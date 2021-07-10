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УЕФА поблагодарил Санкт-Петербург за проведение матчей Евро-2020

10 июля 2021, 18:21

Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен выразил благодарность Санкт-Петербургу за проведение матчей Евро-2020. Город с 12 июня по 2 июля принял семь матчей турнира.

Поздравляю вас с проведением семи замечательных матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, это невероятное достижение. Последние несколько недель были очень интенсивными для всех вовлечённых в этот проект. И я хотел бы поблагодарить каждого из вас — за все усилия, которые вы приложили, чтобы проект Евро состоялся. Вы показали, чего можно достичь, когда преданные любимому делу и мотивированные люди работают вместе как одна команда, когда они разделяют одни цели и амбиции.

Я имел честь посетить один из матчей Евро в Петербурге и могу отметить, что был очень впечатлён атмосферой, царящей в вашей команде, а также высоким уровнем профессионализма. Даже несмотря на вызванную пандемией коронавируса неопределённость, я всегда отмечал вашу нацеленность и стремление провести матчи Евро-2020. И вы должны всегда помнить об этом и гордиться этим — сегодня и спустя долгое время после турнира.

Ранее генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин сообщил, остались ли довольны представители УЕФА организацией семи матчей Евро в Санкт-Петербурге.

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Источник: tass.ru
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протон1
протон1
10 июля в 21:18
хорошие слова. спасибо
beefs
beefs
10 июля в 18:26
Это мы можем...
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