Дно за дном. В основной сетке еврокубков у России будет 3 клуба, в таблице коэффициентов рухнули на 9-е место

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вчера, 11:55

Шотландия уже выше нас. Австрия и Украина приготовились.

«Спартак» не готов к Лиге чемпионов, но получит второй шанс в Лиге Европы

К середине августа российские клубы завершили квалификационные испытания в еврокубках. «Спартак» безропотно проиграл «Бенфике» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов — дважды по 0:2. Наивно было рассчитывать на иной итог этого противостояния, ведь у португальцев и футболисты сильнее, и тренер работает не первый месяц, и трансферы совершаются.

«Спартак» изначально был аутсайдером противостояния с «орлами», при этом клуб точно не сделал все от себя зависящее, чтобы подойти к матчам с «Бенфикой» во всеоружии. Скорее наоборот. Спортивный директор, не сделавший ни одного трансфера под нового тренера, в истерике покидает свой пост в перерыве первого матча, после чего ввязывается в телеграм-войну с женой владельца клуба.

Новый тренер брошен на произвол судьбы, он сдержанно жалуется на обстановку в «Спартаке» и просит о встрече с президентом в эфире… клубного телевидения «Бенфики». Впрочем, Федуна криками отчаяния и мольбами о помощи не проймешь. У него отпуск. А это святое. Скорее всего, к моменту возвращения владельца клуба с Лазурного побережья Руя Виторию будет проще добить, чем спасти. Как встарь…

«Рубин» может сосредоточиться на смешных роликах

Проблемы «красно-белых» на поверхности, их и в РПЛ лихорадит, но «Рубин» начал чемпионат с трех побед, а в Лиге конференций не забил ни одного гола за 3.5 часа в ворота польского клуба «Ракува». Пополнение в списке «титанов», которым наши команды проигрывали в отборочных раундах еврокубков. Казанцы теперь могут сосредоточиться на РПЛ и креативных роликах. Дарим классную идею.

Для реализации нужен Леонид Слуцкий и много грязи. Можно — лечебной. Наверняка в Татарстане найдутся санатории соответствующего профиля, которые смогут предоставить помещение и реквизит. И искусству услуга, и себе реклама. Камера берет крупный план Слуцкого, потом постепенно отъезжает: сначала мы видим тренера в великолепном белоснежном костюме, но через мгновение выясняется, что он босиком стоит в грязи и широко улыбается. Словно через боль.

Леонид Викторович под годный бит (цитата на предыдущий ролик-хит «Рубина») начинает зачитывать следующие строки:

«Кошице», «Мольде», «Виборг», «Вардар», венский «Рапид», «Зюлте-Варегем», АИК , «Сент-Патрикс», «Насьональ», «Маккаби Хайфа», «Лозанна», «Легия», ЦСКА София, «Аполлон», «Санкт-Галлен», АЕК Ларнака и тбилисское «Динамо». Принят в семью славный польский «Ракув». Добро пожаловать, все будет кул!

По мере того как Слуцкий раз за разом произносит эту мантру, грязь под его ногами начинает бурлить и подниматься: по колено, по пояс, по грудь, по шею… Леонид Викторович не обращает на это никакого внимания, только читает все быстрее. В конце концов незадачливый рэпер уходит с головой под грязь на словах «добро пожаловать», а «все будет кул» запоздало прилетает из лечебных недр вместе с пузырьками воздуха. Миллион просмотров гарантирован.

За «Сочи» не стыдно. Но обидно

«Сочи» дебютировал в еврокубках двумя уверенными победами над азербайджанским клубом «Кешля», а потом на равных (и даже с преимуществом по моментам) сражался с белградским «Партизаном». Два матча с сербами закончились вничью, «Сочи» покинул Лигу конференций по итогам серии пенальти.

Команда Владимира Федотова сначала выбила противника, который был слабее, и не уступила равному по силам «Партизану», на чьей стороне было некоторое преимущество в виде еврокубкового опыта. Досадно, что «Сочи» не вышел в следующий раунд, но бросаться камнями не станем — выступили на своем уровне, да еще и немного не повезло.

В основной сетке еврокубков от РПЛ сыграют только три команды

Все они получили свои путевки через внутренние российские турниры: чемпион России имеет прямой пропуск в Лигу чемпионов, обладатель Кубка России — в Лигу Европы. Занявшему второе место в РПЛ -2020/21 «Спартаку» еврокубковая осень тоже была гарантирована изначально: вылет с «Пути представителей лиг» Лиги чемпионов означает попадание в Лигу Европы.

Вот уже три сезона подряд ни один российский клуб, стартующий в отборочных раундах без гарантии еврокубковой осени, не может пробиться в основную сетку. В прошлом году «Краснодар» обыграл в одноматчевой дуэли ПАОК , но даже в случае поражения «быки» оказались бы в Лиге Европы. В 2019-м после квалификации сошли «Спартак» и тульский «Арсенал», в 2020-м — «Динамо» и «Ростов», в этом году «Сочи» и «Рубин».

Три года подряд в основную сетку турниров УЕФА удается попасть только тем российским клубам, которые обеспечили себе это результатами на внутренней арене. Когда мы были выше в таблице коэффициентов, гарантированных путевок было 4, теперь стало 3. Так мало команд в еврокубковой осени у нас впервые с сезона 2009/10, а в последнем квалификационном раунде нет российских представителей впервые с сезона 1995/96.

Рухнули на 9-е место в таблице коэффициентов. Шотландия уже выше России

Даже не верится, что еще совсем недавно Россия занимала шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА и опережала Португалию. С тех пор нас обошли голландцы, а после неудачных выступлений в свежей квалификации Россия свалилась на 9-е место, пропустив вперед еще и Шотландию.

У нас 30.682 балла, у шотландцев — 30.7, причем в раундах плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций сыграют четыре клуба из Шотландии. «Рейнджерс», «Селтик», «Абердин», «Сент-Джонстон» могут совместными усилиями увеличить отрыв уже в августе, когда у наших команд не будет матчей.

Следом за Россией в таблице коэффициентов расположились Австрия (29.35) и Украина (29.1). Они имеют шансы обойти нас по ходу этого сезона, а что будет в следующем — страшно представить, ведь у России из зачета будет исключен сезон 2017/18 (12.6 баллов). Если нынешняя кампания окажется на уровне предыдущих (4.3-4.6 баллов) или хуже, то останемся без прямой путевки в Лигу чемпионов и рискуем опуститься даже в третий десяток.