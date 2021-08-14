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Гризманн готов сократить зарплату вдвое, чтобы вернуться в «Атлетико»

вчера, 22:14

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может вернуться в «Атлетико».

По информации Carrusel Deportivo, французский форвард, выступавший за мадридцев с 2014 по 2019 год, готов сократить свою зарплату вдвое, чтобы вернуться в стан «матрасников».

Переход Гризманна возможен из-за финансовых проблем «Барсы».

Ранее появлялась информация, что Гризманн может перейти в клуб АПЛ.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
сегодня в 00:44, ред.
Лично на мой взгляд пусть Гризманн остаётся там куда мечтал переходить. Ведёт себя, извините, как обычный "глор". Переходит в Барсу ради трофеев, а теперь убегает из Барсы когда там начались проблемы. У него был вполне реальный шанс стать легендой "матрасников" - он выбрал переход в ряды каталонцев.
Логика Гризманна:
1) Снять документалку "Я остаюсь" и клятвенно пообещать никуда не переходить переподписав контракт.
2) На следующий сезон - переходит в Барсу, говорит что мечтает выигрывать трофеи, рад играть в такой великой команде
3) Два сезона спустя - просится назад в Атлетико, и так уж и быть готов пойти на сокращение з.п.

А что фанаты считают что ты их команду бросил перейдя к конкурентам по чемпионату - так это видимо ничего не значит. Можно ведь ИЗВИНИТЬСЯ, и все сразу всё простят. Гризманн, Коутиньо и Азар - три прекрасных примера игроков которым не сиделось в своих клубах. Символично что у всех троих так и не получилось заиграть на новом месте. Искренне надеюсь, что судьба накажет Гризманна и он в Атлетико не приедет.

Самим матрасникам конечно нужен форвард, вот только явно не постаревший Антуан, а игрок лет на 6-7 помоложе.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:19
Наверное стоит прислушаться!
Maikl322
Maikl322
сегодня в 00:12
И уходить незачем было
djaich
djaich
вчера в 23:02
Уже было, возвращали и Торреса, и Косту. Толку - ноль, просто деньги сосали с клубного бюджета. А здесь Гризманну уже 30 лет, два невнятных последних сезона, зарплату ему тогда необходимо сокращать не в двое, до 18 миллионов, а, как минимум, в четверо, да и Барселона за просто так его не отпустит.
1bear
1bear
вчера в 22:58
да на фиг он нужен в Атлетико....
Spartak_56
Spartak_56
вчера в 22:56
Бедный Гризман мучается без своего любимого клуба верните его домой в Атлетико М
karnager
karnager ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 22:55
У него премиальный xbox live
protest58us
protest58us ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:47
Вместе не надо, надо вахтовым методом
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:35
Антуан сделал ошибочку в плане перехода из Атлетико в Барселону. И проиграл в игре, но единственным плюсом в его переходе стали деньги 💰💰💰 которые он приобрёл за время выступления за Барселону. Сейчас он хочет перебраться обратно в стан матрасников , кстати и Диего Симионе тоже хочет заполучить его обратно к себе в команду. Я думаю если это произойдёт, то в любом случае для Атлетико и самого Антуана это будет лучшим вариантом развития. В любом случае он захочет прежде всего себе доказать своей игрой, свою состоятельность и быть нужным для Симионе и команде. Мне бы хотелось посмотреть на его игру за Атлетико. Единственный вопрос, найдут ли стороны финансовый компромисс и осуществится ли этот переход ? Будем делать посмотреть чем всё это закончится. Всем Добра !!!
STVA 1
STVA 1 ответ protest58us (раскрыть)
вчера в 22:26
Вместе с Малколмом будут на больничном сидеть))
ДСА
ДСА
вчера в 22:26
Очень хочется играть комфортно.
112910415
112910415
вчера в 22:23
Скорей бы уж
protest58us
protest58us ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 22:20
Он должен набрать форму перед переходом в Зенит)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:16
Дак уже некуда их складывать...
протон1
протон1
вчера в 22:15
Я не понимаю, почему Дембеле до сих пор неприкосаемый?
protest58us
protest58us
вчера в 22:15
Такими темпами Атлетико станет бессменным чемпионом в Испании
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