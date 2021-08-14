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Годзюр проводит 100-й матч за «Урал» в РПЛ

вчера, 18:08
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Голкипер Ярослав Годзюр играет в составе «Урала» в матче 4-го тура РПЛ против «Спартака».

Пресс-служба екатеринбургского клуба сообщает, что этот матч стал 100-м для Годзюра за команду в чемпионате России.

Всего Годзюр провел за «Урал» 110 матчей (24 — всухую), в которых пропустил 144 мяча.

Ранее юбилейной отметки по матчам за команду достиг защитник ЦСКА.

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ermak6848
ermak6848
вчера в 18:21
СПАРТАКУ - просто нужна ПОБЕДА!!!
Так, что извиния Ярик - сегодня не твой день...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:18
Должен сегодня напропускать.
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