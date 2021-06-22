В УЕФА отказались комментировать возможную отмену матчей Евро в Петербурге

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вчера, 17:09

В УЕФА отреагировали на запрос касательно ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко направил в УЕФА письмо с просьбой забрать у Санкт-Петербурга оставшиеся матчи Евро из-за угрозы распространения коронавируса.

«Что касается текущей ситуации в Санкт-Петербурге, мы советуем вам обратиться к соответствующим местным или национальным властям. У нас нет никаких дополнительных комментариев», — заявили в УЕФА .

Ранее министр спорта России Олег Матыцин высказался о бюджете российской части чемпионата Европы.