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«Барселона» и «Реал» получили разрешение от УЕФА сыграть в Лиге чемпионов

15 июня 2021, 20:56

«Барселона» и «Реал» примут участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

УЕФА уже направил в клубы соответствующие уведомления. Ранее до участия в турнире был допущен «Ювентус».

Напомним, что в СМИ появлялась информация о возможном отстранении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» от ЛЧ в связи с участием в проекте Суперлиги.

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ волгодон 2 (раскрыть)
16 июня в 20:48
Портрет 100-150 лямов это пошло бы на пользу ,клубу которому кучу долгов ?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
16 июня в 20:41
Не надо поражение УЕФА,маскировать под то якобы они простили
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
16 июня в 20:38, ред.
Отсибятину не надо писать .Швейцарский суд заставил сделать это УЕФА.Теперь слушаньне идёт что бы запретить УЕФА исключать те клубы которые хотят участвовать в СЛ.Первое дело выиграно ,сейчас будет второе .А потом в суд подадут на АПЛ и любую другую лигу кто посмеет угрожать
Project Pandora
Project Pandora ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
16 июня в 00:46
    sash71
    sash71
    16 июня в 00:08
    Остались самые стойкие и за это им честь и хвала. И пусть они во многом не правы но они вступили в бой и не дали заднюю
    Брулин
    Брулин
    15 июня в 22:24
    УЕФА таким образом может потерять авторитет среди ТОП клубов. Прёшь так при до конца, если уверен что правда за тобой.
    uwaxgf7ed2mz
    uwaxgf7ed2mz ответ dimagas2 (раскрыть)
    15 июня в 22:11
      Manny_Pacquiao
      Manny_Pacquiao
      15 июня в 21:56
      Так и надо с уефа. Остальные пускай платят штрафы
      NOVA
      NOVA
      15 июня в 21:45
      ну и правильно, все по делу, без Реала и барсы лч не лч!!
      juvenale
      juvenale ответ allemz (раскрыть)
      15 июня в 21:30
        ceret
        ceret
        15 июня в 21:28
        Никаких санкций в отношении клубов - участников Суперлиги и игроков со стороны УЕФА и ФИФА не будет, заявил президент мадридского "Реала" Флорентино Перес.

        Это он заявил ещё в Апреле
        Zloi iron
        Zloi iron
        15 июня в 21:28
        А у кого-то были сомнения?)))
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        15 июня в 21:22
        Со стороны УЕФА жест - ладно, прощены на первый раз Но больше так не делайте, хуже будет.
        А эта троица любителей халявных лимонов : простите великодушно, даже и думать больше не посмеем. Бес попутал, денег захотелось.
        Потолкались для вида, уткнувшись лбами друг в друга, и разошлись.
        Вполне предсказуемо. Но ведь интересно, народ поржал ...
        allemz
        allemz
        15 июня в 21:22
        Чеферин наверное прикинул, один фиг сами до 1/8 самоустранятся, а так еще хоть пыл мятежников охладить насколько возможно
        Futurista
        Futurista
        15 июня в 21:11, ред.
        Наезд...отъезд...рукопожатия...
        фраера...
        санек002
        санек002
        15 июня в 21:10
        ну как же без них то
        dimagas2
        dimagas2 ответ Брулин (раскрыть)
        15 июня в 21:10
        Когда и кому?))
        -ZIBOROCK-
        -ZIBOROCK- ответ particular (раскрыть)
        15 июня в 21:09, ред.
        То же самое можно сказать и про Переса с Аньелли! "Кудахтали, петушились" а сейчас клювы то попрятали!
        Ну Перес хоть побыл президентом европейской Суперлиги! А это вам не какие то там хухры-мухры!))
        Правда тут
        Правда тут
        15 июня в 21:08
          Брулин
          Брулин ответ particular (раскрыть)
          15 июня в 21:07
            Брулин
            Брулин
            15 июня в 21:05
            Ну как бы они продолжат разбирательство дела, хотя что тут разбираться непонятно.
            В общем не исключат скорее всего, если УЕФА не взялась сама за дело, то и не кому оно не нужно.
            Причина непонятна.
            particular
            particular
            15 июня в 21:01
            Ожидаемый реверанс от УЕФА... А как азартно кудахтали и петушились..:))
            Nеrаzzurri
            Nеrаzzurri
            15 июня в 21:00
            уефа все больше и больше показывает свою никчемность, просо смешно читать такие новости
            волгодон 2
            волгодон 2
            15 июня в 20:58
            А годик отдыха от ЛЧ мог бы пойти на пользу,все равно там пока ничего не светит.
            Ironigor
            Ironigor
            15 июня в 20:58
            Да это всё было читаемо и без официала !!!
            Leha-ha50
            Leha-ha50
            15 июня в 20:57
            Пока никакой лиги нет и не ожидается, пусть играют.
            ЦСКА ПЕРВЫЙ
            ЦСКА ПЕРВЫЙ
            15 июня в 20:57
            Показуха отУЕФА не прокатила.
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