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Слуцкий оценил дебют Дрейера за «Рубин»

13 сентября 2021, 22:48
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)4 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил дебют новичка команды — полузащитника Андерса Дрейера, который вписал свое имя в историю РПЛ.

Хавбек оформил хет-трик в матче 7-го тура РПЛ с «Уралом» (4:0).

Как можно оценить игру человека, который забил три мяча?! Конечно, оцениваем очень положительно. Он игрок комбинационного плана, и ему нужно время не на адаптацию, а на понимание возможностей партнеров. Если игрок гипериндивидуальный, как Кварацхелия, ему не особо важны партнеры, а если игрок командный, для него очень важно понимать, кто быстрый, кто медленный, кому давать в свободную зону, кому в недодачу.

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Все комментарии
Чист
Чист ответ zooveterinar (раскрыть)
14 сентября в 15:03
не успеют - продадут
ildar_3871
ildar_3871 ответ Чист (раскрыть)
14 сентября в 10:08
Не , Дрейеру еще Зениту забивать )
Чист
Чист ответ ildar_3871 (раскрыть)
14 сентября в 10:00, ред.
ничего себе три гола и отработал 6 лимонов - значит можно отдыхать в корне не првильное суждение - подфартило постарался дай бог что бы и дальше -всё было хорошо и без трамв - а хвалить будем в конце сезона а то много было таких примеров -правда начинали с двух голов -так что -давайте не сглазим
Владимир Толстой
Владимир Толстой
14 сентября в 09:58
Дрейер сам в шоке, как легко играть в российском чемпионате после датского.
ildar_3871
ildar_3871
14 сентября в 09:50
Все забил 3 мяча , отработал свои 6 млн !)
112910415
112910415
14 сентября в 06:10
шикарный дебют
valt134
valt134
14 сентября в 05:21
Даже оценка Слуцкого-66, что поймёшь... По-настоящему «баклань» далее...
Байкал-38.
Байкал-38.
14 сентября в 03:50
Как бы Дрейер в дайвера не превратился бы. Повезло конечно.
Gahi
Gahi
13 сентября в 23:30
Хороший результат как для команды так и для нового игрока Рубина. Удачи
VeniaminS
VeniaminS
13 сентября в 23:27
Дебют получился отличный.
протон
протон
13 сентября в 23:26
главное что бы дать ему понять. что это хорошо. но еще надо работать.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 сентября в 23:24
Несмотря на хет-трик , делать выводы пока рано. Конечно болельщики команды надеются на "продолжение банкета", для Рубина - это была бы отличная замена Макарову. Но потенциал оценивать по одному матчу - это как то некорректно. Посмотрим насколько парень будет и дальше также результативен. В футболе главное - это стабильность, вот её то и ждем от молодого легионера.
Удачи парню в последующих турах , а там как бог даст. Ну и желательно обойтись без травм.
Всем здоровья.
1bear
1bear
13 сентября в 23:07
если продолжит в том же духе,то долго в Рубине не задержится - перекупят...
zooveterinar
zooveterinar
13 сентября в 23:03
Ну если так и дальше будет дибютировать,то рубин чемпионство закроет досрочно, и якобы народное достояние чье-то,кому-то не поможет!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 сентября в 22:58
Отличное начало получилось...
drug01
drug01
13 сентября в 22:49
Оценка на взгляд тренера
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