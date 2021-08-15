«Барселона» рассматривает вариант с трансфером Обамеянга или Ляказетта

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сегодня, 11:28

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заявил, что надеется на подписание ещё одного форварда этим летом.

Как сообщается, каталонский клуб рассматривает вариант с трансфером или из «Арсенала», однако «сине-гранатовые» смогут сделать предложение только в том случае, если по приемлемой цене будет продан . Кроме того, «Барселона» готова рассмотреть вариант с обменом одного из своих футболистов на Обамеянга или Ляказетта.

Ранее стало известно, что «Арсенал» готов продать Обамеянга.