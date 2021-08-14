В «Сассуоло» не уверены, что «Ювентус» попадёт в ЛЧ по итогам сезона

1628947650

вчера, 16:27

«Ювентус» продолжает интересоваться хавбеком «Сассуоло» .

Туринцы готовы взять хавбека в годичную аренду с обязательным правом выкупа игрока за 35 млн евро. Данная опция активизируется, если «старая синьора» попадет в Лигу чемпионов по итогам грядущего сезона.

Руководство «Сассуоло» такой вариант не устраивает, они требуют более надежных гарантий выкупа футболиста.

Ранее на Локателли также претендовал клуб из Лондона.