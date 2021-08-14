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Черышев — о победе над «Хетафе»: «Должны продолжать играть в том же духе»

сегодня, 10:37
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 0Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал итоги матча 1-го тура Примеры с «Хетафе» (1:0).

После удаления Гильямона мы не думали, что этот матч закончится для нас удачно, но верили в себя. Благодаря поддержке болельщиков, которых нам так не хватало ранее, мы смогли одержать победу.

Мы хорошо оборонялись, команда действовала уверенно. Мы должны продолжать играть в том же духе. Тренер сказал, что чемпионаты выигрываются в домашних матчах. Дома мы должны быть сильными, уверенными, включаться в борьбу с первых минут. Приятно снова видеть болельщиков на стадионе. Уже думаем о следующем матче.

Недавно Черышев развеял слухи, что может перейти в другой клуб.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 13:18
А это мы посмотрим.
протон1
протон1
сегодня в 12:26
Молодец Денис, кто бы что ни говорил про левый пенальти, он хорошо играл и помог Валенсии победить - это главное
Сидор новый
Сидор новый
сегодня в 12:08
Не проиграли и то хорошо...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:03
Он имел ввиду...что будет каждый матч падать в штрафной ??
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 10:39
Да ладно. Главное не проигрывать
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