Игнатьев: «„Зенит“ выдержал экзамен в матче с „Челси“» .

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал поражение «Зенита» от «Челси» (0:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Надо отметить, что перед игрой все мы были в трепетном ожидании, поскольку лучшая европейская команда тестировала нашего чемпиона. И этот экзамен «Зенит» выдержал. Было приятно смотреть на то, как достойно он выглядел. Понравились тактические задумки Семака и их реализация. Очень хорошо, на мой взгляд, сыграл Чистяков. Единственный момент — Лукаку обошел в умении играть на «втором этаже». Это единственный случай, где «Зенит» не справился. Оборона выглядела превосходно. И ответственность была, и тактическая выучка чувствовалась. Я бы еще отметил, что подопечные Семака хорошо убегали в атаку. И стартовали, и подстраивались под игрока, владеющего мячом. А дальше была проблема, которую сложно решить за минимальный промежуток времени: реализация моментов, мастерство отдельно взятых футболистов в этом отношении. Хотя создавались хорошие предпосылки для того, чтобы реализовать определенное количество выходов. Я думаю, что в этом году наша команда может более достойно выступить в Лиге чемпионов. Будем ждать игру с «Мальме», где, предполагаю, можно добиться превосходства.
Лукаку признался, что ему в матче с «Зенитом» было привычно играть против пяти защитников
Лукаку признался, что ему в матче с «Зенитом» было привычно играть против пяти защитников
Удивительные высказывания людей которые вышли из футбольного мира . Которые лучше других должны понимать, что Зенит играть должен на выигрш и набирать очки, а не сидеть в обороне и изредка пытаться выходить в контратаку и надеяться на авось ,не пропустим или авось забьём . В группе четыре команды всего , это же не чемпионат России, где играют 16 команд . Мало того у вас в соперниках лучшие команды Европы Челси Ювентус ну и Мальмё с которой и придётся вам бороться за третью строчку в таблице. И каждый проигрыш только будет отдалять команду от заветного третьего места и никакя хорошая игра которая не приносит очков в капилку не приблизит ,а только удаляет от этой Мечты !!! Может хватит хвалить то чего нельзя делать по сути. А говорить то чего не хватает и то что нужно срочно исправлять. Игра сыграна ,а в наличии у Зенита ноль очков. И вот это факт !!! А остальное все философия !!!
Конечно же пожелаем Зениту только Удачи в дальнейшем и всё таки занять это достойное третье место. Всем Добра !!!
Удивительные высказывания людей которые вышли из футбольного мира . Которые лучше других должны понимать, что Зенит играть должен на выигрш и набирать очки, а не сидеть в обороне и изредка пытаться выходить в контратаку и надеяться на авось ,не пропустим или авось забьём . В группе четыре команды всего , это же не чемпионат России, где играют 16 команд . Мало того у вас в соперниках лучшие команды Европы Челси Ювентус ну и Мальмё с которой и придётся вам бороться за третью строчку в таблице. И каждый проигрыш только будет отдалять команду от заветного третьего места и никакя хорошая игра которая не приносит очков в капилку не приблизит ,а только удаляет от этой Мечты !!! Может хватит хвалить то чего нельзя делать по сути. А говорить то чего не хватает и то что нужно срочно исправлять. Игра сыграна ,а в наличии у Зенита ноль очков. И вот это факт !!! А остальное все философия !!!
Конечно же пожелаем Зениту только Удачи в дальнейшем и всё таки занять это достойное третье место. Всем Добра !!!