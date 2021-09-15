Мюллер: «Мы могли забить „Барселоне“ ещё один или два мяча»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер, который добился нового достижения на международной арене, прокомментировал победу над «Барселоной» в матче группового этапа Лиги чемпионов (3:0).
Мы могли забить ещё один или два мяча. Играть здесь очень здорово, парням это понравилось. Когда выигрываешь на «Камп Ноу» 3:0, это действительно важный сигнал. Мы очень довольны.
Ты Челси или Сити попробуй обыграй, а потом послушаем сколько ещё мячей в их ворота могло бы залететь. Только боюсь, вместо подобных снов с теми командами будут оправдания от поражения.
Ты Челси или Сити попробуй обыграй, а потом послушаем сколько ещё мячей в их ворота могло бы залететь. Только боюсь, вместо подобных снов с теми командами будут оправдания от поражения.