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Бензема вышел на 10-е место по матчам за «Реал» — 560 игр

сегодня, 00:40
АлавесЛоготип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)1 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» встречается с «Алавесом» (3:1, второй тайм) в первом туре Ла Лиги.

Дубль в матче оформил форвард мадридцев Карим Бензема. Для французского игрока это 560-й матч в составе «Реала». По этому показателю Карим опередил экс-защитника Мичела Сальгадо (559 игр) и вошел в топ-10 в истории клуба.

На 9-м месте — бывший полузащитник «сливочных» Пирри – 561 матч.

Недавно стало известно, когда Бензема подпишет новый контракт с «Реалом».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:17
А на каком он месте по голам?
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:43
Эх, а я оказывается продал Холанда)))
Прикиньте, сколько очков набрал тот, у кого в команде Холанд, Погба, Фернандеш и т.д.))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:17
Кариму дальнейших успехов и без травм !
1bear
1bear
сегодня в 01:13
Бензема,хоть и не молодой,но ещё много рекордов побьет
протон1
протон1
сегодня в 00:41
Первый в истории клуба не испанский игрок в этой десятке
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