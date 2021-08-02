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Мостовой — о Карпине: «Не справился со стрессом совмещения за две недели»

вчера, 22:31

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

Уже три недели назад я сказал, что так и будет. Все говорили, что в совмещении ничего такого, а я привел пример: а если «Ростов» первые две-три игры проиграет и Карпин скажет, что уходит, что будет? Зачем тогда нужна была пресс-конференция, говорили про совмещение? Кому это вообще было нужно?

Люди не понимают, что совмещение – это не по-спортивному и не по-футбольному. Мы пришли к этому, не знаю, в пользу или во вред это сборной, но раньше нельзя было так сделать? Нужно выбирать изначально: команда, сборная или свободным.

Это сборная страны, сборная 150-миллионной страны! Все говорили, что потянет, потянет, и вот теперь это. Не справился со стрессом совмещения за две недели, уже начинается.

Только еще вопрос: все, кто приводит кандидатов и принимает решение, не знают, что так нельзя делать? Карпин мог, конечно, остаться, наводить порядок и тут, и там. Но, видимо, решили расстаться.

Ранее о своем уходе из «Ростова» высказался и сам Валерий Карпин.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
сегодня в 08:25, ред.
Саша верно всё видит, Царь ! Если бы не было попадоса от Словакии, ещё можно было бы о чём то мечтать, а реально 31 декабря Валеру Карпова на выход, на мячтв экспертом.
batog
batog
сегодня в 08:22
Опять, Саша, 62а оный рот. Иди прополощи!
112910415
112910415
сегодня в 07:32
спокойно, не надо злорадствовать
ДСА
ДСА
сегодня в 06:16
Зря Карпин на маленькую зарплату в сборной согласился.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 04:32
Мостовой завидует. Сам никому не нужен. Почти все с кем он играл сейчас тренеруют. Прав был Ярцев когда послал его на... из сборной за длинный язык.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:28
Не усидел на двух стульях.
Землянин
Землянин
сегодня в 00:12
Ну Мостовой кроме, чем языком трещать в футболе больше не способен, хотя как игрок шороху наводили в Европе в Сельте как раз с Карпиным 🎃
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:24
Давай Валерка утри им всем нос
протон1
протон1
вчера в 23:18
сколько же зависти и желчи от Моста...поэтому ты никому и не нужен
161регион
161регион
вчера в 23:11
Мостового жаба душит....
beefs
beefs
вчера в 22:56
короче, ни сборной, ни Ростова...
Futurista
Futurista
вчера в 22:51
Мостовой справляется со стрессом очень просто: нет стресса не с чем справляться...может он в чем то и прав)...
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:48
Хороший игрок царек но человечишка гнилой!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:34
Уж больно короткий срок дан Валере , и всё таки он принял правильное решение.
drug01
drug01
вчера в 22:33
Зачем спешить делать выводы
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