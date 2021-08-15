ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Милан» готов подписать Влашича только при одном условии

сегодня, 18:23

«Милан» продолжает работать над трансфером полузащитника ЦСКА Николы Влашича.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что «россонери» готовы подписать 23-летнего хавбека, только если ЦСКА даст согласие на аренду Влашича с правом выкупа.

В текущем сезоне Никола сыграл в 3 матчах РПЛ и сделал 1 голевую передачу.

Ранее агент Влашича ответил на вопрос о возможном переходе Николы в другой клуб.

Все новости
Слухи«Ливерпуль» отдаст Дэвиса в аренду «Шеффилду»
Сегодня, 22:08 Комментарии4
Слухи«Милан» согласовал аренду Флоренци
Сегодня, 16:40 Комментарии9
Абрахам прилетел в Рим для подписания контракта с «Ромой»
Сегодня, 14:37 ВидеоКомментарии10
Слухи«Атлетико» интересуется форвардом «Герты». На игрока претендовал «Зенит»
Сегодня, 14:06 Комментарии6
Слухи«Лацио» готов арендовать Коутиньо
Сегодня, 12:37 Комментарии9
Слухи«Тоттенхэм» и «Астон Вилла» поспорят за трансфер Дамсгорда
Сегодня, 11:58 Комментарии3
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 23:01, ред.
Какие смешные итальянцы....)))

Гинеру !!!....в открытую....по-серьёзке....предлагают остаться без игрока и денег....пусть и на время....

Леннорыч наверно уже всем рассказал этот анекдот...)))
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 22:02
рисковать не хотят, учитывая нынешний уровень цска
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:51
Надо соглашаться, всё равно он здесь уже играть не будет
88_DEIVID
88_DEIVID ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 21:32
Это всегда была прерогатива ЦСКА. Гинер и клуб другим это делать не позволяли.
CSKA2012
CSKA2012 ответ 88_DEIVID (раскрыть)
сегодня в 21:30
    Евгений Перфильев
    Евгений Перфильев
    сегодня в 21:30
    Очередная Санта-барбара
    311
    311
    сегодня в 21:08
    Да посылайте уже этих цыган, пусть побираются в чемпионатах Румынии и Турции!)
    youtomee
    youtomee
    сегодня в 20:41
    Влашич может и остаться, но тут палка о двух концах: вроде и не хотят продешевить, но если он скиснет в этом году, то потом можно и за меньшие деньги даже не продать. Но условие по аренде это точно не для ЦСКА - им либо деньги нужны сейчас, либо сам игрок, а не возможный выкуп по окончании аренды на определенных условиях
    SHMEL
    SHMEL ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 20:36
    Ты думаешь, что кроме Милана нет клубов кому может пригодиться Влашич? Такие предложения нужно обрубать сразу и не важно кому они поступают, слишком много хотят.
    SHMEL258
    SHMEL258
    сегодня в 20:32
    Раз ставят такие условия, значит им не нужен Влашич.
    112910415
    112910415
    сегодня в 20:28
    совершенно не годится
    Beekeeper
    Beekeeper
    сегодня в 20:19
    Их уже с такими условиями послали, или они с первого раза не понимают.
    88_DEIVID
    88_DEIVID ответ Рязань 062 (раскрыть)
    сегодня в 20:19
    Это факт.
    Рязань 062
    Рязань 062 ответ 88_DEIVID (раскрыть)
    сегодня в 20:17, ред.
    это мнение дилетанта.
    88_DEIVID
    88_DEIVID ответ Рязань 062 (раскрыть)
    сегодня в 20:12
    Спартак то там откуда? Если Гинер всё купил, для себя команды и хорвата с папочкой.
    Рязань 062
    Рязань 062 ответ 88_DEIVID (раскрыть)
    сегодня в 20:10
    спартак оттуда и не слазил.
    Хиромант
    Хиромант
    сегодня в 20:08
    - Вот до чего мы дожили!

    - Европейские клубы берут у нас игроков и ещё свои условия ставят!

    - Да где это видано???

    - Да когда такое было???

    - Доигрались, мля, в футбол - бизнесмены х..вы!
    ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
    ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
    сегодня в 20:05
      Землянин
      Землянин
      сегодня в 20:03, ред.
      Ищи дураков, сначала в аренде, а потом бесплатно достанется 🎃

      Нищебродский клуб стал этот Милан, как инвалид многодетный, которому все должны
      второй
      второй
      сегодня в 20:01
      ЦСКА на такие условия точно не пойдёт!!И правильно сделает!!!
      dok66
      dok66
      сегодня в 19:56
      Милан - как торгашка-покупательница с базара : "Хочу этот красный помидор , но можно я его немножко откушу." И хто ж его даст откусить .
      STVA 1
      STVA 1
      сегодня в 19:51, ред.
      Это не серьезно
      1bear
      1bear
      сегодня в 19:50
      условия Милана неприемлимы
      isamsn
      isamsn
      сегодня в 19:48, ред.
      Не с правом выкупа, а с 100% обязанностью выкупа при любом раскладе и правом ЦСКА поднять стоимость игрока по итогам годичной аренды. Иначе какой смысл отдать игрока поиграть в другом клубе имея риски невыкупа и травмирования...
      cska1948
      cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
      сегодня в 19:45
      Влашич сам виноват! Играть надо было, а не дурака валять.
      VeniaminS
      VeniaminS
      сегодня в 19:43
      Уже надоели эти базары.
      88_DEIVID
      88_DEIVID
      сегодня в 19:41
      Пора бы уже забыть про этого слабого игрока
      gentlewolf
      gentlewolf
      сегодня в 19:39
      ... если вместо него приедет Месси.
      88_DEIVID
      88_DEIVID ответ CSKA2012 (раскрыть)
      сегодня в 19:09
      Туда пойдёт Влашич, вместе с ЦСКА. Хотя там уже итак всё занято хорватом и ЦСКА.
      CSKA2012
      CSKA2012
      сегодня в 19:07
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100