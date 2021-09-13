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«Мы должны уважать его решение». Слуцкий — об уходе Марио из сборной России

13 сентября 2021, 21:44

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мыслями о решении защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.

Недавно виделся с Марио, мы с ним мило общались на смеси русского, португальского и языка жестов, который он освоил профессионально. Он сказал, что действительно очень устал и ему тяжело. Он играет в крайне энергозатратный футбол, у него была куча сотрясений и переломов носа, челюсти. Это игрок с огромной самоотдачей. Мы должны уважать его решение. Как он благодарен нашей стране и сборной за те возможности, которые она ему дала (в частности — за четвертьфинал чемпионата мира), так и мы должны сказать ему спасибо и пожелать удачи в играх за ЦСКА.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
14 сентября в 10:43
Марио сделал свое дело....Марио может уходить.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт ответ Антон Белянкин (раскрыть)
14 сентября в 05:19
Полностью согласен.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
14 сентября в 05:18
Марио спасибо за всё. Но дальше нужно без натурализованных.
ДАША Д
ДАША Д
14 сентября в 04:52
Деньги приносит игра за клуб, а не за сборную.
Gahi
Gahi
14 сентября в 03:07
Марио Фернандес заслуживает самого большого уважения как профессионал своего дела так и как человек, который мало говарит а больше делает. Его выбор понятен последние травмы тому хорошее подтверждение, ему нужно сосредоточиться на клубе чтобы правильно распределить свои возможности отдаваясь полностью игре как он это делает в каждом матче. Удачи
Caniggia
Caniggia
14 сентября в 00:20
Ничего не скажешь. Принял решение и его должны уважать!
Leha-ha50
Leha-ha50
13 сентября в 22:50
Леонид все верно озвучил. Добавить нечего.
ЮЗИК
ЮЗИК
13 сентября в 22:32
Я слышу только сожаление у коментариях
beefs
beefs
13 сентября в 22:18
Жаль что уходит ххороший футболист, но это жизнь...
ildar_3871
ildar_3871
13 сентября в 22:07, ред.
Слуцкий правильно говорит !
протон
протон
13 сентября в 21:48
Фернандес, один из не многих, к кому нет претензий, одним словом профессионал.
а Лёня добрый мужик. с ним бы я посидел и выпил одну стопку крепкого за столом
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 сентября в 21:45
Приятно что о Марио столько пишут!
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