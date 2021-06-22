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В УЕФА отказались комментировать возможную отмену матчей Евро в Петербурге

вчера, 17:09

В УЕФА отреагировали на запрос касательно ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко направил в УЕФА письмо с просьбой забрать у Санкт-Петербурга оставшиеся матчи Евро из-за угрозы распространения коронавируса.

«Что касается текущей ситуации в Санкт-Петербурге, мы советуем вам обратиться к соответствующим местным или национальным властям. У нас нет никаких дополнительных комментариев», — заявили в УЕФА.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин высказался о бюджете российской части чемпионата Европы.

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Источник: championat.com
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alexcc2009
alexcc2009
вчера в 18:51
Не пройдёт Укр в 1/4 так что спор ни о чем
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 18:40, ред.
Помню как этого козла шелудивого по Симферополю гоняли, а он с разбитой рожей оставляя коричневые следы уе...л в аэропорт
Futurista
Futurista
вчера в 18:33
Украине 1/4 не светит...даром топчется депутат...
Capral
Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:31
+10000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Этому Гончаренко, провокатору из украины, уже столько раз морду били, а он всё никак не уймётся, с...а!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:16
Все верно, раз всё плохо, надо забрать.
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:08
А разве Украинцы хотя бы в одну воьмую пройдут?
dimagas2
dimagas2
вчера в 17:53
    STVA 1
    STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 17:35
    Так пускай забирают! В рот им ноги)))
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 17:35
    Дык отдайте им! У них типа нет короны!
    nautilus163
    nautilus163
    вчера в 17:32
    ...... и полезло ОНО из нутра этих людишек. Такова уж их сущность!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 17:30
    Заволновались украинцы, не хотят в Питере играть.
    abramjan
    abramjan
    вчера в 17:26
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 17:20
      Какая пандемия? Тут совсем дело в другом. Если Украина пробьётся в 1/4, то она будет обязана сыграть этот матч в Санкт-Петербурге. УЕФА уже сообщила, что переносить этот матч не будут.
      И тут всплывает политика, помните как они обещались бойкотировать ЧМ 2018?! Но тогда им повезло их сборная не пробилась на главный турнир в Россию, а теперь как быть? Тем более УЕФА заявила, что в случае отказа сб.Украины от игры в 1/4 финала, она пропускает Евро 2024. Вот и засуетились. Неужели политики будут добиваться переноса матча или опять будут желать проигрыша своей сборной?
      А ещё говорите, что в спорте нет политики...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 17:10
      А теперь хоть вообще закрывайте...
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