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Игнатьев: «„Зенит“ выдержал экзамен в матче с „Челси“»

15 сентября 2021, 13:50
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал поражение «Зенита» от «Челси» (0:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Надо отметить, что перед игрой все мы были в трепетном ожидании, поскольку лучшая европейская команда тестировала нашего чемпиона. И этот экзамен «Зенит» выдержал. Было приятно смотреть на то, как достойно он выглядел. Понравились тактические задумки Семака и их реализация. Очень хорошо, на мой взгляд, сыграл Чистяков. Единственный момент — Лукаку обошел в умении играть на «втором этаже». Это единственный случай, где «Зенит» не справился. Оборона выглядела превосходно. И ответственность была, и тактическая выучка чувствовалась. Я бы еще отметил, что подопечные Семака хорошо убегали в атаку. И стартовали, и подстраивались под игрока, владеющего мячом. А дальше была проблема, которую сложно решить за минимальный промежуток времени: реализация моментов, мастерство отдельно взятых футболистов в этом отношении. Хотя создавались хорошие предпосылки для того, чтобы реализовать определенное количество выходов. Я думаю, что в этом году наша команда может более достойно выступить в Лиге чемпионов. Будем ждать игру с «Мальме», где, предполагаю, можно добиться превосходства.

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Все комментарии
112910415
112910415
15 сентября в 18:33
и правда выглядели неплохо
УЕСКА
УЕСКА
15 сентября в 16:58
Каким образом он выдержал если проиграл? Сыграли бы 0:0 то можно сказать что выдержал. А так получаем очередное поражение российского клуба в еврокубках и дальнейшее падение нашего футбола в рейтинге УЕФА.
Союзник противников
Союзник противников ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
15 сентября в 16:25
Поступал в ВУЗ; мочу,кровь и 39 сдал успешно,но на математике срезался.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 сентября в 16:15
Какой ещё экзамен? Поражение и в Африке поражение и разницы нет 1:0 или 3:0, если бы смогли очко спасти можно было говорить об этом самом экзамене.
Союзник противников
Союзник противников
15 сентября в 15:57
...правда.Вася утонул...
ildar_3871
ildar_3871
15 сентября в 15:24, ред.
Из за Зенита Россия опустилась на 10 ое место , раньше когда играли Рубин , Спартак ,Локо такого не было ! Зениту не место в ЛЧ , в ЛЕ их место !
ildar_3871
ildar_3871
15 сентября в 15:21, ред.
В России Челси побеждал только Рубин , а Зенит всегда проигрывал ! А экзамен Зенит сдал на двойку , двойка тоже оценка !
oFANATo
oFANATo
15 сентября в 15:20, ред.
бла,бла, бла, а результат один ноль очков....

Лукаку признался, что ему в матче с «Зенитом» было привычно играть против пяти защитников
Ironigor
Ironigor
15 сентября в 14:17
Игнатьев: «„Зенит“ выдержал экзамен в матче с „Челси“» .
Удивительные высказывания людей которые вышли из футбольного мира . Которые лучше других должны понимать, что Зенит играть должен на выигрш и набирать очки, а не сидеть в обороне и изредка пытаться выходить в контратаку и надеяться на авось ,не пропустим или авось забьём . В группе четыре команды всего , это же не чемпионат России, где играют 16 команд . Мало того у вас в соперниках лучшие команды Европы Челси Ювентус ну и Мальмё с которой и придётся вам бороться за третью строчку в таблице. И каждый проигрыш только будет отдалять команду от заветного третьего места и никакя хорошая игра которая не приносит очков в капилку не приблизит ,а только удаляет от этой Мечты !!! Может хватит хвалить то чего нельзя делать по сути. А говорить то чего не хватает и то что нужно срочно исправлять. Игра сыграна ,а в наличии у Зенита ноль очков. И вот это факт !!! А остальное все философия !!!
Конечно же пожелаем Зениту только Удачи в дальнейшем и всё таки занять это достойное третье место. Всем Добра !!!
beefs
beefs
15 сентября в 14:14
Экзамет - неуд, и это хорошо, а что тогда плохо?...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 сентября в 13:59
За этот матч Зенит не в чем упрекнуть...
swed27
swed27 ответ David Young (раскрыть)
15 сентября в 13:58
Спасибо я так всё и сделаю
за
за
15 сентября в 13:57
Зенит выдержал экзамен, но счет на табло.
sihafazatron
sihafazatron
15 сентября в 13:56
за достойную игру очков не дают, а они нужны!
Cat01
Cat01
15 сентября в 13:54
А каков счёт
VeniaminS
VeniaminS
15 сентября в 13:54
нормально сыграли.
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