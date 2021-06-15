«Барселона» и «Реал» получили разрешение от УЕФА сыграть в Лиге чемпионов

«Барселона» и «Реал» примут участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
УЕФА уже направил в клубы соответствующие уведомления. Ранее до участия в турнире был допущен «Ювентус».
Напомним, что в СМИ появлялась информация о возможном отстранении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» от ЛЧ в связи с участием в проекте Суперлиги.
А теперь английские 20ки еще и денег должны за выход из СЛ.
Мегалол
А теперь английские 20ки еще и денег должны за выход из СЛ.
Мегалол
Это он заявил ещё в Апреле
Это он заявил ещё в Апреле
А эта троица любителей халявных лимонов : простите великодушно, даже и думать больше не посмеем. Бес попутал, денег захотелось.
Потолкались для вида, уткнувшись лбами друг в друга, и разошлись.
Вполне предсказуемо. Но ведь интересно, народ поржал ...
А эта троица любителей халявных лимонов : простите великодушно, даже и думать больше не посмеем. Бес попутал, денег захотелось.
Потолкались для вида, уткнувшись лбами друг в друга, и разошлись.
Вполне предсказуемо. Но ведь интересно, народ поржал ...
фраера...
фраера...
Ну Перес хоть побыл президентом европейской Суперлиги! А это вам не какие то там хухры-мухры!))
Ну Перес хоть побыл президентом европейской Суперлиги! А это вам не какие то там хухры-мухры!))
В общем не исключат скорее всего, если УЕФА не взялась сама за дело, то и не кому оно не нужно.
Причина непонятна.
В общем не исключат скорее всего, если УЕФА не взялась сама за дело, то и не кому оно не нужно.
Причина непонятна.