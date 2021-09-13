Селюк: «Не удивлюсь, если Гильерме уйдёт из сборной после слов Путина»

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о решении защитника ЦСКА закончить карьеру в сборной России.

В принципе, мог бы еще играть, исходя из возраста. К сожалению, происходят определенные изменения, у тренерского штаба есть свои фавориты и система игры, наверно, не то отношение к Марио. Это возможно, Дзюба, например, в любом состоянии лучше тех нападающих, которые вызываются в сборную. Я против того, чтобы личное отношение тренера к игроку влияло на игру футболистов и их присутствие в составе. Если быть откровенным, наверное, у Фернандеса и со здоровьем проблемы, и он решил ограничить такие нагрузки.

После слов президента об иностранцах, лимите для меня не будет сюрпризом, если следующим из сборной уйдет Гильерме, чтобы не было натурализованных футболистов.