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Федотов — о матче с «Ахматом»: «„Сочи“ заслуженно взял три очка»

вчера, 23:24
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) во 2-м туре РПЛ.

На мой взгляд заслуженная победа. Мы контролировали первый тайм. То, что тайм закончился 1:0, большая удача для соперника. У нас были хорошие моменты и подходы. Отмечу голкипера, который вытащил пару мертвых мячей.

Второй тайм не изменил соотношение сил. Мы чувствовали себя уверенно до гола, который все перевернул. Ахматовцы вытащили из себя все последние силы. Этот финальный штурм был нелегок, но мы отоборонялись и заслуженно взяли три очка.

Матч «Ахмата» и «Сочи» был прерван из-за необычной ситуации.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 10:43
Эх, Федотов, за двумя зайцами погнался, ведь с Партизаном потраченных этих силенок может и не хватить. Не профессиональный ход с твоей стороны.
112910415
112910415
сегодня в 07:42
и специальная змея не помогла
drug01
drug01
вчера в 23:48
Сочи были сильнее
Cat01
Cat01
вчера в 23:48
Счёт по игре
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:34
Первый тайм Ахмат вообще просто провалил, забегали только в конце тайма. Второй тайм отыграли несколько лучше , но мастерство многих грозненцев явно ниже игроков Сочи. Очень много ошибок допускали хозяева , да и Конате явно провел слабенький матч, все его удары ушли в молоко , да и ударами то это назвать трудно - какие то несуразные тычки. Сочи выглядел солиднее, организованнее , мобильнее и победил вполне заслуженно.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:25
И действительно Ахмат было не узнать.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 23:25
Сочинцев с победой.
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