Колосков: «В России нет защитника, равного Фернандесу по мастерству»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.
Конечно, это огромная потеря для нашей сборной. У нас большой дефицит игроков обороны во всех звеньях, и любая потеря, особенно такого квалифицированного и надежного футболиста — это двойной удар. Говорят, что незаменимых нет, но на данный момент у нас в стране нет защитника равного Фернандесу по классу, мастерству и самоотдаче.
У нас в защите сейчас все «жиденько» — а вдруг, не дай бог, Самошников или Караваев травмируются. Что тогда делать? Оборона — самая уязвимая точка сборной России, а потеря Фернандеса усугубляет эту уязвимость и является действительно ощутимой. Сейчас нашему тренерскому штабу необходимо привлекать новых игроков. Например, в «Локомотиве» Рыбчинский неплохо себя проявляет, Тикнизяна тоже можно привлечь. Он парень с хорошими задатками, на мой взгляд.
Но, понятно, что Фернандес и сам чувствовал, что не может играть больше на два фронта, говорил об этом. Но доводы Карпина смогли его убедить на время. Однако, к сожалению, мы увидели, что он выбыл из-за травмы не только из расположения сборной, но и ЦСКА. Поэтому это решение можно понять, рано или поздно это должно было случиться.