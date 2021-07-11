УЕФА может расширить чемпионат Европы до 32 команд

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11 июля 2021, 17:09

УЕФА может увеличить количество команд в финальной части чемпионата Европы.

Associated Press сообщает, что организация изучает вариант с расширением числа участников Евро до 32. Окончательное решение должно быть принято до 2023 года, а изменения могут вступить в силу с 2028 года.

В 2016 году турнир уже расширяли с 16 до 24 команд. Если УЕФА вновь примет решение о расширении, то союзу, скорее всего, придется пересмотреть или отменить квалификацию.