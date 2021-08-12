Три игры и серия пенальти – по цене одного матча. «Челси» взял Суперкубок УЕФА

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сегодня, 01:55

Затяжной матч завершился драматичной серией пенальти. «Соккер.ру» — о победе «Челси» над «Вильярреалом» в игре за Суперкубок УЕФА .

Игра в трех актах с банкетом

Матч за Суперкубок УЕФА некоторые считают не слишком серьезным, хотя разыгрывается целый трофей. Все-таки это летний поединок, предшествующий старту основных турниров. Здесь еще не все в кондициях, составы не окончательно сформированы, а отношение к отдельно взятой игре довольно легкомысленное порой. Улыбающийся после незабитого пенальти в серии одиннадцатиметровых Манди не даст соврать. Если бы он так не забил где-нибудь по ходу плей-офф Лиги чемпионов или на турнире сборных, то грыз бы газон от страданий. А тут развернулся и пошел с ухмылкой.

Из-за такого рыхлого статуса и неустойчивого отношения к Суперкубку УЕФА матчи получаются крайне разношерстными. Хотя у последних есть общая черта: они все доходили до дополнительного времени и имели очень разные акты, отрезки внутри матча, которые могли бы быть достойны отдельных игр. Здесь получилось так же и даже очень выраженно. Лишнее подтверждение в разделе «Цифры». А пока – в общих чертах.

Первый акт: давление

Первая часть заключалась в мощнейшем прессинге, который для соперника устроил «Челси». Напор был так силен, что лондонцы имели все шансы забить очень быстрый гол. Через десять минут давление чуть спало, но четкое превосходство англичан сохранялось, а завершился отрезок голом Зиеша на исходе получаса встречи. Переход от него происходил плавно и окончательно сформировался после травмы того же Зиеша, который здорово организовывал атаки. С его уходом и выходом Пулишича острота и четкость атак «Челси» значительно снизились, Вернер растворился, Пулишич не мог найти себя, а Хаверц играл эпизодами.

Второй акт: возмездие

Но падение одних означает подъем других. «Вильярреал» сумел почувствовать ветер перемен и подхватить выпавшие из рук «Челси» нити игры. Причем долго держался игровой баланс, не радовавший зрителей динамикой и остротой, а во втором тайме стали все четче проявляться доминирующие черты «Вильярреала», который здорово принялся работать с мячом, комбинировать и прижимать противника к штрафной так, словно в перерыве они обменялись дружно футболками. Эта игра с самого начала решила быть логичной, поэтому и данный акт завершился голом, но уже в ворота «Челси». И тут никто не поспорит, что мяч Жерара Морено был несправедливым.

Третий акт: равновесие

Когда счет стал равным, «Челси» некоторое время пытался перевернуть игру, наступил небольшой отрезок нервов, который после 85-й минуты завершился, сделав футбол очень понятным и прозрачным. «Челси» тотально владел мячом, а «Вильярреал» лишь оборонялся. Но первые при своем владении не рвали жилы и не рисковали, а вторые не паниковали. Поэтому за оставшееся до конца игры, включая дополнительные таймы, время было создано момента три, и все – «Челси». Команды показали третью вариацию футбола.

Банкет

А после трех актов представления наступила самая веселая часть – банкет с развлечениями. Причем веселье началось еще до серии пенальти, на которую Тухель с легкой улыбкой выпустил вместо Менди Кепу. Тут же все вспомнили облетевшую весь мир выходку Кепы, который отказывался уходить в аналогичной ситуации с поля и не хотел уступать место на серию пенальти Кабальеро, когда «Челси» руководил еще Сарри. Интересно, держал ли этот любопытный финт в голове Тухель? Либо же он помнил заветы ван Гала. Так или иначе, началась серия пенальти с сэйва Асенхо, которого никто не менял, а просто проинформировали о том, кто как у «Челси» бьет одиннадцатиметровые. Но этот сэйв для него стал единственным. А вот Кепа отразил удары соперников дважды и стал героем за десять минут игры.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 20 (7) – 12 (5)

Весьма убедительное преимущество «Челси» по ударам, что равносильно в данном случае и преимуществу по созданным голевым моментам или подобным им. «Челси» в принципе больше времени провел у чужих ворот и чаще им угрожал. Самым бьющим на поле оказался Алонсо, на счету которого пять попыток. И у целой группы игроков из обеих команд по два удара. Но тут еще любопытно оценить, как распределялась активность по столь длинному матчу, состоявшему из очень разных отрезков.

Например, первый тайм завершился со счетом 6:6 по ударам и 3:2 по попаданиям в створ в пользу «Челси». Во втором тайме лондонцы начали уходить в отрыв: 14:11 по ударам и 6:5 по точным попыткам. Но помним, что тут тоже было попадание в штангу от «Вильярреала». Получается, что за все компенсированное время «Челси» нанес шесть ударов против всего одного у «Вильярреала», причем у испанцев нет точных попаданий, хотя и у лондонцев оно лишь одно на этом отрезке. Как и с давлением: оно вроде было, но какое-то вялое, излишне осторожное.

Владение мячом (точность передач): 61,5% (90%) — 38,5% (81%)

Снова обращаем внимание на высочайшую точность передач на таком длинном отрезке. Это всегда выгодно отличает почти любой европейский матч от игры с участием российской команды. Эта разница отражает качество работы с мячом. Причем это справедливо и для боевых матчей с контактной борьбой, и для быстрых комбинационных. Всегда у игр с российскими командами процент точности болтается в районе 70 с небольшим.

Тут же у «Челси» девять из десяти передач доходили до адресатов, хотя понятно, что достаточно много пасов было в обороне и поперек поля, особенно в заключительной фазе матча, когда все действовали максимально осторожно. А владение мячом на двух отрезках из трех осталось за «Челси», поэтому и процент такой выразительный.

В первом тайме он был 66 на 34, а в дополнительное время лондонцы владели мячом больше 71 процента времени. То есть во втором тайме «Вильярреал» переиграл «Челси» по контролю мяча: 52,5% на 47,5%. Весьма любопытный факт-контраст, который подчеркивает, что игру можно условно делить на кардинально различающиеся длинные фрагменты.

Судья – под микроскопом

Особое внимание российских болельщиков было приковано к работе судейской бригады, потому что такой ответственный матч доверили Сергею Карасеву и его ассистентам. Надо отметить, что в целом российский арбитр справился с задачей уверенно. Хотя некоторые аспекты поведения бросались в глаза и казались несвойственными. Либо это лишь потому, что с таким вниманием за работой главного арбитра не каждый раз приходится следить.

В частности, Карасев ничего не делал резко, быстро. Он не стеснялся тратить время на какие-то разъяснения перед угловыми, после фолов, объяснял те или иные свои решения, брал паузы, то ли раздумывая, то ли успокаивая потенциальный костер страстей. Он не обращал внимания на отдельные апелляции и вскрикивания с обеих сторон в его адрес. Так что в конце концов все смирились со спокойной манерой работы рефери и почти не возмущались его решениями.

Для этого нужно было «прибить» все попытки воздействовать на судейство в нескольких ключевых эпизодах, каждый из которых закончился желтой карточкой. Это жесткий фол Рюдигера, который вроде в мяч сыграл, но сам маневр был крайне опасен для Пино. Это последовавшее возмущение Тухеля, который выхватил за это «горчичник», а также наезд Пино на судей – тут тоже разговор был коротким: желтая карточка. И как-то все утихли после этого, приняв размеренную и вдумчивую манеру российского арбитра, не поддававшегося на эмоциональную раскачку. Приятно было смотреть.