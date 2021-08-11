«Опять двойка». «Спартак» снова проиграл «Бенфике»

1628632442

11 августа 2021, 00:54

Мало кто верил в чудо – оно и не случилось. «Спартак» проиграл «Бенфике» в Лиссабоне и не будет играть в Лиге чемпионов. «Соккер.ру» — о безнадеге красно-белых.

Неблагоприятный фон

Если бы не переход Месси из «Барселоны» в ПСЖ , то «Спартак» оставался бы главным возмутителем спокойствия в футбольной среде. А для многих болельщиков, не особо интересующихся заграничным футболом, это так и остается. Баталия, развернутая между Дмитрием Поповым и Заремой Салиховой, привлекла внимание даже тех, кто к футболу был равнодушен. Это своего рода вариант «Мужского/Женского» из мира РПЛ .

Такую обстановку сложно назвать здоровой, даже если надеяться, что главный тренер Руй Витория ничего не понимает по-русски и пропускает большую часть всей происходящей вакханалии. Но тяжело абстрагироваться, ведь в составе полно вполне футболистов, которые всё понимают. И когда мысли немного не там, собраться, сосредоточиться крайне сложно.

Поэтому можно сколько угодно пытаться говорить чисто о футбольной составляющей, но без контекста она не так полноценно отражает все, во что погружен «Спартак». Причем в данном случае даже не видно каких-то рецептов избавления. Дело не в тренере, не в составе – дело в организации работы клуба. А это некий базисный элемент.

Отчаянный план

Впрочем, о футболе поговорить стоит, пусть он и поражал унынием. Из подзаголовка можно было бы предположить, что «Спартак» сломя голову ринулся с первых минут на «Бенфику», пытаясь застать ее врасплох. Москвичи пытались это сделать, но весьма нетрадиционным способом, который заключался в тотальном закрытии на все засовы.

Неоднократно можно было наблюдать, как глубоко садятся красно-белые, как Умяров исполняет роль первого оборонительного редута, а фланговые вроде бы атакующие футболисты, опускаются на одну линию с защитниками. Получалась внешне внушительная стена, правда, в конечном итоге все равно у ворот Максименко регулярно становилось тревожно, а последней инстанцией были подставляющиеся под удары Джикия и Жиго. По иронии судьбы двойным рикошетом от одного и от второго «Бенфика» забила свой второй гол в исполнении новичка команды Романа Яремчука.

Впрочем, к тому времени все уже было совершенно понятно. Логику Витории можно понять. Биться в открытом сражении с «Бенфикой» его команда не готова по целому ряду причин: от выездного характера встречи до превосходства лиссабонцев в классе и мастерства, в контроле мяча, в психологическом состоянии. Играть против такой команды нынешнему «Спартаку» в открытый футбол было бы верхом отчаяния – на грани с безумием. Поэтому была выбрана тактика терпения и выжидания – любой противник рано или поздно совершит хоть одну ошибку.

Но задача грамотно воспользоваться этой ошибкой. И этого у «Спартака» совсем не было, несмотря на отдельные всплески в начале таймов. Контратаки не сработали и даже толком не пугали Влаходимоса. Не работала и стена-заглушка на пути атак «Бенфики». Ведь всю дорогу Витория пытался ставить как раз активный футбол, интенсивный, атакующий, основанный на контроле мяча. А тут предложил ребятам сыграть в стиле ЦСКА Алексея Березуцкого.

Закономерный исход

Мало кто верил в успех «Спартака» по итогам противостояния. Все-таки «Бенфика» относительно легко разбила красно-белых на выезде со счетом 2:0. Это безумно комфортный результат. На протяжении всего матча в Лиссабоне португальцы также контролировали игру и выглядели на голову более сильными.

Это ощущалось и в командном движении, в прессинге и контроле мяча, а также в индивидуальных ходах: когда Мирзов напролом бежит и утыкается лбом в соперника, Рафа Силва накручивает в аналогичной ситуации нескольких оппонентов и придумывает оригинальный пас. «Бенфика» играла с соперником, который уступает ей в классе. Совершенно четко и безальтернативно. Пройти лиссабонцев при таком раскладе «Спартак» мог лишь при невероятном везении. Но последние недели показывают, что удача – это не про красно-белых. Не сейчас.

И отдельно стоит задуматься о том, насколько бы лучше любая другая российская команда сыграла бы против этой «Бенфики». Но говорим о «Спартаке», который при Витории, лихо взявшем Кубок Матч Премьер, проиграл четыре матча из пяти – старт чудовищный, но почему-то не хочется винить тренера и только тренера. Команды нет, а клуб расшатан: чуда, которое требовалось в Лиссабоне, не случилось.

Теперь получается, что только «Зенит» представит Россию в предстоящем сезоне в группе Лиги чемпионов. Петербуржцы там в последние годы тоже не радуют. А «Спартак» выступит в Лиге Европы вместе с «Локомотивом».

Цифры

Удары по воротам (в створ): 7 (1) – 5 (2)

Этот показатель демонстрирует, насколько игра получилась в целом «увлекательной». Всего 12 ударов по воротам на двоих – такого перфоманса себе не могут позволить даже какие-нибудь немотивированные аутсайдеры в чемпионате России. Другое дело, что «Бенфика» все равно доминировала по игре и лишь контролировала ситуацию, имея запас после первого матча.

А «Спартак» так и не смог понять, как реализовывать план, когда нужно контратаковать команду, которая даже и не собирается раскрываться, потому что ей это не нужно с самого начала. Зато «Спартак» пробивал чаще в створ, а из-за гола-фантома Яремчука с двумя рикошетами «Бенфика» добилась уникального достижения: два гола при одном ударе в створ ворот.

Владение мячом: 62% — 38%

Это «Спартак» еще прибавил во втором тайме, потому что после первого лиссабонцы владели мячом 70 процентов игрового времени, просто не подпуская противника к нему и не позволяя что-либо разыгрывать. Хотя «Спартак» с его огромным количеством огрехов и процентом технического брака и сам мог ошибаться достаточно, чтобы не добираться до владений Влаходимоса. Придется опять искать оправдания в духе Романа Зобнина.

Брак проглядывал из всех действий игроков «Спартака», которым хватало техники лишь на броски под удары и прострелы соперника. Неточные передачи на пару метров и обработка мяча в виде отскока на те же пару метров – привычная картина в матче, которая привела ко множеству синяков и шишек, набитых привычным движением ладони об лоб.