В «Сассуоло» не уверены, что «Ювентус» попадёт в ЛЧ по итогам сезона

«Ювентус» продолжает интересоваться хавбеком «Сассуоло» Мануэлем Локателли.
Туринцы готовы взять хавбека в годичную аренду с обязательным правом выкупа игрока за 35 млн евро. Данная опция активизируется, если «старая синьора» попадет в Лигу чемпионов по итогам грядущего сезона.
Руководство «Сассуоло» такой вариант не устраивает, они требуют более надежных гарантий выкупа футболиста.
Ранее на Локателли также претендовал клуб из Лондона.
Милан слабее не стал, но и сказать что состав очень усилился - тоже не правда. Скорее опять будут бороться за 3-4 места. Лацио или Наполи для текущего Юве - не конкуренты, просто по составу. Рома - только начинает перестройку, и деньги активно не тратит. Есть ещё Аталанта - но думаю что предел ребят Гасперини - 2-е место (вечная проблема со стабильностью на старте нового сезона), хотя возможно именно они смогут навязать борьбу туринцам в Серии А.
Откровенно говоря - Юве может не выиграть чемпионство в этом году только чудом, или создав самим себе проблемы. А вот торги с Сассуоло скорее завязаны на том что чёрно-зелёные потеряют ключевого игрока уже сейчас, а деньги за него получат "когда-то потом" =))) Вот и не могут никак договориться...
Милан слабее не стал, но и сказать что состав очень усилился - тоже не правда. Скорее опять будут бороться за 3-4 места. Лацио или Наполи для текущего Юве - не конкуренты, просто по составу. Рома - только начинает перестройку, и деньги активно не тратит. Есть ещё Аталанта - но думаю что предел ребят Гасперини - 2-е место (вечная проблема со стабильностью на старте нового сезона), хотя возможно именно они смогут навязать борьбу туринцам в Серии А.
Откровенно говоря - Юве может не выиграть чемпионство в этом году только чудом, или создав самим себе проблемы. А вот торги с Сассуоло скорее завязаны на том что чёрно-зелёные потеряют ключевого игрока уже сейчас, а деньги за него получат "когда-то потом" =))) Вот и не могут никак договориться...