Бензема вышел на 10-е место по матчам за «Реал» — 560 игр

1628977247

сегодня, 00:40

«Реал» встречается с «Алавесом» (3:1, второй тайм) в первом туре Ла Лиги.

Дубль в матче оформил форвард мадридцев . Для французского игрока это 560-й матч в составе «Реала». По этому показателю Карим опередил экс-защитника Мичела Сальгадо (559 игр) и вошел в топ-10 в истории клуба.

На 9-м месте — бывший полузащитник «сливочных» Пирри – 561 матч.

Недавно стало известно, когда Бензема подпишет новый контракт с «Реалом».