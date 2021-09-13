Агенты Дани Алвеса предложили его «Атлетико». Также есть вариант с «Барсой»

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13 сентября 2021, 22:59

Бывший защитник «Барселоны» ищет команду после ухода из «Сан-Паулу».

Fichajes сообщает, что агенты 38-летнего крайнего защитника предложили услуги Дани мадридскому «Атлетико». Представители футболиста считают, что опытный Алвес поможет «матрасникам», будучи игроком ротации. По их мнению, Дани вписывается в стиль игры «атлети».

На данный момент «Атлетико» не сможет заявить Алвеса. Бразильцу придется ждать января, а значит, три месяца без игры. Это немного отталкивает его от его возвращения в Ла Лигу. Также называется вариант с возвращением в «Барсу» после ухода Эмерсона.

Скорее всего, Алвес предпочтет перейти в один из клубов Южной Америки, который может заявить его уже сейчас.