«Барселона» рассматривает вариант с трансфером Обамеянга или Ляказетта

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заявил, что надеется на подписание ещё одного форварда этим летом.
Как сообщается, каталонский клуб рассматривает вариант с трансфером Пьера-Эмерика Обамеянга или Александра Ляказетта из «Арсенала», однако «сине-гранатовые» смогут сделать предложение только в том случае, если по приемлемой цене будет продан Мартин Брейтуэйт. Кроме того, «Барселона» готова рассмотреть вариант с обменом одного из своих футболистов на Обамеянга или Ляказетта.
Ранее стало известно, что «Арсенал» готов продать Обамеянга.
По моему журнялюги и агенты просто Барсу по старой памяти впихивают во все слухи, пытаясь цену набить
По моему журнялюги и агенты просто Барсу по старой памяти впихивают во все слухи, пытаясь цену набить
Стабильно забивает свои голы
Стабильно забивает свои голы
Кто бы мог подумать...
Кто бы мог подумать...