ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Некоторые свистки были не к месту». Ганчаренко — о ничьей с «Ростовом»

13 сентября 2021, 22:21
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился мыслями после ничьей с «Ростовом» (1:1) в матче 7-го тура РПЛ.

После удаления Крыховяка надо было проявлять характер, играть за него. Мы плохо начали игру, были пассивны. Возможно, пауза сказалась. Тридцать минут даже не пробовали атаковать ворота. К сожалению, футбол за это наказывает тем, что ты забиваешь в свои ворота.

Неудачи в первом тайме? Меня больше всего беспокоит пенальти, если их уже три набежало. Поменяли пенальтистов, а забить никак не можем. Это беспокоит, а не красная карточка или автогол.

Конечно, ничья – это не положительный результат. Мы приехали играть на победу и делали все возможное для этого. Потеря Крыховяка? Любой игрок, который не сможет играть, – это потеря. Но сейчас у нас обойма шире, попробуем как-то заменить его. Сперцян вышел и хорошо смотрелся.

Работа арбитров? Иногда половинчатые судейские решения накаляют игру. Были такие свистки, которые абсолютно не к месту. Это сильно поднимает градус игры. Возможно, нам его не хватало, но не за счет судейских решений.

Матч «Ростова» с «Краснодаром» посетили необычные гости.

Все новости
Магнуссон: «Влашич счастлив в „Вест Хэме“, но скучает по друзьям в ЦСКА»
Сегодня, 15:55 Комментарии14
Тихонов: «Если бы кто-то стоял в очереди, Федун давно бы продал „Спартак“»
Сегодня, 12:07 Комментарии15
Джикия: «Дай бог, чтобы победная серия „Спартака“ продолжилась»
Сегодня, 11:11 Комментарии14
Бакаев — перед матчами сборной: «Я набрал хорошую форму»
Сегодня, 08:50 Комментарии13
Арсен Адамов: «Хотел бы всех поблагодарить»
Вчера, 20:07 Комментарии3
Бикфалви: «„Урал“ не хочет быть внизу турнирной таблицы»
Вчера, 16:31 Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
14 сентября в 07:37
не выразительный матч
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Аксинья (раскрыть)
14 сентября в 06:11
Кстати судья в основном свистел в пользу Ростова.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 сентября в 06:10
Быки могли и выиграть в меньшинстве.
zysphcqfbzd3
zysphcqfbzd3
14 сентября в 06:01
Это всё отмазки
fmcz8ew5g32m
fmcz8ew5g32m
14 сентября в 05:58
Так часто бывает
ДСА
ДСА
14 сентября в 04:58
В общем работы непочатый край
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 сентября в 23:42
Ничья хороший результат,всё по делу,не надо было удаляться!
beefs
beefs
13 сентября в 23:25
Все виноваты, кроме своих...
Бубнин
Бубнин
13 сентября в 23:01
Не тем местом свистели!
Leha-ha50
Leha-ha50
13 сентября в 23:00
Казалось , что у Ростова после удаления у соперников , появился реальный шанс на победу , но в итоге и проиграть могли , забей гости пенальти. Даже в меньшинстве быки владели территорией , а моменты создавали хозяева. Если бы не Сафонов , все могло бы для быков закончится плачевно. Быки же создали во втором тайме один голевой момент и забили. В целом же ничья закономерна на победу никто не наиграл.
Всем здоровья.
Трезвый повар
Трезвый повар
13 сентября в 22:52
Особенно не к месту было отсутствие свистка, когда мяч попал в руку игрока Краснодара в их штрафной площади
sv_1969
sv_1969
13 сентября в 22:45
Витек Картошкин в своем репертуаре))
Аксинья
Аксинья
13 сентября в 22:38
С точки зрения Ганчара свистки в пользу Краснодара были по делу, а вот в пользу Ростова не к месту ))
протон
протон
13 сентября в 22:30
Ростов играл в большинстве, но играл в такое плохое , что слов нет.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
13 сентября в 22:28
Оказывается в матче был градусвист.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100