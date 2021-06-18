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В УЕФА опровергли информацию о возможном переносе финала Евро в Будапешт

18 июня 2021, 12:39

Пресс-служба УЕФА опровергла информацию The Times, согласно которой финал Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт в связи с возможностью посещения игры для большего числа болельщиков.

УЕФА счастлив, что на матчах плей-офф заполняемость «Уэмбли» будет увеличена до 50% от общего числа мест. В настоящее время мы ведем переговоры с местными властями, чтобы болельщикам было разрешено посещать матчи, используя строгую концепцию тестирования и «пузыря», то есть их пребывание в Великобритании не превысит 24 часа, а передвигаться они будут только на утвержденном транспорте. Мы понимаем давление, с которым сталкивается правительство, и надеемся, что сможем прийти к удовлетворительному завершению наших обсуждений по этому вопросу. Всегда есть план на случай непредвиденных обстоятельств, но мы уверены, что финальная неделя пройдет в Лондоне.

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Источник: tass.ru
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mat73
mat73
18 июня в 14:45
А сборной России пофигу где играть!
Мaлик
Мaлик
18 июня в 13:22
Называется а ну ка попробуйте отобрать...
swed27
swed27
18 июня в 13:10
Финал только на Уэмбли
stanichnik
stanichnik
18 июня в 13:09, ред.
Смею предположить что ангичане сделают всё возможное чтобы провести у себя в Лондоне на Уэмбли финал ЧЕ-2020, как и пятьдесят пять лет назад финальный матч ЧМ-1966. В этом году болельщики с Туманного Альбиона как никогда верят что их сборная способна дойти до финала, а там как знать, может как раз случится повторение того памятного события, и главный приз разыграют между собой сборные Англии и Германии, и англичане наконец-то завоюют этот трофей. Но для этого им ещё предстоит для начала выйти хотя бы из группы.
ProKop92
ProKop92
18 июня в 12:47
Лондон не отдаст конечно же. Ведь велика вероятность выхода сборной Англии в финал
КЭТиК
КЭТиК
18 июня в 12:43
Лондон своего не отдаст.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 июня в 12:43
Дыма без огня не бывает с другой стороны я был бы рад таким образом унизить англосаксов хотя мадьяры не лучше.
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