Абрахам прилетел в Рим для подписания контракта с «Ромой»

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам перейдёт в «Рому».
Форвард прилетел в Рим, чтобы подписать контракт с «Ромой» до 2026 года. По данным СМИ, сумма трансфера составит 40 млн евро (плюс 5 млн евро в качестве бонусов). Абрахам будет получать в «Роме» 4-5 млн евро за сезон. «Челси» сохранил за собой право обратного выкупа игрока.
Welcome to Rome Tammy. @SkySport #Abraham 💪 ✈️ pic.twitter.com/SokgNNHKf9— Angelo Mangiante (@angelomangiante) August 15, 2021
Спасибо за тот сезон с трансферным баном)
Спасибо за тот сезон с трансферным баном)