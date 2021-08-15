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«Барселона» рассматривает вариант с трансфером Обамеянга или Ляказетта

сегодня, 11:28

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заявил, что надеется на подписание ещё одного форварда этим летом.

Как сообщается, каталонский клуб рассматривает вариант с трансфером Пьера-Эмерика Обамеянга или Александра Ляказетта из «Арсенала», однако «сине-гранатовые» смогут сделать предложение только в том случае, если по приемлемой цене будет продан Мартин Брейтуэйт. Кроме того, «Барселона» готова рассмотреть вариант с обменом одного из своих футболистов на Обамеянга или Ляказетта.

Ранее стало известно, что «Арсенал» готов продать Обамеянга.

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Все комментарии
1bear
1bear
сегодня в 16:42
в Барсе работает диверсант,который успешно подорвал мину !,,,
Eirek
Eirek
сегодня в 16:34
Разве Месси не смогли продлить не из-за того что Ла Лига не даст добро на подпись любого контракта из-за своих правил ФФП?

По моему журнялюги и агенты просто Барсу по старой памяти впихивают во все слухи, пытаясь цену набить
Vector-B B
Vector-B B
сегодня в 16:18
хватит уже подписывать дедов,арсенал пускай сам расхлебывает свои проблемы
sash71
sash71
сегодня в 15:13
Барсу загнали в финансовую дупло из которой она будет еще долго вылезать
Брулин
Брулин
сегодня в 13:36
Избавиться от Суареса, чтобы подписать Агуэро и еще одного стареющего нападающего - это сильно.
ОПС
ОПС
сегодня в 12:26
Бедность, не порок. Всякого может коснуться.
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 12:21
Нищеброды они... а еще и покупать...
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 11:59
у Смолова опять появился шанс
particular
particular
сегодня в 11:38
Барсу продолжает кидать то в жар, то в холод... Эк, её плющит...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 11:36
Началась трансферная лихорадка
3ton
3ton
сегодня в 11:33
Обамеянг бы не помешал
Стабильно забивает свои голы
izrafel
izrafel
сегодня в 11:32
Тут еще если может помешать....
112910415
112910415
сегодня в 11:31
Бедность, проклятая бедность!
Кто бы мог подумать...
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