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Колосков: «В России нет защитника, равного Фернандесу по мастерству»

13 сентября 2021, 14:10

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.

Конечно, это огромная потеря для нашей сборной. У нас большой дефицит игроков обороны во всех звеньях, и любая потеря, особенно такого квалифицированного и надежного футболиста — это двойной удар. Говорят, что незаменимых нет, но на данный момент у нас в стране нет защитника равного Фернандесу по классу, мастерству и самоотдаче.

У нас в защите сейчас все «жиденько» — а вдруг, не дай бог, Самошников или Караваев травмируются. Что тогда делать? Оборона — самая уязвимая точка сборной России, а потеря Фернандеса усугубляет эту уязвимость и является действительно ощутимой. Сейчас нашему тренерскому штабу необходимо привлекать новых игроков. Например, в «Локомотиве» Рыбчинский неплохо себя проявляет, Тикнизяна тоже можно привлечь. Он парень с хорошими задатками, на мой взгляд.

Но, понятно, что Фернандес и сам чувствовал, что не может играть больше на два фронта, говорил об этом. Но доводы Карпина смогли его убедить на время. Однако, к сожалению, мы увидели, что он выбыл из-за травмы не только из расположения сборной, но и ЦСКА. Поэтому это решение можно понять, рано или поздно это должно было случиться.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
13 сентября в 18:11
Старый интриган прав.
Beekeeper
Beekeeper
13 сентября в 16:34
И не будет ему замены, как нет замены Акинфееву, не будет замены Фернандесу и до сих пор никто не смог заменить Березуцких с Игнашевичем. Даже близко нет по уровню игроков.
ОПС
ОПС
13 сентября в 15:17
Будет все хорошо. Я верю!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
13 сентября в 14:37
Заключительным матчем Марио стала игра с Хорватией, как тот памятный матч в 2018 году, где Марио стал одновременно и героем и чуточку антигероем. Карьеру хотел завершить еще после чемпионата Европы, но Карпин уговорил вернуться. Явно не на один матч, а как минимум на весь цикл. После полученный травмы, можно сказать, что уже все. Сборная потеряла самого лучшего легионера в своей истории, который так и не заговорил по-русски (да простит меня Гильерме). Равнозначной замены на сегодняшней день явно нет, поэтому отбираться новой сборной под руководством Карпина станет еще сложнее.
berda2003
berda2003
13 сентября в 14:23
понятно, он ведь не колосков, в почётные защитники перейти не сможет...
протон
протон
13 сентября в 14:14
К фернандесу ноль вопросов, всегда пахал, как конь.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 сентября в 14:12
Пусть играет молодежь.
Борислaв
Борислaв
13 сентября в 14:12
Пожалуй да, чем нет...
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