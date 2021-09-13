Слуцкий оценил дебют Дрейера за «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил дебют новичка команды — полузащитника Андерса Дрейера, который вписал свое имя в историю РПЛ.
Хавбек оформил хет-трик в матче 7-го тура РПЛ с «Уралом» (4:0).
Как можно оценить игру человека, который забил три мяча?! Конечно, оцениваем очень положительно. Он игрок комбинационного плана, и ему нужно время не на адаптацию, а на понимание возможностей партнеров. Если игрок гипериндивидуальный, как Кварацхелия, ему не особо важны партнеры, а если игрок командный, для него очень важно понимать, кто быстрый, кто медленный, кому давать в свободную зону, кому в недодачу.
Удачи парню в последующих турах , а там как бог даст. Ну и желательно обойтись без травм.
Всем здоровья.
Удачи парню в последующих турах , а там как бог даст. Ну и желательно обойтись без травм.
Всем здоровья.