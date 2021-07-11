УЕФА может расширить чемпионат Европы до 32 команд

УЕФА может увеличить количество команд в финальной части чемпионата Европы.
Associated Press сообщает, что организация изучает вариант с расширением числа участников Евро до 32. Окончательное решение должно быть принято до 2023 года, а изменения могут вступить в силу с 2028 года.
В 2016 году турнир уже расширяли с 16 до 24 команд. Если УЕФА вновь примет решение о расширении, то союзу, скорее всего, придется пересмотреть или отменить квалификацию.
В апреле УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов.
Решение УЕФА, это только финансовая составляющая, свои корыстные интересы, и ничего хорошего ни для игроков, ни для болельщиков...
Решение УЕФА, это только финансовая составляющая, свои корыстные интересы, и ничего хорошего ни для игроков, ни для болельщиков...