ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Кавазашвили: «Может, Фернандес не хочет играть с посредственными игроками»

13 сентября 2021, 14:45

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.

Какой ужас, очень сожалею. Мы потеряли чудесного футболиста не только как такового, но и замечательного правого защитника, который своим великолепным чутьем, работоспособностью и ответственностью подходил не только в любой клуб, но и в сборную команды. Считаю, что Марио можно было ставить везде абсолютно спокойно, надеяться на него, что он выполнит всё на сто процентов. Мне очень жаль, что он отказался играть. Может быть, он видит, что в целом наша сборная состоит из посредственных футболистов, и ему не хочется играть рядом с ними, когда ни партнеры его не понимают, ни Марио их.

Все новости
Магнуссон: «Влашич счастлив в „Вест Хэме“, но скучает по друзьям в ЦСКА»
Сегодня, 15:55 Комментарии14
Тихонов: «Если бы кто-то стоял в очереди, Федун давно бы продал „Спартак“»
Сегодня, 12:07 Комментарии15
Джикия: «Дай бог, чтобы победная серия „Спартака“ продолжилась»
Сегодня, 11:11 Комментарии14
Бакаев — перед матчами сборной: «Я набрал хорошую форму»
Сегодня, 08:50 Комментарии13
Арсен Адамов: «Хотел бы всех поблагодарить»
Вчера, 20:07 Комментарии3
Бикфалви: «„Урал“ не хочет быть внизу турнирной таблицы»
Вчера, 16:31 Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral
13 сентября в 18:33
Скорее всего- с посредственным тренером....
Союзник противников
Союзник противников
13 сентября в 18:07
Последнее излишне,хотя теория заговора в обыденности -всегда №1.А в остальном спартаковец прав.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 сентября в 16:34
Все!!! Начались домыслы, фантазии , гадания. А надо то просто прочитать интервью парня.
STVA 1
STVA 1 ответ За адекватность (раскрыть)
13 сентября в 16:14
Приветствую! Все правильно!Тем более в 18-м году были те же посредственности!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 сентября в 16:00
Не то и не так он говорит.
Вроде хочет похвалить игрока, но похвала получается за счёт принижения мастерства остальных игроков. Да, он хороший защитник, но свет клином на нём не сошёлся.
Возможно и причины у него уважительные ..
протон
протон
13 сентября в 15:56
По игре к нему трудно предъявить какие-то претензии. Всегда старался и играл на максимуме. Спасибо ему за это!
За адекватность
За адекватность
13 сентября в 15:47
А может не нужно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет? М.Фернандес принял решение и все пояснил. Но скандалы, интриги, расследования наше всё. СМИ, аки коршуны, набросились на, скажем так, футбольных экспертов, в поиске сенсационных мнений и разоблачений. Кто-нибудь да что-нибудь ляпнет. Как известно звиздеть не мешки ворочать. Как обычно личное мнение.
drug01
drug01
13 сентября в 15:46
Всё может быть!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 сентября в 15:35
Анзор, гена, миша это люди, которым нельзя давать слово, они уже давно не дают отчёт своим словам.
КЭТиК
КЭТиК
13 сентября в 15:06
Сегодня все новости только о Фернандесе.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
13 сентября в 14:50
Не надо фантазировать! Он за себя сам всё сказал
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
13 сентября в 14:48
Он лучше видит и уже принял решение уйти.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 сентября в 14:46
Марио хочет сосредоточиться на клубе,молодец!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100