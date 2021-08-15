ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

Абрахам прилетел в Рим для подписания контракта с «Ромой»

сегодня, 14:37

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам перейдёт в «Рому».

Форвард прилетел в Рим, чтобы подписать контракт с «Ромой» до 2026 года. По данным СМИ, сумма трансфера составит 40 млн евро (плюс 5 млн евро в качестве бонусов). Абрахам будет получать в «Роме» 4-5 млн евро за сезон. «Челси» сохранил за собой право обратного выкупа игрока.

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Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 17:03
Успехов ему!)
Спасибо за тот сезон с трансферным баном)
112910415
112910415
сегодня в 16:00
пусть всё у него получится !
Любoмир
Любoмир
сегодня в 15:13
Удачи тебе Тэмми
sv_1969
sv_1969 ответ Бубнин (раскрыть)
сегодня в 15:12
Действительно! Глядишь Рома обратно у Ромы выкупит)))
Comentarios
Comentarios
сегодня в 15:12
Ему там лучше будет
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:12
Ну очень дорогостоящий игрок.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 15:02
Ушел от Ромы в "Рому".
Мaлик
Мaлик
сегодня в 15:00
Удачи тебе в Италии
izrafel
izrafel
сегодня в 14:57
Удачи ему в команде Роме
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:44
Удачи игроку в новой команде
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