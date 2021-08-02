Федотов — о матче с «Ахматом»: «„Сочи“ заслуженно взял три очка»

Главный тренер «Сочи» прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) во 2-м туре РПЛ .

На мой взгляд заслуженная победа. Мы контролировали первый тайм. То, что тайм закончился 1:0, большая удача для соперника. У нас были хорошие моменты и подходы. Отмечу голкипера, который вытащил пару мертвых мячей.

Второй тайм не изменил соотношение сил. Мы чувствовали себя уверенно до гола, который все перевернул. Ахматовцы вытащили из себя все последние силы. Этот финальный штурм был нелегок, но мы отоборонялись и заслуженно взяли три очка.