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Отец Агаларова: «Я бы хотел, чтобы Гамида поменьше мучила пресса»

13 сентября 2021, 20:06

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, поделился мыслями о яркой игре сына. На старте сезона в РПЛ Гамид забил 6 мячей и вместе с форвардом «Локомотива» Фёдором Смоловым лидирует в списке бомбардиров.

Ну забил он голы, дальше что. Это его непосредственная работа. Удивляет ли он меня? Конечно, я рад, что он забивает. Сейчас у него это получается, и это хорошо. Сложно добиваться успехов без качества игры, это все в совокупности привело к этим результатам: работает парень, старается, хорошо тренируется.

Зимой у него было два-три варианта, но «Волгарь» был более настойчив. Тренер позвонил Гамиду, сказал, чтобы он приехал. В первую очередь нужна была игровая практика. Гамид был готов поехать куда-угодно ради игровой практики. В его возрасте нужно играть. Он играл там на другой позиции, больше инсайда. Тренерам было виднее, хотя изначально говорили о том, что он будет играть больше центрального нападающего. Для игрока инсайдной зоны забил нормальное количество мячей (5). Могу сказать, что жизнь на месте не стоит, молодые парни растут, мужают. В его возрасте надо больше играть. Лучше набираться опыта в низшей лиге, чем выходить на 10-15 минут.

Мы беседуем по тем или иным моментам. У нас больше диалог, мне интересно его мнение на тему той или иной ситуации. Я бы хотел, чтобы его поменьше мучила пресса, хотелось бы, чтобы он сконцентрировался на футболе: тренировках, играх. Мы понимаем, что сейчас большое внимание, но хотелось бы больше думать о футболе.

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Все комментарии
Ledokol64
Ledokol64
18 сентября в 17:52
Попробовать надо в сборной. Не к тому, чтобы зазвездился. По принципу Карпина: ставить в состав сильнейших на сегодня. А для Агаларова будет проверка "медными трубами".
ДАША Д
ДАША Д
13 сентября в 20:56
Дальше будет просто тяжелее.
STVA 1
STVA 1
13 сентября в 20:37
Золотые слова любящего отца!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
13 сентября в 20:34
Такая уж пресса, напротив - конфесса. Если одна сторона желтая, надо остаться белым. Белый цвет отражает весь суть и свет.
Союзник противников
Союзник противников
13 сентября в 20:33
ОТбери у него смартфон.
A.S.A
A.S.A
13 сентября в 20:28
Все правельно сказал...чем меньше будут отвлекать от футбола тем лучше. Главное чтоб звезду не поймал. Надеюсь не повторит судьбу Шапи и Игнатьева, которые после нескольки хороших сезонов возамнили о себе непонятно что....и где они сейчас?!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 сентября в 20:23
Вот правильный папа а не как многие папы нытики.
beefs
beefs
13 сентября в 20:11
Отец знает толк в людях, но сын это другое...
протон
протон
13 сентября в 20:10
Отец за сына. как же правильные слова высказал.
"Я бы хотел, чтобы его поменьше мучила пресса, хотелось бы, чтобы он сконцентрировался на футболе: тренировках, играх" чего не хватает для многих звездил, одно интервью дадут уже все боги футбола,
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 сентября в 20:08
Давно пора привыкнуть к вниманию прессы!
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