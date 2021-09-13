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Агенты Дани Алвеса предложили его «Атлетико». Также есть вариант с «Барсой»

13 сентября 2021, 22:59

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес ищет команду после ухода из «Сан-Паулу».

Fichajes сообщает, что агенты 38-летнего крайнего защитника предложили услуги Дани мадридскому «Атлетико». Представители футболиста считают, что опытный Алвес поможет «матрасникам», будучи игроком ротации. По их мнению, Дани вписывается в стиль игры «атлети».

На данный момент «Атлетико» не сможет заявить Алвеса. Бразильцу придется ждать января, а значит, три месяца без игры. Это немного отталкивает его от его возвращения в Ла Лигу. Также называется вариант с возвращением в «Барсу» после ухода Эмерсона.

Скорее всего, Алвес предпочтет перейти в один из клубов Южной Америки, который может заявить его уже сейчас.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
14 сентября в 11:09
Он был неплох ещё совсем недавно. Тоже футбольный долгожитель. На большом опыте. Не помешает никому для ротации
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
14 сентября в 06:23
Пора, наверное, заканчивать.
Igo0rek
Igo0rek
14 сентября в 06:06
Кому он нужен в свои 38?
ОПС
ОПС
14 сентября в 02:52
Возраст уже не тот.
протон
протон
13 сентября в 23:40
слухи были что 95 процентов он в реале. не верю. лучше атлетико или барса
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
13 сентября в 23:38
Дани Алвес «пират» футбольного мира. Забирает трофеи где(когда, как) сможет. Почему бы и нет, «пират» с «матрасниками» будет завоевать очередной трофей, и после будет пить ром по-пиратски из трофея. Он как Джек Воробей, всегда находит корабль для нового путешествия.
VeniaminS
VeniaminS
13 сентября в 23:28
Главное поиграть еще немного.
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