Теперь «Барселона» — середняк Лиги чемпионов. «Бавария» деклассировала каталонцев на «Камп Ноу»

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вчера, 13:21

Немцы пешком ставили рекорды, а у испанцев ноль ударов в створ.

Нагельсманн стал обычным зрителем

Юлиана незачем хвалить после выездной разгромной победы в Испании. «Бавария» могла готовиться к этому поединку под руководством любимой лошади жены Томаса Мюллера, но выиграть чисто и спокойно. Увы, речь о командах разного класса. «Бавария» продлила свою серию выездных матчей без поражений до 19, а попутно поставила еще один любопытный рекорд.

Нагельсманн обошелся клубу из Мюнхена в кругленькую сумму, но бездельничал в первый день группового раунда Лиги чемпионов. Юлиан делал вид, что проводит важный и сложный выездной поединок, но если пересмотреть матч, то становится ясно – выход Кана и Салихамиджича по ходу второго тайма не испортил бы «Баварии» приятную прогулку с Барселоной, поцелованной молодой осенью. Немцы прохлаждались, Юлиан мог уйти на ужин по ходу матча…

Замена Бускетса – символ конца эпохи

После ухода Месси не было сомнений, что эпоха ушла, но грустно. Грустно, ведь виновные не будут наказаны. Бартомеу никак не заплатит за то, что сотворил с «Барселоной». А позже скажет, что иначе поступать не мог. Достаточно было вовремя продать контракт Месси, когда шейхи из «Манчестер Сити» готовы были вывалить за его трансфер 250-300 млн евро. Могли давно перестроить команду, имея огромный бюджет на новичков и заручившись поддержкой наставника уровня Клоппа.

В современном мире Нагельсманн отказывает «Реалу», дожидаясь очереди в «Баварию». А «Барселона» никого лучше, чем Куман, не нашла. Не удивительно, ведь даже Хави выкатит план спасения из десятка пунктов, а Лапорта разведет руками. На сбор крутого состава банально нет денег. И не будет, ведь нет фундамента. Бускетс так сыграл против «Баварии», что его пришлось менять после второго гола немцев. Пике и Альба (и только у Жорди есть весомая отговорка) работали не лучше.

«Барселона» дружит с сеньором Пересом

В испанском языке есть выражение «конь из Трои», Лапорта понимает смысл. И пригласил за один стол с руководством «Барселоны» вечного врага — Флорентино Переса. Мило беседовали за ужином. Потом сфотографировались вместе, улыбаясь. Обсуждали, конечно же, идею-фикс – Суперлигу. Но кому нужен турнир с такой «Барселоной»? Девиз «больше, чем клуб» стал о влиянии Лионеля Месси на каталонцев именно в последние годы.

Когда аргентинца уравновешивали Иньеста, Хави, Суарес и другие звезды, то получалась Команда. А сейчас пошли на поводу у Переса. Использовать бренд и великое соперничество Флорентино в своих интересах любил и любит, а будет следить, чтобы каталонцы вдруг не вернулись полноценно. Новая дружба «Реала» и «Барселоны» является форменным извращением. Каталонцы, которые слушают кастильца – нонсенс.

Нет тренера – нет команды для плей-офф ЛЧ

С Месси вылетали хотя бы ярко. Пускай странно, пускай неразумно, ведь знаменитые камбэки дарили сами. Да и 8:2 против «Баварии» — результат эпичных ошибок испанцев, а не только усилий немцев. Но сейчас Лионеля нет, а это значит, что не испугаться каталонцев – нормальное поведения каждой приличной команды. Испанские соперники тоже будут часто и успешно кусать коллектив Кумана в разгар сезона, ведь в обороне тер Штеген и проходной двор.

Рональд изначально казался слабым кандидатом, чтобы выжить на безлюдном острове. А после важных матчей все понятно – за ним никто не тянется. Агент Фати – известный Жорже Мендеш, предлагает испанскому вингеру не тратить время впустую и уйти. Парню отдали «десятку», но этого мало, из ничего не возникнет Нечто. Куман ни тактически, ни морально, ни по-человечески не подходит на роль спасителя, а Гвардиола рвется обратно лишь по версии букмекеров.

Немцы тратили силы, но получили пеший разгром

Обиднее всего для каталонцев – немцы не напрягались. После второго мяча мюнхенцы остановились, отошли к своим воротам, берегли силы. Коутиньо, Депай и молодежь, которую выпустил Куман, не смогла сломать машину из Германии. Ноль ударов в створ, редчайший для «Барселоны» случай в Лиге чемпионов. Проблески были, но это в любом случае не футбол мирового класса. Есть Депай, которого хорошенько проверял на прочность Упамекано.

Давно известно, что голландец теряется, если против него играть на грани жестокости. Агрессивные соперники этим пользуются. Хвалить юниоров «Барселоны» можно и нужно, но мы не матч «Челси» и «Зенита» обсуждаем, когда отмечают сами усилия без результата. «Бавария» границу между собой и соперником на «Камп Ноу» провела четко. Хотя ничего выдающегося сами не показали. Не потому, что не могут, а из-за бессмысленности расходования сил на среднего для них соперника.

Бускетс, Альба и Пике вряд ли верят в успех команды

Каталонцам стало не так обидно, если бы заставили Нойера поработать, а «Баварию» — включить скорости. Но все было иначе. Счет 0:4 по явным моментам, 2:10 по ударам из пределов штрафных площадей, разница по xG почти в девять раз! Следующая станция – уход на пенсию легенд и бегство звезд. Их и так немного осталось. Отдельные, вроде Агуэро, еще не успели поиграть, а уже пожалели о переходе. Конечно, «Бенфика» и «Динамо» Киев вряд ли выбьют «Барселону», но отобрать очки могут.

С Месси не хватало на большее, чем на один классный матч плей-офф из двух. Сейчас на чужую половину вышли, только когда пешая «Бавария» разрешила. Это было намного хуже по смыслу, чем те 8:2. Тогда испытали шок от разницы. Сейчас Нойер мог ужинать с Нагельсманном в ресторане у стадиона, а его отсутствие никто бы не заметил. Когда ноль ударов в створ, то вратарь точно не нужен. И вместо гола престижа каталонцы получили издевательский третий мяч.

Семак с победителем ЛЧ сыграл намного достойнее

Поражение поражению – рознь. Между спокойным «Челси» и собранным «Зенитом» разрыв был не таким кричащим и широким, как между «Барселоной», которая из кожи вон лезла, и «Баварией», которая приехала за тремя очками, но без задачи унизить соперника количеством забитых мячей. Впрочем, вялая методичность немцев огорчила фанатов каталонцев еще сильнее. Футболистов немного жаль, менеджеров – не очень.

Непросто довести самый доходный клуб планеты до такого состояния, но они справились. Сейчас Лапорта скармливает фанатам смысловую конструкцию, якобы глубина падения была неизбежной, но не верьте. И перестройки бывают в футболе плавными, и денег оставался океан, их просто неправильно потратили. А пример, как надо работать – «Бавария». У Левандовски продолжается безумная серия, а между командами пропасть. Счет 0:7 по ударам в створ.