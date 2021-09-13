ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Губерниев: «Фернандес стал символом сборной Черчесова и команды на ЧМ»

13 сентября 2021, 15:45

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.

Мы должны сказать Марио огромное спасибо. Он — большой молодец, свои лучшие годы провел в нашей сборной. Без него не был бы возможен очень неплохой результат на ЧМ-2018. Он принял такое решение: у него травмы и возраст — имеет полное право отказываться от игр в сборной.

Глядя на Фернандеса, нужно растить своих, думать о лимите на легионеров, продолжать реформы российского футбола, вводить потолок зарплат и переходить на систему весна-осень.

Конечно, это потеря в любом случае, но мы же понимаем, что об этом уже ходили разговоры и Марио чувствовал себя неидеально последние месяцы. Что теперь? Не Фернандесом единым. Пока Карпин справляется с точки зрения результата. Поэтому будем играть без Фернандеса.

Марио запомнился надежностью, уровнем мастерства в играх за сборной. Он в какой-то степени даже стал символом сборной Черчесова и команды на ЧМ. Невозможно представить сборную России на том турнире без Акинфеева, Дзюбы и Марио — это краеугольные камни той команды, а Фернандес был ее столпом.

Все новости
Магнуссон: «Влашич счастлив в „Вест Хэме“, но скучает по друзьям в ЦСКА»
Сегодня, 15:55 Комментарии14
Тихонов: «Если бы кто-то стоял в очереди, Федун давно бы продал „Спартак“»
Сегодня, 12:07 Комментарии15
Джикия: «Дай бог, чтобы победная серия „Спартака“ продолжилась»
Сегодня, 11:11 Комментарии14
Бакаев — перед матчами сборной: «Я набрал хорошую форму»
Сегодня, 08:50 Комментарии13
Арсен Адамов: «Хотел бы всех поблагодарить»
Вчера, 20:07 Комментарии3
Бикфалви: «„Урал“ не хочет быть внизу турнирной таблицы»
Вчера, 16:31 Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ 112910415 (раскрыть)
13 сентября в 17:59
Исправили, спасибо!
112910415
112910415
13 сентября в 17:57
не особо красиво прозвучало
112910415
112910415
13 сентября в 17:56
Не Фернандесом едины.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1279909/fernandes-mario-cska
Чист
Чист
13 сентября в 17:29
причём здесь Черчесов можно подумать он его где то нашёл и внедрил -а вот весна осень полностью согласен из - за двух клубов страдает вся страна они всеравно пользы не извлекли из этого -что же горе руководителям стыдно признаться и вернуться на старые позиции -решитесь уж пожалуйста
Аксинья
Аксинья
13 сентября в 16:33
У Черчесова был другой символ - деревянный двухметровый идол...
STVA 1
STVA 1
13 сентября в 16:17
Сколько пафоса наворотил этот недокоментатор со срач тв(((
протон
протон
13 сентября в 15:52
тут можно согласится с Губерниевым .
ЮЗИК
ЮЗИК
13 сентября в 15:51
Марио профессионал и ему всё равно кто тренер
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 сентября в 15:51
Символ черчесова это не похвала...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100