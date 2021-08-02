Витория: «„Бенфика“ и „Спартак“ очень похожи. Но нам нечего терять»

Главный тренер «Спартака» высказался о «Бенфике» перед первым матчем 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Бенфика» и «Спартак» очень похожи в плане организации, в плане болельщиков, в качестве значимости клуба в стране. У меня там осталось много друзей. Но на этой игре они будут преследовать свои цели, а я желаю победы своему клубу. Это будет интересное противостояние.

«Бенфика» — очень сильная и опытная команда. Но нам нечего терять, что является небольшим преимуществом. У «Бенфики» груз ответственности больше, что может сыграть нам на руку.