Черышев — о победе над «Хетафе»: «Должны продолжать играть в том же духе»

Полузащитник «Валенсии» прокомментировал итоги матча 1-го тура Примеры с «Хетафе» (1:0).

После удаления Гильямона мы не думали, что этот матч закончится для нас удачно, но верили в себя. Благодаря поддержке болельщиков, которых нам так не хватало ранее, мы смогли одержать победу.

Мы хорошо оборонялись, команда действовала уверенно. Мы должны продолжать играть в том же духе. Тренер сказал, что чемпионаты выигрываются в домашних матчах. Дома мы должны быть сильными, уверенными, включаться в борьбу с первых минут. Приятно снова видеть болельщиков на стадионе. Уже думаем о следующем матче.