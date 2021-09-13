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Селюк: «Не удивлюсь, если Гильерме уйдёт из сборной после слов Путина»

13 сентября 2021, 15:19

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о решении защитника ЦСКА Марио Фернандеса закончить карьеру в сборной России.

В принципе, мог бы еще играть, исходя из возраста. К сожалению, происходят определенные изменения, у тренерского штаба есть свои фавориты и система игры, наверно, не то отношение к Марио. Это возможно, Дзюба, например, в любом состоянии лучше тех нападающих, которые вызываются в сборную. Я против того, чтобы личное отношение тренера к игроку влияло на игру футболистов и их присутствие в составе. Если быть откровенным, наверное, у Фернандеса и со здоровьем проблемы, и он решил ограничить такие нагрузки.

После слов президента об иностранцах, лимите для меня не будет сюрпризом, если следующим из сборной уйдет Гильерме, чтобы не было натурализованных футболистов.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 сентября в 22:54
- Это ты так решил?

- А сам-то каким телефоном пользуешься?

- А ТВ чьей марки смотришь?

- А на "авто" чьей страны ты ездишь?

- А пуховик чьего производства ты носишь?

- Продолжить???

- Или ты и сам уже всё понял?
pomor45
pomor45
13 сентября в 21:02
Марио посоветовался с Игорьком и решил помочь едва плывущей команде не утонуть. В общем это становится трендом ЦСКА - слинять из сборной. Кто там ещё остался? Можно вовсе не вызывать их в сборную.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sv_1969 (раскрыть)
13 сентября в 18:48
Хорошо что у него нет возможности давать негритятам российское гражданство, а иначе и сборная была бы на африканскую похожа.
Максим Горелов
Максим Горелов
13 сентября в 18:38
Был как-то один такой борец за чистоту крови... Что с ним стало в 45-м - известно.
Самвел Петросян
Самвел Петросян
13 сентября в 18:06
если сборная не "рукопожатая" (в широком смысле) в мире, то что за неё играть?!
Союзник противников
Союзник противников
13 сентября в 17:54
У СЕлЬДюка думалка натурально хохлятская,кто его пускает работать на нашем поле-непонятно.
112910415
112910415
13 сентября в 17:45
как знать ...посмотрим
sv_1969
sv_1969 ответ Землянин (раскрыть)
13 сентября в 17:34
Селюку лишь бы пукнуть в лужу!А чего это десятое
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
13 сентября в 17:33
Привет!Этому сними лимит без всяких ограничений и РПЛ будет напоминать через месяц чемпионат Мозамбика или Уганды))
Землянин
Землянин ответ bsww (раскрыть)
13 сентября в 17:30, ред.
Тем более, муж и жена одна "сатана", считай "русский" уже 🎃 ему и так гражданство положено
bsww
bsww ответ Землянин (раскрыть)
13 сентября в 17:28
тут можно связать изучение с тем, что "Гиля" женился на русскоязычной, а Марио в подружки взял "родную". Да и натурализацией Гили опоздали на 2-3 года
4RT
4RT
13 сентября в 17:21
Пора вести газопровод в Бразилию 😁
mat73
mat73
13 сентября в 17:13
Лично для меня Селюк не авторитет. Не понимаю, чего ради его суют везде куда-непопадя
Землянин
Землянин
13 сентября в 17:07, ред.
Так у Гильермо давно паспорт гражданство, с чего бы ему уходить, да и травм не было, здоровье, как у слона - пока лучше всех остальных вратарей - будет играть с удовольствием, у него долгая карьера в России, с паспортом гражданина страны он на расхват, да и проблем никаких с климатом и игрой, как у свежеприезжих из тёплых мест. Ну и в конце концов Нахрена он русский язык так хорошо учил, в отличии от того же Фернандеса, который и лыка не вяжет, а с таким же 2-м гражданством
berda2003
berda2003
13 сентября в 16:58
как и все торговцы рабами - сельдюк 16ной маленький толстый человечек...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sv_1969 (раскрыть)
13 сентября в 16:55
Привет. Селюк уже спит и видит , кого из своих негритят можно впихнуть в сборную на освободившуюся позицию.
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
13 сентября в 16:30
Мир потерял желтого журналюгу в лице это торговца неграми!
Leha-ha50
Leha-ha50
13 сентября в 16:15
Любит Селюк провокационные заявления. Нагородил сам небось запутался. А если не знаешь точных причин ухода, нефиг домысливать.
КЭТиК
КЭТиК
13 сентября в 16:07
Одно другому не мешает.
второй
второй
13 сентября в 16:05
что за бред от этого хохла!!!
dok66
dok66
13 сентября в 16:05
Селюк в очередной раз пукнул не сказав ничего .
nubom
nubom
13 сентября в 16:04
"На воре и шапка горит". По моему Путин предложил селюкам покинуть РПЛ....
ZIBO rock
ZIBO rock
13 сентября в 15:53
Надеюсь что следующее высказывание Путина будет о запрете в России футбольных агентов!)
ermak6848
ermak6848
13 сентября в 15:53
Время покажет...
протон
протон
13 сентября в 15:51
так он ведь ушел, и причем тут царь , не понимаю. Акинфеев тоже завершил, у Марию свои проблемы со здоровьем. у каждого по своему. аналогия Селюка это его аналогия
Федор Паршунин
Федор Паршунин
13 сентября в 15:51, ред.
Фернандес ушел из сборной из-за плохого к себе отношения нового штаба? Нет просто травма, Марио Карпину был ой как нужен. Просто травма и невозможность играть в связи с этим на два фронта. Дзюба в любом состоянии лучше, чем те нападающие, которые вызываются в сборную? Если и лучше, то очень на тоненького. Наличие Дзюбы в составе скорее всего не принесет побед там, где сборная России просто не может выиграть - в этом уже убеждались, а вот моральный климат он может разрушить запросто. Уйдет ли Гильерме после слов Путина? Если футболист настоящий профессионал и думает, что его присутствие поможет команде, на его решение играть никак не повлияют слова человека, крайне далекого от футбола и приводящего в пример малозначительный олимпийский турнир.
Аксинья
Аксинья
13 сентября в 15:50
Ну если ты уважаемый приплел сюда Дзюбу, то запомни, что Карпин на поле сам был бойцом и от своих подопечных того же требует, а Дзюба последнее время не бегает, а ходит, а еще больше пешком стоит, никакой самоотдачи - так что личные отношения тут не при делах))
ZIBO rock
ZIBO rock
13 сентября в 15:47
Скажите кто-нибудь Селюку что больше Дзюбы голов в нынешнем ЧР забили аж 79 человек!
6zh393m3jwe3
6zh393m3jwe3
13 сентября в 15:41
Невелика потеря будет
нечитайло
нечитайло
13 сентября в 15:41
Осторожней с высказываниями
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