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Мюллер: «Мы могли забить „Барселоне“ ещё один или два мяча»

15 сентября 2021, 09:25
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер, который добился нового достижения на международной арене, прокомментировал победу над «Барселоной» в матче группового этапа Лиги чемпионов (3:0).

Мы могли забить ещё один или два мяча. Играть здесь очень здорово, парням это понравилось. Когда выигрываешь на «Камп Ноу» 3:0, это действительно важный сигнал. Мы очень довольны.

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev ответ СoldSun13 (раскрыть)
16 сентября в 18:36
Это не те времена который Барселона всех носил. Это уже не тот Барселона без Хави Иньеста Маскерано
СoldSun13
СoldSun13 ответ Dima salev (раскрыть)
16 сентября в 13:06
) в те самые времена Пике с лёту забивал в ворота своей команды, а Месси на скамейки запасных наблюдал за 7ю мячами в ворота Барсы за 2 матча
112910415
112910415
16 сентября в 08:59
такие времена
СoldSun13
СoldSun13 ответ Дима Логинов (раскрыть)
16 сентября в 00:16, ред.
    6qaz24ms98pk
    6qaz24ms98pk ответ Дима Логинов (раскрыть)
    15 сентября в 20:25, ред.
    Где ты в словах Мюллера увидел издёвку? Обидно, что любимая команда проиграла? Понимаю. Такое к сожалению бывает, это спорт. А что касается Баварии, то можно подумать, что она не обыгрывала команды уровня МС или Челси. Больше скажу, такое Челси, которое мы вчера видили в матче с Зенитом, Бавария вынесет с неприличным счетом.
    Igo0rek
    Igo0rek
    15 сентября в 17:28
    Чего же не забили, раз могли? Это как: "Свой первый миллион, я зарабатывать не стал".
    Ministri Krasnodar
    Ministri Krasnodar ответ Дима Логинов (раскрыть)
    15 сентября в 13:44
    А в чем издевательство ? Абсолютно все по факту . Забить могли , результатом довольны.
    bayern-cobra
    bayern-cobra
    15 сентября в 13:17
      амурец
      амурец ответ nikoladolgov (раскрыть)
      15 сентября в 13:07
      Конечно всего 0:3, с Месси то было аж 2:8
      амурец
      амурец ответ Дима Логинов (раскрыть)
      15 сентября в 13:05
      потеряли ключевого игрока но его Куман сплавил в Атлетико
      eleven LC
      eleven LC
      15 сентября в 13:00
      Все уже привыкли что Барсу громят в лч-третье подряд разгромное пораженье дома в лиге чемпионов,не думал что когда нибудь такое увижу
      Сварожич
      Сварожич
      15 сентября в 12:26
      Не наглей, Томас
      aventure61
      aventure61
      15 сентября в 11:42
      чё ты радуешся-не велика заслуга обыграть нынешную барсу. всегда болел против баварии,но относился с уважением,но ушёл ламм,швайни-остались мюллеры-горецки-желаю им в лиге чемпионов попасть туда куда месси посадил боатенга. барсе не унывать-всё наладится.
      Estiva
      Estiva ответ Дима Логинов (раскрыть)
      15 сентября в 11:32
      А какие могут быть сомнения в том, что такая Бавария бы положила на лопатки Челси или Сити?
      berda2003
      berda2003
      15 сентября в 11:21
      как-то даже стыдно и жалко барсу - неужели счастье зависело только от гнома?
      Brooklyn888
      Brooklyn888
      15 сентября в 11:02
      Поведение игроков Баварии ,оставляло желать лучшего ,когда Реал выигрывал 5-0 , себя так из игроков никто не вел ,отсюда вывод в лучшем клубе и клубы который впервые что-то в жизни увидел )
      протон
      протон
      15 сентября в 11:00
      пожалели барселону, не стали слишком добивать
      stanichnik
      stanichnik
      15 сентября в 10:57
      эти один или два мяча приберегли на всякий случай на ответный матч.
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      15 сентября в 10:57
      Барселоне повезло что мало пропустили
      zooveterinar
      zooveterinar ответ Дима Логинов (раскрыть)
      15 сентября в 10:41
      Барса сама себя загнала в эту яму,эти финансовые пузыри рано,или поздно все-равно лопаются!!! Руководство,хозяева,наверняка должны как-то среагировать на падение гиганта,это же началось не вчера,нам обычным ито видно, со стороны,а они там на месте!! Кстати вчерашний Челси вряд ли одолел бы Баварию!!!
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      15 сентября в 10:40
      Гном наверное радуется.
      1bear
      1bear
      15 сентября в 10:39
      Барселона с Куманом из группы не выйдет
      RamonCSKA
      RamonCSKA
      15 сентября в 10:33
      Не знаю , что все так жалеют Барсу, состав у них очень сильный по игрокам,тратят на трансферы они на порядок больше Баварии , как и зарплатная ведомость выше
      Немцы же живут по средствам
      Что Бавария , что БД и при этом ещё и сильнее и 8-2 умудряются выносить
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      15 сентября в 10:32
      Дома забьешь , если постараешься.
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      15 сентября в 10:29
      Когда уходишь в новый клуб и узнаешь, что старый цинично громят на своем поле:
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      15 сентября в 10:26
      При Месси забили восемь
      ДАША Д
      ДАША Д
      15 сентября в 10:21
      И так уже поиздевались вдоволь над Барселоной.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      15 сентября в 10:19
      Барса посыпалась ! Без Мессии это не команда !
      d_fincher
      d_fincher
      15 сентября в 10:18
      вот тут многие ругают Мюллера, а я бы поругал все-таки Геринга. шутка.

      если серьезно: а что прикажете делать? как болельщики Зенита - радоваться, что проиграли Челси "всего-лишь 1-0"?
      d_fincher
      d_fincher ответ Дима Логинов (раскрыть)
      15 сентября в 10:17
      они и Челси с Сити обыграют, не переживай
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