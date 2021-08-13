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Дно за дном. В основной сетке еврокубков у России будет 3 клуба, в таблице коэффициентов рухнули на 9-е место

вчера, 11:55
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Шотландия уже выше нас. Австрия и Украина приготовились.

«Спартак» не готов к Лиге чемпионов, но получит второй шанс в Лиге Европы

К середине августа российские клубы завершили квалификационные испытания в еврокубках. «Спартак» безропотно проиграл «Бенфике» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов — дважды по 0:2. Наивно было рассчитывать на иной итог этого противостояния, ведь у португальцев и футболисты сильнее, и тренер работает не первый месяц, и трансферы совершаются.

«Спартак» изначально был аутсайдером противостояния с «орлами», при этом клуб точно не сделал все от себя зависящее, чтобы подойти к матчам с «Бенфикой» во всеоружии. Скорее наоборот. Спортивный директор, не сделавший ни одного трансфера под нового тренера, в истерике покидает свой пост в перерыве первого матча, после чего ввязывается в телеграм-войну с женой владельца клуба.

Новый тренер брошен на произвол судьбы, он сдержанно жалуется на обстановку в «Спартаке» и просит о встрече с президентом в эфире… клубного телевидения «Бенфики». Впрочем, Федуна криками отчаяния и мольбами о помощи не проймешь. У него отпуск. А это святое. Скорее всего, к моменту возвращения владельца клуба с Лазурного побережья Руя Виторию будет проще добить, чем спасти. Как встарь…

«Рубин» может сосредоточиться на смешных роликах

Проблемы «красно-белых» на поверхности, их и в РПЛ лихорадит, но «Рубин» начал чемпионат с трех побед, а в Лиге конференций не забил ни одного гола за 3.5 часа в ворота польского клуба «Ракува». Пополнение в списке «титанов», которым наши команды проигрывали в отборочных раундах еврокубков. Казанцы теперь могут сосредоточиться на РПЛ и креативных роликах. Дарим классную идею.

Для реализации нужен Леонид Слуцкий и много грязи. Можно — лечебной. Наверняка в Татарстане найдутся санатории соответствующего профиля, которые смогут предоставить помещение и реквизит. И искусству услуга, и себе реклама. Камера берет крупный план Слуцкого, потом постепенно отъезжает: сначала мы видим тренера в великолепном белоснежном костюме, но через мгновение выясняется, что он босиком стоит в грязи и широко улыбается. Словно через боль.

Леонид Викторович под годный бит (цитата на предыдущий ролик-хит «Рубина») начинает зачитывать следующие строки:

«Кошице», «Мольде», «Виборг», «Вардар», венский «Рапид», «Зюлте-Варегем», АИК, «Сент-Патрикс», «Насьональ», «Маккаби Хайфа», «Лозанна», «Легия», ЦСКА София, «Аполлон», «Санкт-Галлен», АЕК Ларнака и тбилисское «Динамо». Принят в семью славный польский «Ракув». Добро пожаловать, все будет кул!

По мере того как Слуцкий раз за разом произносит эту мантру, грязь под его ногами начинает бурлить и подниматься: по колено, по пояс, по грудь, по шею… Леонид Викторович не обращает на это никакого внимания, только читает все быстрее. В конце концов незадачливый рэпер уходит с головой под грязь на словах «добро пожаловать», а «все будет кул» запоздало прилетает из лечебных недр вместе с пузырьками воздуха. Миллион просмотров гарантирован.

За «Сочи» не стыдно. Но обидно

«Сочи» дебютировал в еврокубках двумя уверенными победами над азербайджанским клубом «Кешля», а потом на равных (и даже с преимуществом по моментам) сражался с белградским «Партизаном». Два матча с сербами закончились вничью, «Сочи» покинул Лигу конференций по итогам серии пенальти.

Команда Владимира Федотова сначала выбила противника, который был слабее, и не уступила равному по силам «Партизану», на чьей стороне было некоторое преимущество в виде еврокубкового опыта. Досадно, что «Сочи» не вышел в следующий раунд, но бросаться камнями не станем — выступили на своем уровне, да еще и немного не повезло.

В основной сетке еврокубков от РПЛ сыграют только три команды

Все они получили свои путевки через внутренние российские турниры: чемпион России имеет прямой пропуск в Лигу чемпионов, обладатель Кубка России — в Лигу Европы. Занявшему второе место в РПЛ-2020/21 «Спартаку» еврокубковая осень тоже была гарантирована изначально: вылет с «Пути представителей лиг» Лиги чемпионов означает попадание в Лигу Европы.

Вот уже три сезона подряд ни один российский клуб, стартующий в отборочных раундах без гарантии еврокубковой осени, не может пробиться в основную сетку. В прошлом году «Краснодар» обыграл в одноматчевой дуэли ПАОК, но даже в случае поражения «быки» оказались бы в Лиге Европы. В 2019-м после квалификации сошли «Спартак» и тульский «Арсенал», в 2020-м — «Динамо» и «Ростов», в этом году «Сочи» и «Рубин».

Три года подряд в основную сетку турниров УЕФА удается попасть только тем российским клубам, которые обеспечили себе это результатами на внутренней арене. Когда мы были выше в таблице коэффициентов, гарантированных путевок было 4, теперь стало 3. Так мало команд в еврокубковой осени у нас впервые с сезона 2009/10, а в последнем квалификационном раунде нет российских представителей впервые с сезона 1995/96.

Рухнули на 9-е место в таблице коэффициентов. Шотландия уже выше России

Даже не верится, что еще совсем недавно Россия занимала шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА и опережала Португалию. С тех пор нас обошли голландцы, а после неудачных выступлений в свежей квалификации Россия свалилась на 9-е место, пропустив вперед еще и Шотландию.

У нас 30.682 балла, у шотландцев — 30.7, причем в раундах плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций сыграют четыре клуба из Шотландии. «Рейнджерс», «Селтик», «Абердин», «Сент-Джонстон» могут совместными усилиями увеличить отрыв уже в августе, когда у наших команд не будет матчей.

Следом за Россией в таблице коэффициентов расположились Австрия (29.35) и Украина (29.1). Они имеют шансы обойти нас по ходу этого сезона, а что будет в следующем — страшно представить, ведь у России из зачета будет исключен сезон 2017/18 (12.6 баллов). Если нынешняя кампания окажется на уровне предыдущих (4.3-4.6 баллов) или хуже, то останемся без прямой путевки в Лигу чемпионов и рискуем опуститься даже в третий десяток.

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oFANATo
oFANATo
вчера в 22:11
Мы уверенно идем к тому, чтобы потерять места в групповых турнирах еврокубках. Знаете, а ведь это к лучшему. Не только потому, что отталкиваться потом предстоит с самого дна, когда падать дальше будет уже некуда. Пусть место в Лиге чемпионов будет завоевано, пройдя через сито квалификационных матчей, в борьбе с крепкими европейскими соперниками. Победа в чемпионате России все больше обесценивается, увы.
Пока еще Россия держится в таблице коэффициентов за счет очень успешного сезона 2017/18. Напомню, что наибольший вклад в общую копилку тогда принес ЦСКА, начавший в июле с квалификации Лиги чемпионов и добравшийся в апреле до четвертьфинала Лиги Европы. Это так, на всякий случай, чтобы не забывали, а то некоторые живут в плену иллюзий.
Скоро эти 12.600 рейтинговых баллов сгорят. Ждать осталось недолго.
Васисуалий Петров
Васисуалий Петров ответ miks rubin (раскрыть)
вчера в 20:46
Перечисленные Вами жостижения, - остатки роскоши от СССР . Так что проблем не в менталитете, а в сменившей я социально экономической системе с 91 года Теперь и у нас как в Америке: "все просто так, кроме денег".
Хоккей тоже давно умер ((
zamsb
zamsb
вчера в 20:44
Раньше я как то с интересом смотрел игры РПЛ, потом интерес стал сякнуть, но все же смотрел игры наших клубов в Еврокубках. После того, что я увидел 12.08.2021 (Рубин и Сочи) чувствую, что и игры Российских клубов в Еврокубках меня тоже скоро перестанут интересовать. Полная задница и никакого просвета.
виктор бочарников
виктор бочарников ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:51
Видимо наш уровень это условные Чукарички,да и то не факт. От Рубина такого точно никто не ожидал.
Владимир Немченков
Владимир Немченков
вчера в 19:32
Ну,что господин Дюков?помог тебе твой лимит?давай в отставку сам....пока не отправили..дожили,хохлы уже на пятки наступают,с двумя то командами...
Супервайзер
Супервайзер ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 17:56
В Латинской Америке население далеко не платежеспособное, как в Европе или в США, но футбол там бизнес. Каждый бразильский, аргентинский и т.д. футболист мечтает попасть в Европу, где его зарплата и престиж будут намного выше.
В Бразилии, если ты из трущоб, то у тебя есть выбор из трех вариантов: стать бандюком и наркоторговцем, работать мойщиком бассейнов или стать футболистом.
Клубы тоже заинтересованы в продаже игроков в Европу. Как-то работает.
А возьми Китай с огромным населением, очень высокими зарплатами футболистов и наличием достаточной прослойки платежеспособного населения. Ты видел китайцев- игроков топ клубов в Европе? В Китае рынок фейковый, так же как у нас. Конкуренции нет, стимулов тоже нет.
Супервайзер
Супервайзер ответ miks rubin (раскрыть)
вчера в 17:44
Знаешь, почему некоторым критикам (порой очень жестким ) режима дозволено выступать по Инету, а других за полслова сажают в тюрьму?
К первым относятся те, кто говорит, что Россия никогда не будет свободной, потому как история у нас такая и соответственно менталитет. Сначала мол дескать самим надо измениться, а потом уж о правах и свободах думать.
Вторые же утверждают, что понятия "свобода, права гражданина" и прочая хрень суть атрибуты социальной организации. Чтобы получить права и свободы сначала надо изменить структуру социальной организации, которая позволила бы изменить менталитет и, кстати, историю(!!!) тоже. Россия же пока остается страной с непредсказуемой историей )).
протон1
протон1
вчера в 17:42
а дна всё не видать...
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич ответ viv (раскрыть)
вчера в 17:23
Дюков и иже с ними - это всего лишь маленький винтик-исполнитель в насквозь прогнившей коррупцией системе-стране.
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:14, ред.
    miks rubin
    miks rubin
    вчера в 16:44, ред.
    Наивно ожидать Футбол, с большой буквы, в стране, где главным лозунгом стало: "Зарабатывай как можно больше, делая как можно меньше". Исправить ситуацию можно только меняя наш менталитет. Изменения должны начаться в головах и на деле. Иначе ничего хорошего не будет. Какие достижения у нас есть? Оружейка, подгоняемая правительством еще со времен СССР, гимнастика (больше женская), фигурное катание (опять же таки женское), синхронное плавание (блин, и снова женское), иногда хоккей (но конкурентов гораздо меньше в зимних видах). Если что-то забыл, добавьте... Это не футбол у нас такой. Это мы такие. И не надо пенять только на верхушку. Кто на своем месте сделал то, что может быть востребовано в мире? Отмена лимита такая же глупость, как запрет на ввоз иномарок, ожидая, что наш автопром вдруг станет прекрасен. Если бы не пал железный занавес, до сих пор ездили бы на классиках и самарах АвтоТазика. И стоили бы они 3000-15000 руб, при средней зп в 150 рубчиков. А сборка у нас какова? Вроде те же комплектующие, а автомобиль хуже))) Так и с легионерами. По отдельности не плохи, а сборка в России и на выходе снова хрень. Каждый должен взять на себя ответственность за то, что происходит в стране, а не ждать хорошего Царя и чинуш, которые вдруг все изменят, а нам останется проснуться однажды и получить приглашение в хорошую жизнь, ни хрена для этого не сделав. Как-то так...
    RBA
    RBA
    вчера в 16:12
    Ни чего удивительного. Оставшиеся команды примерно того же уровня. Поэтому в еврокубках нам ловить нечего, пока не поменяем всю футбольную инфраструктуру.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Супервайзер (раскрыть)
    вчера в 16:12
    А что в Бразилии,Колумбии,Арентине,прям уж очень платежоспособное население!!!!!!!!!!!!!!!Тут дело в Дюсшах и прочих!!!!!!!!!!А у нас нет этого+ миллиардные затраты государства на клубы,плюс лимит,вот и получается бедлам!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    nubom
    nubom
    вчера в 15:20
    Мы проигрываем еще до начала матчей: наши футболисты в ужасе от предстоящего публичного международного сравнения своего мастерства с уровнем получаемых зарплат....
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 15:13
    Всё решают деньги? Ну- ну!
    112910415
    112910415
    вчера в 15:05
    всё будет хорошо !
    но не у нас, конечно
    volga.kot
    volga.kot
    вчера в 14:59
    На дне!!! А может дно пробьем??????)))))
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    вчера в 14:57
    Прорывы нашего футбола ещё впереди!!!!! 😅Хочется верить в это!!!!
    Рязань 062
    Рязань 062
    вчера в 14:49
    все эти статьи о том что наш футбол на дне, просто как глас вопиющего в пустыне. всем же понятно что н6икому не нужны эти евро кубки. зачем ломаться на 2-3 фронта, когда спокойно можно играть раз в неделю не напрягаясь
    Hypnoz
    Hypnoz ответ Bubnotello (раскрыть)
    вчера в 14:23
    20 млн. для бомжей - ничто !
    Барселонца за 40 купили, не считая зарплаты и подъемных.
    war4ar
    war4ar ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 14:20, ред.
    К сожалению это только есть уровень РФПЛ, теперь чтобы обыграть польские, грузинские, сербские, болгарские и тд клубы, нашим нужно вкладываться на все 100, класса уже нет. Но поскольку в клубах с деньгами проблем нет, они и не выкладываются в ЛЕ, ЛК, и уступают более мотивированным командам. У нас сами журналисты раздувают силу нашего футбола, бессмысленными ожиданиями надеждами, преувеличивают возможности игроков. Если так-то сенсация пока что только одна, Рубин слил ЛК. У Спартака априори не было шансов против португальцев с такой обороной, Сочи разве сильнее Партизана чтоли? А что дальше? Локомотив разваливается, игроки уходят, от Спартака чудес тоже не стоит ждать, разве что Зенит ну мб хотя бы за 3 строчку в группе поборется, и то 50/50 . Наши начнут набирать баллы, все клубы от Зенита до остальных участников в ЕК будут проходить и играть отборы в ЛК и ЛЕ. Тот же Зенит больше очков наберёт в ЛЕ. Пусть шотландцы нас пока обгоняют, дальше их опять отбросит назад выступления в ЛЧ и ЛЕ. Нашим вообще полезно поиграть в низших турнирах, мб хоть ментально к победам начнут привыкать, а то одни поражения.
    Bubnotello
    Bubnotello ответ Hypnoz (раскрыть)
    вчера в 13:59
    за групповой этап они получат порядка 20 лямов в ЛЧ... так что есть что делать.
    а если по игровому факту, российским и украинским командам реально нечего делать в ЛЧ, не говоря про других из бывшего СССР.
    sv_1969
    sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 13:17
    Приветствую! Мы давно свалились до того уровня. И надежд нет ни на зенит, ни на Локо и уж тем более на КБ.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 13:15
    Ну вот теперь с уверенностью можно сказать что нам со дна не стучат, а мы на дне.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
    вчера в 13:13
    Я думаю на данный момент нет клубов которые соответствуют.
    viv
    viv
    вчера в 12:52
    Спасибо питерскому Дюкову за 9 место в таблице УЕФА.
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 12:48
    Летим вниз с околосветной скоростью. А еще несколько лет назад болельщики оптимистично глядели в ЕК с надеждой, что сможем сократить отрыв от Франции. Быстро все меняется.
    Hypnoz
    Hypnoz
    вчера в 12:34
    Бомжам нечего делать в ЛЧ !
    shlomo
    shlomo
    вчера в 12:31
    Спасибо за статью....ну что, Еврокубковый четверг принес нашему футболу очередное разочарование....я вот одного не понимаю, ладно РФС плевать на эти рейтинги и успехи команд, но сами команды, игроки, им не хочется побед?..... или наш уровень чемпионата свалился до такого уровня, что нам подстать такие команды..... уже который год провал полнейший в уровне футбола, но при этом кучу бабок вливают, а реформ и действий никаких.... видимо это невыгодно... впрочем, в этом евросезоне всё впереди, и картина наверняка поменяется (только вот в какую сторону).... ещё есть надежда на Зенит в ЛЧ и Спартак с Локо в ЛЕ, пусть и очень-очень призрачная....
    arsenVS
    arsenVS
    вчера в 12:26
    Так и надо ! Прогнивший корумпированный футбол в нашей стране давно заслужил падения в бездну ! Вообще не жалко , а просто по@й!
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