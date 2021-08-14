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Варди приблизился к достижению Лэмпарда, Руни и Ширера в АПЛ

вчера, 19:25
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити1 : 0Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

«Лестер» одержал победу над «Вулверхэмптоном» (1:0) в матче 1-го тура чемпионата Англии.

Единственный гол забил форвард хозяев Джейми Варди на 41-й минуте.

Теперь в активе 34-летнего Варди 7 голов в стартовых турах АПЛ. По этому показателю его превосходят только Фрэнк Лэмпард («Челси»), Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед») и Алан Ширер («Ньюкасл») — все забили по 8 голов.

Варди проводит 8-й сезон в АПЛ.

Ранее Джейми ответил на вопрос о том, собирается ли он завершать карьеру.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:01
Глядишь Сэром станет
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:57
Джейми конечно красавец! Уважение огромное к этому игроку,за то, что преданность к клубу для него была важнее денег....после чемпионского сезона Лестера, Арсенал уже почти договорился с Лисами и самому Варди предлогали высокую З/п....но он решил остаться в Лестере...жаль только что его талант не сразу раскрылся, был бы еще более топовым нападающим👍💪
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:07
Молоток Варди))
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:55
Надо будет ещё забьёт.
протон1
протон1
вчера в 19:53
побьет в след году!
Это он ещё зрелым в апл попал
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:27
Есть шанс сравняться и обойти.
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