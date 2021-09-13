Кавазашвили: «Может, Фернандес не хочет играть с посредственными игроками»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал решение защитника ЦСКА завершить карьеру в сборной России.

Какой ужас, очень сожалею. Мы потеряли чудесного футболиста не только как такового, но и замечательного правого защитника, который своим великолепным чутьем, работоспособностью и ответственностью подходил не только в любой клуб, но и в сборную команды. Считаю, что Марио можно было ставить везде абсолютно спокойно, надеяться на него, что он выполнит всё на сто процентов. Мне очень жаль, что он отказался играть. Может быть, он видит, что в целом наша сборная состоит из посредственных футболистов, и ему не хочется играть рядом с ними, когда ни партнеры его не понимают, ни Марио их.