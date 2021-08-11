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«Опять двойка». «Спартак» снова проиграл «Бенфике»

11 августа 2021, 00:54

Мало кто верил в чудо – оно и не случилось. «Спартак» проиграл «Бенфике» в Лиссабоне и не будет играть в Лиге чемпионов. «Соккер.ру» — о безнадеге красно-белых.

Неблагоприятный фон

Если бы не переход Месси из «Барселоны» в ПСЖ, то «Спартак» оставался бы главным возмутителем спокойствия в футбольной среде. А для многих болельщиков, не особо интересующихся заграничным футболом, это так и остается. Баталия, развернутая между Дмитрием Поповым и Заремой Салиховой, привлекла внимание даже тех, кто к футболу был равнодушен. Это своего рода вариант «Мужского/Женского» из мира РПЛ.

Такую обстановку сложно назвать здоровой, даже если надеяться, что главный тренер Руй Витория ничего не понимает по-русски и пропускает большую часть всей происходящей вакханалии. Но тяжело абстрагироваться, ведь в составе полно вполне футболистов, которые всё понимают. И когда мысли немного не там, собраться, сосредоточиться крайне сложно.

Поэтому можно сколько угодно пытаться говорить чисто о футбольной составляющей, но без контекста она не так полноценно отражает все, во что погружен «Спартак». Причем в данном случае даже не видно каких-то рецептов избавления. Дело не в тренере, не в составе – дело в организации работы клуба. А это некий базисный элемент.

Отчаянный план

Впрочем, о футболе поговорить стоит, пусть он и поражал унынием. Из подзаголовка можно было бы предположить, что «Спартак» сломя голову ринулся с первых минут на «Бенфику», пытаясь застать ее врасплох. Москвичи пытались это сделать, но весьма нетрадиционным способом, который заключался в тотальном закрытии на все засовы.

Неоднократно можно было наблюдать, как глубоко садятся красно-белые, как Умяров исполняет роль первого оборонительного редута, а фланговые вроде бы атакующие футболисты, опускаются на одну линию с защитниками. Получалась внешне внушительная стена, правда, в конечном итоге все равно у ворот Максименко регулярно становилось тревожно, а последней инстанцией были подставляющиеся под удары Джикия и Жиго. По иронии судьбы двойным рикошетом от одного и от второго «Бенфика» забила свой второй гол в исполнении новичка команды Романа Яремчука.

Впрочем, к тому времени все уже было совершенно понятно. Логику Витории можно понять. Биться в открытом сражении с «Бенфикой» его команда не готова по целому ряду причин: от выездного характера встречи до превосходства лиссабонцев в классе и мастерства, в контроле мяча, в психологическом состоянии. Играть против такой команды нынешнему «Спартаку» в открытый футбол было бы верхом отчаяния – на грани с безумием. Поэтому была выбрана тактика терпения и выжидания – любой противник рано или поздно совершит хоть одну ошибку.

Но задача грамотно воспользоваться этой ошибкой. И этого у «Спартака» совсем не было, несмотря на отдельные всплески в начале таймов. Контратаки не сработали и даже толком не пугали Влаходимоса. Не работала и стена-заглушка на пути атак «Бенфики». Ведь всю дорогу Витория пытался ставить как раз активный футбол, интенсивный, атакующий, основанный на контроле мяча. А тут предложил ребятам сыграть в стиле ЦСКА Алексея Березуцкого.

Закономерный исход

Мало кто верил в успех «Спартака» по итогам противостояния. Все-таки «Бенфика» относительно легко разбила красно-белых на выезде со счетом 2:0. Это безумно комфортный результат. На протяжении всего матча в Лиссабоне португальцы также контролировали игру и выглядели на голову более сильными.

Это ощущалось и в командном движении, в прессинге и контроле мяча, а также в индивидуальных ходах: когда Мирзов напролом бежит и утыкается лбом в соперника, Рафа Силва накручивает в аналогичной ситуации нескольких оппонентов и придумывает оригинальный пас. «Бенфика» играла с соперником, который уступает ей в классе. Совершенно четко и безальтернативно. Пройти лиссабонцев при таком раскладе «Спартак» мог лишь при невероятном везении. Но последние недели показывают, что удача – это не про красно-белых. Не сейчас.

И отдельно стоит задуматься о том, насколько бы лучше любая другая российская команда сыграла бы против этой «Бенфики». Но говорим о «Спартаке», который при Витории, лихо взявшем Кубок Матч Премьер, проиграл четыре матча из пяти – старт чудовищный, но почему-то не хочется винить тренера и только тренера. Команды нет, а клуб расшатан: чуда, которое требовалось в Лиссабоне, не случилось.

Теперь получается, что только «Зенит» представит Россию в предстоящем сезоне в группе Лиги чемпионов. Петербуржцы там в последние годы тоже не радуют. А «Спартак» выступит в Лиге Европы вместе с «Локомотивом».

Цифры

Удары по воротам (в створ): 7 (1) – 5 (2)

Этот показатель демонстрирует, насколько игра получилась в целом «увлекательной». Всего 12 ударов по воротам на двоих – такого перфоманса себе не могут позволить даже какие-нибудь немотивированные аутсайдеры в чемпионате России. Другое дело, что «Бенфика» все равно доминировала по игре и лишь контролировала ситуацию, имея запас после первого матча.

А «Спартак» так и не смог понять, как реализовывать план, когда нужно контратаковать команду, которая даже и не собирается раскрываться, потому что ей это не нужно с самого начала. Зато «Спартак» пробивал чаще в створ, а из-за гола-фантома Яремчука с двумя рикошетами «Бенфика» добилась уникального достижения: два гола при одном ударе в створ ворот.

Владение мячом: 62% — 38%

Это «Спартак» еще прибавил во втором тайме, потому что после первого лиссабонцы владели мячом 70 процентов игрового времени, просто не подпуская противника к нему и не позволяя что-либо разыгрывать. Хотя «Спартак» с его огромным количеством огрехов и процентом технического брака и сам мог ошибаться достаточно, чтобы не добираться до владений Влаходимоса. Придется опять искать оправдания в духе Романа Зобнина.

Брак проглядывал из всех действий игроков «Спартака», которым хватало техники лишь на броски под удары и прострелы соперника. Неточные передачи на пару метров и обработка мяча в виде отскока на те же пару метров – привычная картина в матче, которая привела ко множеству синяков и шишек, набитых привычным движением ладони об лоб.

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
12 августа в 20:57
Увы Европа это не наше,следующие Рубин,Сочи,Зенит. Ничего не поделаешь,это уровень нашей лиги.
Valeron112
Valeron112
12 августа в 00:07
А здесь..Ок у кого там сердце встало , новые люди что им старых мало.Дос свидос к сожалению
Пирамида
Пирамида
11 августа в 17:42
Вот сломали карьеру Остона Урунова, за это каждый узбек проклинает Спартак. Вот результат ))
Roger Young
Roger Young
11 августа в 13:42
Все как и предполагалось. Ничего удивительного. Просто рядовой тихий ужас в игре нашей команды.
Arelaw
Arelaw
11 августа в 12:25
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    11 августа в 12:13
    Хотели посадить орла в клетку, а в клетке оказался поросенок.
    Vave666
    Vave666
    11 августа в 10:33
    раньше спартачи не играя в ЛЧ предъявляли Зениту и Локо за серую игру, и вот что мы видим...бревно в глазу! И теперь болелы спама говорят: Да у нас все команды низкого уровня...
    Всё время удивляюсь...не могут выиграть РПЛ, сливают Арсеналу,Крыльям,НижнемуНовгороду, но в еврокубки рвутся и выступят лучше всех по их словам
    Ironigor
    Ironigor
    11 августа в 10:23
    Печальное зрелище этого действа ,
    когда одни не хотят играть в футбол ⚽
    А другие стараются, но не могут !!!
    И всё это показатель качества футбола в России !
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    11 августа в 09:49, ред.
    Понятно, что Спартак боялся разгрома и основной их задачей было этого не допустить. Как сказал Витория, со своей основной задачей они справились, с чем их и поздравляем. Но стоило ли ради этого лезть в ЛЧ?
    sir_Alex
    sir_Alex
    11 августа в 09:37
    Предсказуемо.
    YVG
    YVG
    11 августа в 09:25
    Это уже стало привычным, хорошо, хоть не крупно.
    volga.kot
    volga.kot
    11 августа в 09:08
    Зарема!!!!!! Кричали фаны Спартака!!!!! 😅😅😅
    dеigandre
    dеigandre ответ oncha (раскрыть)
    11 августа в 08:00
    Спартаковский дух ))
    Со всеми перечисленными тобой Спартак уверенно шагнёт в ФНЛ
    dеigandre
    dеigandre
    11 августа в 07:59
    Меньше нужно выпендриваться
    А то и сам клуб до матча много понтов кидал (например, с видео с клеткой)
    Да и болельщики все время, что Спартак не играл в Европе поносили Локо, Зенит, ЦСКА за их игру.
    Ростов уже недавно такое проходил-все болельщики били себя в грудь и орали: Дайте нам сыграть, мы вам покажем, как надо… и облажались с израильтянами в отборе.
    Меньше понтов, господа
    felix
    felix
    11 августа в 07:50
    Зато ролик какой с клеткой сняли...Даже не стыдно))) Надежды не было никакой)))Все ставки зашли)))
    oncha
    oncha
    11 августа в 07:46
    Пора снимать Руя, есть достойные кандидаты из своих: Юран, Аленичев, Ледяхов, Парфенов, Мостовой, Титов, Гунько, Тихонов, да тот же Шалимов. В них есть спартаковский дух, а это самое главное. Нужно надеяться на лучшее.
    RBA
    RBA
    11 августа в 07:43
    Не стреляйте в пиониста,, он играет как умеет.
    112910415
    112910415
    11 августа в 07:39
    ну, как смогли ... подставили вторую щёку !
    Prichal
    Prichal
    11 августа в 07:28
    Неужели должно быть по другому? Спартак совершенно не готов к сезону, несмотря на разглагольствования Ловчева и ему подобных демагогов о великолепной подготовке.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    11 августа в 07:19
    Спартак ужасен. Дальше хуже
    Q-J-G
    Q-J-G
    11 августа в 06:27
    Печальный итог двухматчевого противостояния...
    Командир танка
    Командир танка
    11 августа в 05:14
    Как там это говорится. Зато теперь ничто не помешает выиграть чемпионат, проиграли специально чтобы не отвлекаться от главной задачи
    64русс
    64русс
    11 августа в 04:38
      STVA 1
      STVA 1
      11 августа в 04:21
      Разве кто то ждал другого? Проще плясать на костях(((
      Спасибо лимит у и деятелям типа Мудько (
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      11 августа в 01:41
      Это что,опять двойка? Нет,это грачи прилетели!
      d_fincher
      d_fincher
      11 августа в 01:10
        Ген Геныч
        Ген Геныч
        11 августа в 00:58
        Да безнадега полнейшая!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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