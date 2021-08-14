Гризманн готов сократить зарплату вдвое, чтобы вернуться в «Атлетико»

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вчера, 22:14

Нападающий «Барселоны» может вернуться в «Атлетико».

По информации Carrusel Deportivo, французский форвард, выступавший за мадридцев с 2014 по 2019 год, готов сократить свою зарплату вдвое, чтобы вернуться в стан «матрасников».

Переход Гризманна возможен из-за финансовых проблем «Барсы».