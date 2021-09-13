ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Б. Игнатьев: «Марио Фернандеса можно достойно заменить в сборной»

13 сентября 2021, 14:55

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о решении защитника ЦСКА Марио Фернандеса закончить карьеру в национальной команде.

Это неожиданность, неожиданность и для тренерского состава. Мне видится, что они рассчитывали на него. Он несколько лет провел на достойном уровне в составе сборной России, за что его надо поблагодарить. Всему приходит конец, думаю, что он принял для себя решение, не отталкиваясь от эмоциональных моментов. Свято место пусто не бывает, но хотел бы, чтобы мы его проводили с честью и достоинством.

Его можно достойно заменить. Марио лучше атаковал, но он слабее действовал в обороне с точки зрения выполнения заданий игрока защитной линии. Конечно, появятся или уже есть игроки, которые принесут такую же ощутимую пользу нашей главной команде.

Все новости
Магнуссон: «Влашич счастлив в „Вест Хэме“, но скучает по друзьям в ЦСКА»
Сегодня, 15:55 Комментарии14
Тихонов: «Если бы кто-то стоял в очереди, Федун давно бы продал „Спартак“»
Сегодня, 12:07 Комментарии15
Джикия: «Дай бог, чтобы победная серия „Спартака“ продолжилась»
Сегодня, 11:11 Комментарии14
Бакаев — перед матчами сборной: «Я набрал хорошую форму»
Сегодня, 08:50 Комментарии13
Арсен Адамов: «Хотел бы всех поблагодарить»
Вчера, 20:07 Комментарии3
Бикфалви: «„Урал“ не хочет быть внизу турнирной таблицы»
Вчера, 16:31 Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
13 сентября в 18:25
вот прямо сейчас можно заменить ?
Союзник противников
Союзник противников
13 сентября в 18:05
Вперёд,меняйте,но пока вы никого лучше не воспитали.
протон
протон
13 сентября в 15:55
У Путина видимо раздвоение личности. То он против легионеров вообще, то им гражданства дают что-бы за сборную играли
Cat01
Cat01
13 сентября в 15:45
Если можно зачем эти вопли
Остапчук 67
Остапчук 67
13 сентября в 15:41
А может быть причиной является тренер?
ДАША Д
ДАША Д
13 сентября в 15:04
Такого бегунка трудно заменить.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100