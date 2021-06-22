В УЕФА отказались комментировать возможную отмену матчей Евро в Петербурге

В УЕФА отреагировали на запрос касательно ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы.
Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко направил в УЕФА письмо с просьбой забрать у Санкт-Петербурга оставшиеся матчи Евро из-за угрозы распространения коронавируса.
«Что касается текущей ситуации в Санкт-Петербурге, мы советуем вам обратиться к соответствующим местным или национальным властям. У нас нет никаких дополнительных комментариев», — заявили в УЕФА.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин высказался о бюджете российской части чемпионата Европы.
И тут всплывает политика, помните как они обещались бойкотировать ЧМ 2018?! Но тогда им повезло их сборная не пробилась на главный турнир в Россию, а теперь как быть? Тем более УЕФА заявила, что в случае отказа сб.Украины от игры в 1/4 финала, она пропускает Евро 2024. Вот и засуетились. Неужели политики будут добиваться переноса матча или опять будут желать проигрыша своей сборной?
А ещё говорите, что в спорте нет политики...
И тут всплывает политика, помните как они обещались бойкотировать ЧМ 2018?! Но тогда им повезло их сборная не пробилась на главный турнир в Россию, а теперь как быть? Тем более УЕФА заявила, что в случае отказа сб.Украины от игры в 1/4 финала, она пропускает Евро 2024. Вот и засуетились. Неужели политики будут добиваться переноса матча или опять будут желать проигрыша своей сборной?
А ещё говорите, что в спорте нет политики...