Годзюр проводит 100-й матч за «Урал» в РПЛ

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вчера, 18:08

Голкипер играет в составе «Урала» в матче 4-го тура РПЛ против «Спартака».

Пресс-служба екатеринбургского клуба сообщает, что этот матч стал 100-м для Годзюра за команду в чемпионате России.

Всего Годзюр провел за «Урал» 110 матчей (24 — всухую), в которых пропустил 144 мяча.

Ярослав Годзюр проводит свой 100 матч за нашу команду в РПЛ ! 🧡🖤 pic.twitter.com/VHDvDuOYts — ФК Урал (@FCURAL) August 14, 2021