Мюллер: «Мы могли забить „Барселоне“ ещё один или два мяча»

Нападающий «Баварии» , который добился нового достижения на международной арене, прокомментировал победу над «Барселоной» в матче группового этапа Лиги чемпионов (3:0).

Мы могли забить ещё один или два мяча. Играть здесь очень здорово, парням это понравилось. Когда выигрываешь на «Камп Ноу» 3:0, это действительно важный сигнал. Мы очень довольны.