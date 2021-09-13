Б. Игнатьев: «Марио Фернандеса можно достойно заменить в сборной»

Бывший главный тренер сборной России высказался о решении защитника ЦСКА закончить карьеру в национальной команде.

Это неожиданность, неожиданность и для тренерского состава. Мне видится, что они рассчитывали на него. Он несколько лет провел на достойном уровне в составе сборной России, за что его надо поблагодарить. Всему приходит конец, думаю, что он принял для себя решение, не отталкиваясь от эмоциональных моментов. Свято место пусто не бывает, но хотел бы, чтобы мы его проводили с честью и достоинством.

Его можно достойно заменить. Марио лучше атаковал, но он слабее действовал в обороне с точки зрения выполнения заданий игрока защитной линии. Конечно, появятся или уже есть игроки, которые принесут такую же ощутимую пользу нашей главной команде.