Витория: «„Бенфика“ и „Спартак“ очень похожи. Но нам нечего терять»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о «Бенфике» перед первым матчем 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
«Бенфика» и «Спартак» очень похожи в плане организации, в плане болельщиков, в качестве значимости клуба в стране. У меня там осталось много друзей. Но на этой игре они будут преследовать свои цели, а я желаю победы своему клубу. Это будет интересное противостояние.
«Бенфика» — очень сильная и опытная команда. Но нам нечего терять, что является небольшим преимуществом. У «Бенфики» груз ответственности больше, что может сыграть нам на руку.
Ранее стало известно, с кем сыграет «Спартак» в ЛЧ, если пройдёт «Бенфику».
Плохо, что ещё до начала матча, главный тренер заявляет о том, что у соперника его команды груз ответственности больше, с каким бы подтекстом он об этом не говорил...
Груз ответственности огромный, и у одной команды, и у другой, это Лига чемпионов, пусть ещё только третий раунд квалификации, но это один из главных футбольных турниров...
И здесь надо не просто играть, надо сражаться на каждом участке поля, чтобы не было стыдно перед болельщиками своей команды...
Удачи "Спартаку", и результата, который порадует фанатов, болельщиков "Спартака", и болельщиков, которые будут, в этой игре, болеть за "Спартак"!
Плохо, что ещё до начала матча, главный тренер заявляет о том, что у соперника его команды груз ответственности больше, с каким бы подтекстом он об этом не говорил...
Груз ответственности огромный, и у одной команды, и у другой, это Лига чемпионов, пусть ещё только третий раунд квалификации, но это один из главных футбольных турниров...
И здесь надо не просто играть, надо сражаться на каждом участке поля, чтобы не было стыдно перед болельщиками своей команды...
Удачи "Спартаку", и результата, который порадует фанатов, болельщиков "Спартака", и болельщиков, которые будут, в этой игре, болеть за "Спартак"!