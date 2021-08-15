«Милан» готов подписать Влашича только при одном условии

1629040991

сегодня, 18:23

«Милан» продолжает работать над трансфером полузащитника ЦСКА .

La Gazzetta dello Sport сообщает, что «россонери» готовы подписать 23-летнего хавбека, только если ЦСКА даст согласие на аренду Влашича с правом выкупа.

В текущем сезоне Никола сыграл в 3 матчах РПЛ и сделал 1 голевую передачу.

Ранее агент Влашича ответил на вопрос о возможном переходе Николы в другой клуб.