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УЕФА может расширить чемпионат Европы до 32 команд

11 июля 2021, 17:09

УЕФА может увеличить количество команд в финальной части чемпионата Европы.

Associated Press сообщает, что организация изучает вариант с расширением числа участников Евро до 32. Окончательное решение должно быть принято до 2023 года, а изменения могут вступить в силу с 2028 года.

В 2016 году турнир уже расширяли с 16 до 24 команд. Если УЕФА вновь примет решение о расширении, то союзу, скорее всего, придется пересмотреть или отменить квалификацию.

В апреле УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов.

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Перевод с apnews.com
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:41
коммерческий момент, как обычно
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:00
Всё ясно - финансы, дополнительные доходы в копилку УЕФА, но и для национальных федераций - тоже. Даже в Приштине и Минске, если Косово и Беларусь попадут на ЧЕ, будут рады многочисленным зрителям на трибунах и, соответственно, дополнительным доходам в кассу. Стадионы будут забиты битком на любом матче Евро, а что ещё надо УЕФА? В наше время финансы решают всё и осуждать последнюю за принятое решение о расширении участников как-то рука не поднимается. Да и кто из нас откажется от дополнительных - и немалых - денежных доходов ? Думаю - никто.
Karlnfo
Karlnfo
вчера в 10:51
"збс"
Чинушам надо набивать карманы.
Раньше как то было тяжело на евро попасть, была ценность. Сейчас уже пол континента туда едет. Кто хочет и не хочет на турнир едет.
Когда будет 32 команды - это будет треш, тогда уж можно просто устраивать чемпионат континента. Без отборов
Анд-м
Анд-м
вчера в 10:19
Наоборот надо уменьшать количество команд до 16. И так уже почти половина команд едет на евро и стало много проходных матчей
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:10
Его нужно сократить до 16 команд.
ОПС
ОПС
вчера в 02:23
Есть страна, есть команда. Пусть играют.
Пепс
Пепс
вчера в 01:32
Ну класс)))) вдруг наши тогда из группы выйдут))))
Robert Petrov 1
Robert Petrov 1
вчера в 00:17
Все правильно . Общий Отбор не нужен . Для команд из 3 и 4 корзины лиги нации сделать отбор и играть. Меньше игр в году для игроков и все топы в теме .
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Q-J-G (раскрыть)
11 июля в 23:45
То есть если бы на Евро добавились Сербия, Исландия, Греция и Ирландия - это было бы "плохо" для игроков и болельщиков этих стран и "неинтересно"?! А количество игр для команд вышедших в финал всего то увеличилось бы лишь на одну!
Суперлига - хорошо, а 32 команды на Евро - плохо?!
Akatsuki72
Akatsuki72
11 июля в 22:57
У это у Маслякова научились?
XL-965
XL-965
11 июля в 22:54
Я только сегодня думал об этом
Timur132
Timur132 ответ Поц (раскрыть)
11 июля в 22:41
Да, да, а ещё лучше было, когда было всего две стадии - полуфинал и финал. Вот это турнир был всем турнирам турнир. Да и вообще, самые лучшие турниры в мире - это суперкубки, не зря же они называются супер.
Timur132
Timur132 ответ Брулин (раскрыть)
11 июля в 22:34
На этом ЧЕ Швейцария добралось до 1/4, обыграв чемпионов мира, и задав жару испанцам.
Timur132
Timur132 ответ Q-J-G (раскрыть)
11 июля в 22:32
При расширении до 32 команд, игроки будут играть всего лишь на один матч больше чем при 16 команд. По поводу зрелищности - за бортом финальной стадии частенько остаются такие команды, как Англия, Голландия, Чехия, а пробиваются Македонии, только лишь по тому что квалификация может свести в группе три гранда, при том, что выходят только два. Ну а говорить про здоровье, спортсменов, которые в месяц получают больше, чем представители других видов спорта за всю жизнь, попросту неуместно. Как зарабатывайте так будьте добры и пахать, а если не справляетесь призовые места по кёрлингу всегда вас ждут.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
11 июля в 22:28, ред.
В принципе можно просто без отборочных, как в кубке Южной Америки
Брулин
Брулин
11 июля в 22:20
Наконец-то! Наконец-то мы сможем увидеть зарубу Литвы и Косово на чемпионате Европы!
протон1
протон1
11 июля в 21:25
больные чтоли совсем, 16 команд лучший вариант, а то 24 команды и попадаются матчи, которые вообще неинтеренсо смотреть, а при 32 вообще половина групповых матчей будет аксимально убогими, всякие албании будут с латвиями играть, кому это нужно
nikoladolgov
nikoladolgov
11 июля в 21:21
Ну ясеньпень все делается по просьбе работников Газпрома , чтоб Россия всегда была участником Евро !
A.S.A
A.S.A
11 июля в 21:12, ред.
Видимо Посмотрел товарищ Чеферин только что завершившийся Копа Америка,почесал затылок и задумался -"почему это на КА играют все сборные входящие в КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран Южной Америки,а у меня в УЕФА 55 стран,а в финальной стадии всего 24 сборные играют...непорядок, надо исправлять..."
Бизнес,ничего личного)
Шуnя771
Шуnя771
11 июля в 21:12
Бизнес УЕФА и ничего спортивного!

Предлагаю увеличить число участников финальной стадии до 64 (по количеству клеток на доске шахмат) и проводить на Плейстейшен с соблюдением антиковидных мероприятий - в масках, перчатках....

Кстати в заголовке шероховатость - "УЕФА может расширить чемпионат Европы до 32 команд"... Мну почему то считал, что в чемпионате Европы принимают участие больше 32 команд, а вот в финальной части...
zooveterinar
zooveterinar
11 июля в 21:08
Как всегда, шляпа полная!!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
11 июля в 20:39
32 команды всего в Европе. Нафиг нам смотреть на всякие Андоры и Люксембурги? У таких средних сборных как росссия волбще не будет стимула совершенствоваться , потому что войти в состав 32 команд будет вообще просто. Будут занимать 4-е место в группах с участием словений , сан-марино, грузий и т.д. и будут павлинами ходить.
djo11
djo11
11 июля в 20:30, ред.
а в принципе пофиг, пусть делают что хотят. только очень большая просьба к уефа исключите нашу сборную из уефа, нет сил смотреть на этих позорников. пусть россия теперь отбирается в кубок азии территориально мы можем там играт, может хоть там будет не так позорно и клубы туда же. в уефа мы не тянем, это не наш уровень
Kostya P.
Kostya P.
11 июля в 20:29
А отборочный турнир к ЧЕ УЕФА собирается проводить? Ведь интерес к нему станет практически нулевой. Так можно создать отдельный чемпионат для Фарер и Сан-Марин и отдельно для остальных команд
Ислам0926
Ислам0926
11 июля в 20:25
С одной стороны это хорошо если скажем команды которые не в топ 16 Европы будут играть между собой на выбывание и тогда отбор не нужен можно сразу 1/16
beefs
beefs
11 июля в 20:24
Все им мало, когда же это кончиться...
djo11
djo11
11 июля в 20:24
идиоты!!! сокращать надо до 16 что бы не было проходных матчей типа россия-финляндия! что вообще происходит, делается все что бы обесценить попадание на евро. скоро на евро будем смотреть матч типа сан-марино- люксембург!
youtomee
youtomee
11 июля в 20:22
давайте тогда всех сразу, чем там уже оставшихся лишать игры)
Обезжиренный
Обезжиренный
11 июля в 20:22
Колхозное расширение с потерей вкуса и утончённости турнира
khingan
khingan
11 июля в 20:11
УЕФА превратилась в фирму.
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