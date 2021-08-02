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Витория: «„Бенфика“ и „Спартак“ очень похожи. Но нам нечего терять»

вчера, 20:08
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаЗавтра в 20:00 Не начался

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о «Бенфике» перед первым матчем 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Бенфика» и «Спартак» очень похожи в плане организации, в плане болельщиков, в качестве значимости клуба в стране. У меня там осталось много друзей. Но на этой игре они будут преследовать свои цели, а я желаю победы своему клубу. Это будет интересное противостояние.

«Бенфика» — очень сильная и опытная команда. Но нам нечего терять, что является небольшим преимуществом. У «Бенфики» груз ответственности больше, что может сыграть нам на руку.

Ранее стало известно, с кем сыграет «Спартак» в ЛЧ, если пройдёт «Бенфику».

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Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 12:35
Зарема прокомментировала слова Руя о том, что Спартаку нечего терять, и осталась ими недовольна.
Конечно, 20 миллионов евро существенны и для Спартака, но КБ и без этих денег выживут, тогда как Бенфика- нет.
Вот что имел в виду Витория. И я согласен, что груз ответственности будет больше давить на Бенфику, которая по классу выше любого клуба РПЛ. Этим может воспользоваться Спартак.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 07:11, ред.
Кто его знает, а вдруг грянет сенсация и Спартак выбьет Бенфику))) ведь порой чудеса случаются и тёмные лошадки обыгрывают более именитых соперников...например как Краснодар выбил Порту)
Надо просто верить в чудо ))
Андрей Ав
Андрей Ав ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 05:57, ред.
позволит, там такой же проходной двор как и в Спартаке, а прикинь прорвет как с Севильей
112910415
112910415
сегодня в 05:46
настроиться надо правильно !
25процентный клоун
25процентный клоун ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 23:41
С колбасой мы в группе разошлись благодаря судьям, их нет смысла трогать
протон1
протон1
вчера в 23:21, ред.
Эээ, нет. Плохо ты, Витория, знаешь наших футболистов. Они выйдут не с горящими глазами, а с дрожащими коленками и боязнью ошибиться. Это признание, что Бенфика сильнее...
Futurista
Futurista ответ VIC2 (раскрыть)
вчера в 22:48
Если вспомнить можно и не получить)...
VIC2
VIC2
вчера в 22:24
Португалы приедут выигрывать - на этом и обожгутся!
Две последнии слабые игры "Спартака" их обманут,
а в Лиссабоне могут получить авоську, если вспомнить
Ливерпуль
oFANATo
oFANATo ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:08
Для начала надо будет выйти на Ливерпуль и ему отомстить за 0:7
Futurista
Futurista
вчера в 21:43
Думаю после первого матча с Бенфикой все будет ясно...кто на кого похож...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:05
Чтоб что-то терять , надо что-то иметь
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:49
Не думаю,что это можно расценивать как преимущество.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:40
Смущает, что в последних матчах у "Спартака" были большие проблемы с реализацией, учитывая, что на этот раз соперник будет гораздо более серьезный и такого количества моментов создать не позволит. А созданные шансы надо использовать по полной. Хотя, кто знает, может в этом матче "Спартак" наконец то прорвет.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:36
Зато есть что ловить в полуфинале ЛЧ, отомстить французам и выйти в финал
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:34
Плохо, когда нечего терять, хорошо, когда есть, что терять, но не теряется...

Плохо, что ещё до начала матча, главный тренер заявляет о том, что у соперника его команды груз ответственности больше, с каким бы подтекстом он об этом не говорил...

Груз ответственности огромный, и у одной команды, и у другой, это Лига чемпионов, пусть ещё только третий раунд квалификации, но это один из главных футбольных турниров...
И здесь надо не просто играть, надо сражаться на каждом участке поля, чтобы не было стыдно перед болельщиками своей команды...

Удачи "Спартаку", и результата, который порадует фанатов, болельщиков "Спартака", и болельщиков, которые будут, в этой игре, болеть за "Спартак"!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:32
России надо возвращать шестое место в ТК.
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 20:30
Работа такая у тренера,не только давать результат,но и отвечать на вопросы журналистов.Руй все по делу сказал,зачем придираться?
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 20:28
Три ноль дома победа и в Португалии на раслабоне в ничейку сгонять!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:28
Давай результат, а не говори пустые слова
makkie
makkie
вчера в 20:27
Хорошо, что в случае провала Спартак не вылетит из ЕК совсем, а окажется в ЛЕ.

Бенфика везёт в Москву самый боеспособный состав.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:19
Выиграй молча и все
YVG
YVG
вчера в 20:16, ред.
Жаль, что в ЛЕ не нарвутся на Брагу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:09
Вылетят и в ЛЕ...
Cat01
Cat01
вчера в 20:09
Терять действительно нечего
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