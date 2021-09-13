Отец Агаларова: «Я бы хотел, чтобы Гамида поменьше мучила пресса»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» , поделился мыслями о яркой игре сына. На старте сезона в РПЛ Гамид забил 6 мячей и вместе с форвардом «Локомотива» Фёдором Смоловым лидирует в списке бомбардиров.

Ну забил он голы, дальше что. Это его непосредственная работа. Удивляет ли он меня? Конечно, я рад, что он забивает. Сейчас у него это получается, и это хорошо. Сложно добиваться успехов без качества игры, это все в совокупности привело к этим результатам: работает парень, старается, хорошо тренируется.

Зимой у него было два-три варианта, но «Волгарь» был более настойчив. Тренер позвонил Гамиду, сказал, чтобы он приехал. В первую очередь нужна была игровая практика. Гамид был готов поехать куда-угодно ради игровой практики. В его возрасте нужно играть. Он играл там на другой позиции, больше инсайда. Тренерам было виднее, хотя изначально говорили о том, что он будет играть больше центрального нападающего. Для игрока инсайдной зоны забил нормальное количество мячей (5). Могу сказать, что жизнь на месте не стоит, молодые парни растут, мужают. В его возрасте надо больше играть. Лучше набираться опыта в низшей лиге, чем выходить на 10-15 минут.

Мы беседуем по тем или иным моментам. У нас больше диалог, мне интересно его мнение на тему той или иной ситуации. Я бы хотел, чтобы его поменьше мучила пресса, хотелось бы, чтобы он сконцентрировался на футболе: тренировках, играх. Мы понимаем, что сейчас большое внимание, но хотелось бы больше думать о футболе.