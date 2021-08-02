Радимов: «Карпину, возможно, придётся выбирать между Дзюбой и Соболевым»

Тренер «Зенита-2» похвалил форварда за игру в матче РПЛ с «Ростовом».

Он играл увереннее, чем в первом туре, прибавляет. Думаю, что к концу августа – началу сентября мы уже увидим прежнего Дзюбу, который выйдет на пик формы.

Этот матч показал, что Дзюба достоин вызова в сборную. Но по какой схеме будет играть Карпин? Если с одним нападающим, то нужно будет выбирать между Дзюбой и Соболевым.

Кто лучше себя проявит в тренировочном процессе, тот и будет выходить на поле. Так что зачем вам, журналистам, сейчас гадать? Все решит конкуренция.