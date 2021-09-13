«Манчестер Юнайтед» снизил цену за Лингарда

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13 сентября 2021, 11:40

Полузащитник может покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе.

Текущий контракт футболиста истекает летом 2022 года, однако игрок отклонил предложение «красных дьяволов» о новом соглашении. Лингард хочет получать больше игровой практики, а «Манчестер Юнайтед» будет готов продать полузащитника в зимнее трансферное окно, чтобы не потерять бесплатно летом. Манчестерский клуб снизил цену за Лингарда и готов расстаться со своим футболистом за 12 млн фунтов стерлингов. В подписании Джесси всё ещё заинтересован «Вест Хэм».