УЕФА открыл дело в отношении FA из-за беспорядков на финале Евро-2020

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вчера, 23:58

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Футбольной ассоциации Англии (FA) в связи с недостаточными мерами безопасности при организации финала Евро-2020.

«Против Английской футбольной ассоциации было открыто дисциплинарное производство за потенциальное нарушение статьи 16.2 Дисциплинарного регламента УЕФА за отсутствие порядка и дисциплины со стороны болельщиков», - говорится в заявлении УЕФА .

Напомним, что группа безбилетных нарушителей прорвалась на «Уэмбли», устраивая беспорядки.