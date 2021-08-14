Варди приблизился к достижению Лэмпарда, Руни и Ширера в АПЛ

1628958316

вчера, 19:25

«Лестер» одержал победу над «Вулверхэмптоном» (1:0) в матче 1-го тура чемпионата Англии.

Единственный гол забил форвард хозяев на 41-й минуте.

Теперь в активе 34-летнего Варди 7 голов в стартовых турах АПЛ . По этому показателю его превосходят только Фрэнк Лэмпард («Челси»), Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед») и Алан Ширер («Ньюкасл») — все забили по 8 голов.

Варди проводит 8-й сезон в АПЛ .

Ранее Джейми ответил на вопрос о том, собирается ли он завершать карьеру.