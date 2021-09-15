Дм. Комбаров: «Обидное поражение. Не хватило реализации „Зениту“»

Бывший защитник «Спартака» прокомментировал поражение «Зенита» от «Челси» (0:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Обидное поражение. Не хватило реализации «Зениту». Было три хороших момента в первом тайме, во втором Дзюба чуть-чуть не дотянулся, и Азмун немного мяч отпустил. Момент Азмуна еще при счете 0:0 был, он не успел завершить, хотя он часто забивает такие голы. К сожалению, проиграли, но игра была обнадеживающей. Есть надежда, что в Лиге чемпионов шанс будет. Время покажет.