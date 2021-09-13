«Мы должны уважать его решение». Слуцкий — об уходе Марио из сборной России

Главный тренер «Рубина» поделился мыслями о решении защитника ЦСКА завершить карьеру в сборной России.

Недавно виделся с Марио, мы с ним мило общались на смеси русского, португальского и языка жестов, который он освоил профессионально. Он сказал, что действительно очень устал и ему тяжело. Он играет в крайне энергозатратный футбол, у него была куча сотрясений и переломов носа, челюсти. Это игрок с огромной самоотдачей. Мы должны уважать его решение. Как он благодарен нашей стране и сборной за те возможности, которые она ему дала (в частности — за четвертьфинал чемпионата мира), так и мы должны сказать ему спасибо и пожелать удачи в играх за ЦСКА .