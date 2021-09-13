Губерниев: «Фернандес стал символом сборной Черчесова и команды на ЧМ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении защитника ЦСКА завершить карьеру в сборной России.

Мы должны сказать Марио огромное спасибо. Он — большой молодец, свои лучшие годы провел в нашей сборной. Без него не был бы возможен очень неплохой результат на ЧМ -2018. Он принял такое решение: у него травмы и возраст — имеет полное право отказываться от игр в сборной.

Глядя на Фернандеса, нужно растить своих, думать о лимите на легионеров, продолжать реформы российского футбола, вводить потолок зарплат и переходить на систему весна-осень.

Конечно, это потеря в любом случае, но мы же понимаем, что об этом уже ходили разговоры и Марио чувствовал себя неидеально последние месяцы. Что теперь? Не Фернандесом единым. Пока Карпин справляется с точки зрения результата. Поэтому будем играть без Фернандеса.