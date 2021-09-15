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Дм. Комбаров: «Обидное поражение. Не хватило реализации „Зениту“»

15 сентября 2021, 10:36
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал поражение «Зенита» от «Челси» (0:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Обидное поражение. Не хватило реализации «Зениту». Было три хороших момента в первом тайме, во втором Дзюба чуть-чуть не дотянулся, и Азмун немного мяч отпустил. Момент Азмуна еще при счете 0:0 был, он не успел завершить, хотя он часто забивает такие голы. К сожалению, проиграли, но игра была обнадеживающей. Есть надежда, что в Лиге чемпионов шанс будет. Время покажет.

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Все комментарии
dadrail
dadrail
15 сентября в 12:12
Как всегда...не хватило чуть чуть....но хоть играли, а не балду гоняли
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 сентября в 11:53, ред.
Ну да, достойно проиграли. Но даже достойное поражение очков не приносит, единственное, что разницу забитых и пропущенных мячей не сильно испортили - может понадобится в борьбе за третью строчку. По ему мнению ответ до конца не раскрыт что представляет "Зенит" в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов - "Челси" не выходил из пешеходного режима, разочек упустили Лукаку - он сделал свое дело, так и закончили без беготни, шума, пыли и затраты физических и моральных сил. Было бы конечно взглянуть на матч, если бы "Зенит" забил и вышел вперед или сравнял за десять минут до конца - подозреваю, что картина была другая. А в памяти останется очередное поражение пусть и от гранда европейского футбола. Думается, хватит достойных поражений - пора брать очки.
Бубнин
Бубнин
15 сентября в 11:50
Похоже, что Дмитрий Комбаров тоже смотрел вчерашний матч.
КЭТиК
КЭТиК
15 сентября в 11:27
Проиграли достойно, а не как всегда в последнее время в Лиге Чемпионов.
Союзник противников
Союзник противников
15 сентября в 11:03
Понеслось...Даже если бы сыграли вничью,это было бы скорее маленькой сенсацией первого тура,а не следствием происходящего на поле.А Азмун вообще выглядел растерянным неумехой.Дзюба его путеводная звезда...
Остапчук 67
Остапчук 67
15 сентября в 10:43
Челси не особо напрягался
STVA 1
STVA 1 ответ Zenit_84 (раскрыть)
15 сентября в 10:41
Приветствую! Это Челси спустя рукава сыграл. Зенит на жилах. Все что мог выдал.
Zenit_84
Zenit_84
15 сентября в 10:37
Достойно играли, молодцы!
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