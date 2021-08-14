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В «Сассуоло» не уверены, что «Ювентус» попадёт в ЛЧ по итогам сезона

вчера, 16:27

«Ювентус» продолжает интересоваться хавбеком «Сассуоло» Мануэлем Локателли.

Туринцы готовы взять хавбека в годичную аренду с обязательным правом выкупа игрока за 35 млн евро. Данная опция активизируется, если «старая синьора» попадет в Лигу чемпионов по итогам грядущего сезона.

Руководство «Сассуоло» такой вариант не устраивает, они требуют более надежных гарантий выкупа футболиста.

Ранее на Локателли также претендовал клуб из Лондона.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:52
Обидели, конечно
shlifen
shlifen
вчера в 19:23, ред.
Главный конкурент за Чемпионство (Интер) - пока скорее самоустранился, нежели реально на что-то претендует. Команда продала двух основных звёзд, плюс отпустила/отпускает часть ветеранов - в саму команду, при этом, игроков схожего статуса/уровня пока не приходит. Покупками Думфриса и Джеко - уход Лукаку и Хакими точно не перекрыть.
Милан слабее не стал, но и сказать что состав очень усилился - тоже не правда. Скорее опять будут бороться за 3-4 места. Лацио или Наполи для текущего Юве - не конкуренты, просто по составу. Рома - только начинает перестройку, и деньги активно не тратит. Есть ещё Аталанта - но думаю что предел ребят Гасперини - 2-е место (вечная проблема со стабильностью на старте нового сезона), хотя возможно именно они смогут навязать борьбу туринцам в Серии А.
Откровенно говоря - Юве может не выиграть чемпионство в этом году только чудом, или создав самим себе проблемы. А вот торги с Сассуоло скорее завязаны на том что чёрно-зелёные потеряют ключевого игрока уже сейчас, а деньги за него получат "когда-то потом" =))) Вот и не могут никак договориться...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:35
Не вижу проблем для непоподания Юве в ЛЧ
juvenale
juvenale ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:28
и имя этому чуду Пирло)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:12
За 35 млн. можно и не попасть в Лигу Чемпионов.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:49
Вообще не вижу что может этому помешать !!!
Юве Чемпион 🏆 !!!)
волгодон 2
волгодон 2 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:41
Это не студент Пирло. Аллегри прожженный оборонец. Думаю такого не позволит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:40
Имеют право сомневаться...
sihafazatron
sihafazatron ответ волгодон 2 (раскрыть)
вчера в 16:38
в прошлом сезоне чудом попали в лч, так что все возможно)
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 16:32
Нечаянно затролили)
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