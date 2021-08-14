Гризманн готов сократить зарплату вдвое, чтобы вернуться в «Атлетико»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может вернуться в «Атлетико».
По информации Carrusel Deportivo, французский форвард, выступавший за мадридцев с 2014 по 2019 год, готов сократить свою зарплату вдвое, чтобы вернуться в стан «матрасников».
Переход Гризманна возможен из-за финансовых проблем «Барсы».
Ранее появлялась информация, что Гризманн может перейти в клуб АПЛ.
Логика Гризманна:
1) Снять документалку "Я остаюсь" и клятвенно пообещать никуда не переходить переподписав контракт.
2) На следующий сезон - переходит в Барсу, говорит что мечтает выигрывать трофеи, рад играть в такой великой команде
3) Два сезона спустя - просится назад в Атлетико, и так уж и быть готов пойти на сокращение з.п.
А что фанаты считают что ты их команду бросил перейдя к конкурентам по чемпионату - так это видимо ничего не значит. Можно ведь ИЗВИНИТЬСЯ, и все сразу всё простят. Гризманн, Коутиньо и Азар - три прекрасных примера игроков которым не сиделось в своих клубах. Символично что у всех троих так и не получилось заиграть на новом месте. Искренне надеюсь, что судьба накажет Гризманна и он в Атлетико не приедет.
Самим матрасникам конечно нужен форвард, вот только явно не постаревший Антуан, а игрок лет на 6-7 помоложе.
Логика Гризманна:
1) Снять документалку "Я остаюсь" и клятвенно пообещать никуда не переходить переподписав контракт.
2) На следующий сезон - переходит в Барсу, говорит что мечтает выигрывать трофеи, рад играть в такой великой команде
3) Два сезона спустя - просится назад в Атлетико, и так уж и быть готов пойти на сокращение з.п.
А что фанаты считают что ты их команду бросил перейдя к конкурентам по чемпионату - так это видимо ничего не значит. Можно ведь ИЗВИНИТЬСЯ, и все сразу всё простят. Гризманн, Коутиньо и Азар - три прекрасных примера игроков которым не сиделось в своих клубах. Символично что у всех троих так и не получилось заиграть на новом месте. Искренне надеюсь, что судьба накажет Гризманна и он в Атлетико не приедет.
Самим матрасникам конечно нужен форвард, вот только явно не постаревший Антуан, а игрок лет на 6-7 помоложе.