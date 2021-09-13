Колосков: «В России нет защитника, равного Фернандесу по мастерству»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение защитника ЦСКА завершить карьеру в сборной России.

Конечно, это огромная потеря для нашей сборной. У нас большой дефицит игроков обороны во всех звеньях, и любая потеря, особенно такого квалифицированного и надежного футболиста — это двойной удар. Говорят, что незаменимых нет, но на данный момент у нас в стране нет защитника равного Фернандесу по классу, мастерству и самоотдаче.

У нас в защите сейчас все «жиденько» — а вдруг, не дай бог, Самошников или Караваев травмируются. Что тогда делать? Оборона — самая уязвимая точка сборной России, а потеря Фернандеса усугубляет эту уязвимость и является действительно ощутимой. Сейчас нашему тренерскому штабу необходимо привлекать новых игроков. Например, в «Локомотиве» Рыбчинский неплохо себя проявляет, Тикнизяна тоже можно привлечь. Он парень с хорошими задатками, на мой взгляд.