УЕФА поблагодарил Санкт-Петербург за проведение матчей Евро-2020

Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен выразил благодарность Санкт-Петербургу за проведение матчей Евро-2020. Город с 12 июня по 2 июля принял семь матчей турнира.

Поздравляю вас с проведением семи замечательных матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, это невероятное достижение. Последние несколько недель были очень интенсивными для всех вовлечённых в этот проект. И я хотел бы поблагодарить каждого из вас — за все усилия, которые вы приложили, чтобы проект Евро состоялся. Вы показали, чего можно достичь, когда преданные любимому делу и мотивированные люди работают вместе как одна команда, когда они разделяют одни цели и амбиции.

Я имел честь посетить один из матчей Евро в Петербурге и могу отметить, что был очень впечатлён атмосферой, царящей в вашей команде, а также высоким уровнем профессионализма. Даже несмотря на вызванную пандемией коронавируса неопределённость, я всегда отмечал вашу нацеленность и стремление провести матчи Евро-2020. И вы должны всегда помнить об этом и гордиться этим — сегодня и спустя долгое время после турнира.