактикой, тем более времени на подготовку практически нет. За это время не сделать из буратин Барселону. А тактика забросов на Дзюбу давно проверенная.
4RT
4RT
вчера в 17:30
Кака́я глубокая мысль! А до этого наверное выбирали между Дзюбой и Ибрагимовичем ! 😁
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 17:06
Тогда Заболотный и Комличенко...))
Землянин
Землянин
вчера в 16:52
Есть и другие напы в нашем футболе 🎃
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 16:46
Неистово плюсую. Они хороши в гмночемпионате где можно продавить тухленького
d1metras
d1metras
вчера в 16:44
Слово дзюба должно быть забыто для сборной. Этот пешеход никакой пользы уже не приносит. У нас достаточно нормальных молодых игроков.. При дзюбе кроме как игры тупыми навесами, ничего не будет. Это будет снова безликая, непонятная игра сборной в атаке. Навес навес навес навес и все..
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:43, ред.
Ни Соболев ни Дзюба не заслужили в сборную, пускай играют за свои клубы в ЛЧ
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 16:17
На сколько Соболев быстрее Дзюбы? На 0,0001 км/ч?)

По остальным параметрам даже не хочу этих бездарей сравнивать. Я в сортах таких игроков не разбираюсь)
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 16:15
И Соболев, и Дзюба не должны быть даже в резервной сборной! Два дерева)

Но ведь будут же играть(
Мага Шульман
Мага Шульман
вчера в 16:03
Что они там курят, в Питере ?
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:03
можно и обоих в обоз взять - лишь бы толк был...
makkie
makkie
вчера в 15:59, ред.
Дзюба сейчас тухлый, в отличие от Соболева.
У Саши в каждом матче по 4-5 моментов - осталось подтянуть реализацию и будет готовый форвард для сборной России. Если не сбавит обороты, конечно.
Тарасовские мечты
Тарасовские мечты
вчера в 15:54, ред.
В сборной вообще не должно быть спартаковских игроков, особенно, Зобнина и Джикии, на совести которого все голы ЧЕ.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 15:49
Вчера даже Комличенко был лучше Дзюбы
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 15:47
Пусть что угодно, но только не игра в одного напа-столба!!! Уже поперек горла эта тактика стоит.
Брулин
Брулин
вчера в 15:43
Абсолютно худший игрок на поле был. Каким местом этот товарищ футбол смотрит, непонятно. Либо просто ангажирован.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100