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Новичок «Рубина» Дрейер: «В атаке нам предоставляется свобода от тренера»

13 сентября 2021, 21:18
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)4 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер поделился впечатлениями после дебюта за команду в матче 7-го тура РПЛ против «Урала» (4:0).

Я счастлив за команду. Это был сложный матч. Хорошо прошла первая половина, забили два быстрых гола, во втором тайме соперник проявил себя хорошо, но мы забили еще два гола, так что я счастлив за команду.

Что касается моего гола пяткой, то я увидел, что Кварацхелия прострелил, и был единственный способ сыграть в этом эпизоде — это сыграть пяткой, мяч оказался в воротах. Это замечательные гол и передача.

Казань — прекрасный город, рад быть здесь. Каждый день, что я нахожусь здесь, делает меня счастливым, я старался показать это на поле. Думаю, мне еще необходимо время на адаптацию в игровом плане, но в атаке нам предоставляется свобода от тренера.

В этом матче Дрейер вписал свое имя в историю РПЛ.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
14 сентября в 02:58
Молодец ты.
ildar_3871
ildar_3871
13 сентября в 21:55
Андерс ТРИйер !!!)
sv_1969
sv_1969 ответ ildar_3871 (раскрыть)
13 сентября в 21:42
Зюба лихорадочно пишет видео)))
mihaluch
mihaluch
13 сентября в 21:38
Нормально вошёл и забил красивый гол.
rubinovyi2
rubinovyi2
13 сентября в 21:34
"Думаю, мне еще необходимо время на адаптацию в игровом плане.."
Что же будет,когда полностью адаптируешься...?)))
ildar_3871
ildar_3871
13 сентября в 21:34
Дрейер Дзюбу уже обогнал !)
ildar_3871
ildar_3871
13 сентября в 21:23
«В атаке нам предоставляется свобода от тренера»

Забивает и Абильдгор )
протон
протон
13 сентября в 21:19
Давай Драй . Удачи .Он просто огонь легионер!!
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