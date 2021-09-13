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«Манчестер Юнайтед» снизил цену за Лингарда

13 сентября 2021, 11:40

Полузащитник Джесси Лингард может покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе.

Текущий контракт футболиста истекает летом 2022 года, однако игрок отклонил предложение «красных дьяволов» о новом соглашении. Лингард хочет получать больше игровой практики, а «Манчестер Юнайтед» будет готов продать полузащитника в зимнее трансферное окно, чтобы не потерять бесплатно летом. Манчестерский клуб снизил цену за Лингарда и готов расстаться со своим футболистом за 12 млн фунтов стерлингов. В подписании Джесси всё ещё заинтересован «Вест Хэм».

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Все комментарии
BDA8181
BDA8181
13 сентября в 15:40
Нужно брать , а то взяли двух инвалидов для мебели на скамейке запасных.
ДАША Д
ДАША Д
13 сентября в 12:52
Уже вполне подъемная сумма.
izrafel
izrafel
13 сентября в 12:49
Списанный летчик...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
13 сентября в 12:25
Он не нужен МЮ
dzvinka
dzvinka
13 сентября в 12:14, ред.
две недели назад отказали ВХ в продаже, сейчас снижают цену, ибо некуда деть его.
Л - логика.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
13 сентября в 11:42
Шанс для Вест Хэма.
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