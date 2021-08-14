Годзюр проводит 100-й матч за «Урал» в РПЛ

Голкипер Ярослав Годзюр играет в составе «Урала» в матче 4-го тура РПЛ против «Спартака».
Пресс-служба екатеринбургского клуба сообщает, что этот матч стал 100-м для Годзюра за команду в чемпионате России.
Всего Годзюр провел за «Урал» 110 матчей (24 — всухую), в которых пропустил 144 мяча.
Ярослав Годзюр проводит свой 100 матч за нашу команду в РПЛ! 🧡🖤 pic.twitter.com/VHDvDuOYts— ФК Урал (@FCURAL) August 14, 2021
Ранее юбилейной отметки по матчам за команду достиг защитник ЦСКА.
Так, что извиния Ярик - сегодня не твой день...
Так, что извиния Ярик - сегодня не твой день...