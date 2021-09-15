Игнатьев: «„Зенит“ выдержал экзамен в матче с „Челси“» .

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал поражение «Зенита» от «Челси» (0:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Надо отметить, что перед игрой все мы были в трепетном ожидании, поскольку лучшая европейская команда тестировала нашего чемпиона. И этот экзамен «Зенит» выдержал. Было приятно смотреть на то, как достойно он выглядел. Понравились тактические задумки Семака и их реализация. Очень хорошо, на мой взгляд, сыграл Чистяков. Единственный момент — Лукаку обошел в умении играть на «втором этаже». Это единственный случай, где «Зенит» не справился. Оборона выглядела превосходно. И ответственность была, и тактическая выучка чувствовалась. Я бы еще отметил, что подопечные Семака хорошо убегали в атаку. И стартовали, и подстраивались под игрока, владеющего мячом. А дальше была проблема, которую сложно решить за минимальный промежуток времени: реализация моментов, мастерство отдельно взятых футболистов в этом отношении. Хотя создавались хорошие предпосылки для того, чтобы реализовать определенное количество выходов. Я думаю, что в этом году наша команда может более достойно выступить в Лиге чемпионов. Будем ждать игру с «Мальме», где, предполагаю, можно добиться превосходства.