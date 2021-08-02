Мостовой — о Карпине: «Не справился со стрессом совмещения за две недели»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал уход с поста главного тренера «Ростова».

Уже три недели назад я сказал, что так и будет. Все говорили, что в совмещении ничего такого, а я привел пример: а если «Ростов» первые две-три игры проиграет и Карпин скажет, что уходит, что будет? Зачем тогда нужна была пресс-конференция, говорили про совмещение? Кому это вообще было нужно?

Люди не понимают, что совмещение – это не по-спортивному и не по-футбольному. Мы пришли к этому, не знаю, в пользу или во вред это сборной, но раньше нельзя было так сделать? Нужно выбирать изначально: команда, сборная или свободным.

Это сборная страны, сборная 150-миллионной страны! Все говорили, что потянет, потянет, и вот теперь это. Не справился со стрессом совмещения за две недели, уже начинается.

Только еще вопрос: все, кто приводит кандидатов и принимает решение, не знают, что так нельзя делать? Карпин мог, конечно, остаться, наводить порядок и тут, и там. Но, видимо, решили расстаться.