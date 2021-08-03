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УЕФА открыл дело в отношении FA из-за беспорядков на финале Евро-2020

вчера, 23:58
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Футбольной ассоциации Англии (FA) в связи с недостаточными мерами безопасности при организации финала Евро-2020.

«Против Английской футбольной ассоциации было открыто дисциплинарное производство за потенциальное нарушение статьи 16.2 Дисциплинарного регламента УЕФА за отсутствие порядка и дисциплины со стороны болельщиков», - говорится в заявлении УЕФА.

Напомним, что группа безбилетных нарушителей прорвалась на «Уэмбли», устраивая беспорядки.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:48
Ну наконец-то, разродились...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 06:53
Английские быдло-болельщики позорят себя по всей Европе.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:44
Дело кончится штрафом.
112910415
112910415
сегодня в 06:44
гора родит мышь, как обычно
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:15
Это правильно!Только будет ли толк
beefs
beefs
сегодня в 05:33
Отличились таки саксы...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:31
Оштрафуют и на этом всё закончится
ОПС
ОПС
сегодня в 03:16
Ничего особенного не будет.
Ironigor
Ironigor ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 00:40
А шоо разшумелись тады ???)))
Q-J-G
Q-J-G ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:18
Ничего интересного, против Англии, ничем не закончится...
Как открыли, так и закроют, если что, то чисто символически, формально, для вида...
протон1
протон1
сегодня в 00:14
Чую, венгров накажут за это по полной..
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:12
Пожурят и разойдутся
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:04
Надо у нашего ОМОНа пример брать.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:04
Ну вот просто очень интересно, как всё это закончится.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:02
Пора бы этих наглосаксов поставить на место.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:02
Посмотрим как футбольные чиновники расценят сей позорный акт. А то ведь наших болельщиков до сих пор во французских застенках держат после провокации с английскими хулиганами.
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