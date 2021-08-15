«Милан» готов подписать Влашича только при одном условии

«Милан» продолжает работать над трансфером полузащитника ЦСКА Николы Влашича.
La Gazzetta dello Sport сообщает, что «россонери» готовы подписать 23-летнего хавбека, только если ЦСКА даст согласие на аренду Влашича с правом выкупа.
В текущем сезоне Никола сыграл в 3 матчах РПЛ и сделал 1 голевую передачу.
Ранее агент Влашича ответил на вопрос о возможном переходе Николы в другой клуб.
Гинеру !!!....в открытую....по-серьёзке....предлагают остаться без игрока и денег....пусть и на время....
Леннорыч наверно уже всем рассказал этот анекдот...)))
Гинеру !!!....в открытую....по-серьёзке....предлагают остаться без игрока и денег....пусть и на время....
Леннорыч наверно уже всем рассказал этот анекдот...)))
- Европейские клубы берут у нас игроков и ещё свои условия ставят!
- Да где это видано???
- Да когда такое было???
- Доигрались, мля, в футбол - бизнесмены х..вы!
- Европейские клубы берут у нас игроков и ещё свои условия ставят!
- Да где это видано???
- Да когда такое было???
- Доигрались, мля, в футбол - бизнесмены х..вы!
Нищебродский клуб стал этот Милан, как инвалид многодетный, которому все должны
Нищебродский клуб стал этот Милан, как инвалид многодетный, которому все должны