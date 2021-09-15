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Теперь «Барселона» — середняк Лиги чемпионов. «Бавария» деклассировала каталонцев на «Камп Ноу»

вчера, 13:21
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Немцы пешком ставили рекорды, а у испанцев ноль ударов в створ.

Нагельсманн стал обычным зрителем

Юлиана незачем хвалить после выездной разгромной победы в Испании. «Бавария» могла готовиться к этому поединку под руководством любимой лошади жены Томаса Мюллера, но выиграть чисто и спокойно. Увы, речь о командах разного класса. «Бавария» продлила свою серию выездных матчей без поражений до 19, а попутно поставила еще один любопытный рекорд.

Нагельсманн обошелся клубу из Мюнхена в кругленькую сумму, но бездельничал в первый день группового раунда Лиги чемпионов. Юлиан делал вид, что проводит важный и сложный выездной поединок, но если пересмотреть матч, то становится ясно – выход Кана и Салихамиджича по ходу второго тайма не испортил бы «Баварии» приятную прогулку с Барселоной, поцелованной молодой осенью. Немцы прохлаждались, Юлиан мог уйти на ужин по ходу матча…

Замена Бускетса – символ конца эпохи

После ухода Месси не было сомнений, что эпоха ушла, но грустно. Грустно, ведь виновные не будут наказаны. Бартомеу никак не заплатит за то, что сотворил с «Барселоной». А позже скажет, что иначе поступать не мог. Достаточно было вовремя продать контракт Месси, когда шейхи из «Манчестер Сити» готовы были вывалить за его трансфер 250-300 млн евро. Могли давно перестроить команду, имея огромный бюджет на новичков и заручившись поддержкой наставника уровня Клоппа.

В современном мире Нагельсманн отказывает «Реалу», дожидаясь очереди в «Баварию». А «Барселона» никого лучше, чем Куман, не нашла. Не удивительно, ведь даже Хави выкатит план спасения из десятка пунктов, а Лапорта разведет руками. На сбор крутого состава банально нет денег. И не будет, ведь нет фундамента. Бускетс так сыграл против «Баварии», что его пришлось менять после второго гола немцев. Пике и Альба (и только у Жорди есть весомая отговорка) работали не лучше.

«Барселона» дружит с сеньором Пересом

В испанском языке есть выражение «конь из Трои», Лапорта понимает смысл. И пригласил за один стол с руководством «Барселоны» вечного врага — Флорентино Переса. Мило беседовали за ужином. Потом сфотографировались вместе, улыбаясь. Обсуждали, конечно же, идею-фикс – Суперлигу. Но кому нужен турнир с такой «Барселоной»? Девиз «больше, чем клуб» стал о влиянии Лионеля Месси на каталонцев именно в последние годы.

Когда аргентинца уравновешивали Иньеста, Хави, Суарес и другие звезды, то получалась Команда. А сейчас пошли на поводу у Переса. Использовать бренд и великое соперничество Флорентино в своих интересах любил и любит, а будет следить, чтобы каталонцы вдруг не вернулись полноценно. Новая дружба «Реала» и «Барселоны» является форменным извращением. Каталонцы, которые слушают кастильца – нонсенс.

Нет тренера – нет команды для плей-офф ЛЧ

С Месси вылетали хотя бы ярко. Пускай странно, пускай неразумно, ведь знаменитые камбэки дарили сами. Да и 8:2 против «Баварии» — результат эпичных ошибок испанцев, а не только усилий немцев. Но сейчас Лионеля нет, а это значит, что не испугаться каталонцев – нормальное поведения каждой приличной команды. Испанские соперники тоже будут часто и успешно кусать коллектив Кумана в разгар сезона, ведь в обороне тер Штеген и проходной двор.

Рональд изначально казался слабым кандидатом, чтобы выжить на безлюдном острове. А после важных матчей все понятно – за ним никто не тянется. Агент Фати – известный Жорже Мендеш, предлагает испанскому вингеру не тратить время впустую и уйти. Парню отдали «десятку», но этого мало, из ничего не возникнет Нечто. Куман ни тактически, ни морально, ни по-человечески не подходит на роль спасителя, а Гвардиола рвется обратно лишь по версии букмекеров.

Немцы тратили силы, но получили пеший разгром

Обиднее всего для каталонцев – немцы не напрягались. После второго мяча мюнхенцы остановились, отошли к своим воротам, берегли силы. Коутиньо, Депай и молодежь, которую выпустил Куман, не смогла сломать машину из Германии. Ноль ударов в створ, редчайший для «Барселоны» случай в Лиге чемпионов. Проблески были, но это в любом случае не футбол мирового класса. Есть Депай, которого хорошенько проверял на прочность Упамекано.

Давно известно, что голландец теряется, если против него играть на грани жестокости. Агрессивные соперники этим пользуются. Хвалить юниоров «Барселоны» можно и нужно, но мы не матч «Челси» и «Зенита» обсуждаем, когда отмечают сами усилия без результата. «Бавария» границу между собой и соперником на «Камп Ноу» провела четко. Хотя ничего выдающегося сами не показали. Не потому, что не могут, а из-за бессмысленности расходования сил на среднего для них соперника.

Бускетс, Альба и Пике вряд ли верят в успех команды

Каталонцам стало не так обидно, если бы заставили Нойера поработать, а «Баварию» — включить скорости. Но все было иначе. Счет 0:4 по явным моментам, 2:10 по ударам из пределов штрафных площадей, разница по xG почти в девять раз! Следующая станция – уход на пенсию легенд и бегство звезд. Их и так немного осталось. Отдельные, вроде Агуэро, еще не успели поиграть, а уже пожалели о переходе. Конечно, «Бенфика» и «Динамо» Киев вряд ли выбьют «Барселону», но отобрать очки могут.

С Месси не хватало на большее, чем на один классный матч плей-офф из двух. Сейчас на чужую половину вышли, только когда пешая «Бавария» разрешила. Это было намного хуже по смыслу, чем те 8:2. Тогда испытали шок от разницы. Сейчас Нойер мог ужинать с Нагельсманном в ресторане у стадиона, а его отсутствие никто бы не заметил. Когда ноль ударов в створ, то вратарь точно не нужен. И вместо гола престижа каталонцы получили издевательский третий мяч.

Семак с победителем ЛЧ сыграл намного достойнее

Поражение поражению – рознь. Между спокойным «Челси» и собранным «Зенитом» разрыв был не таким кричащим и широким, как между «Барселоной», которая из кожи вон лезла, и «Баварией», которая приехала за тремя очками, но без задачи унизить соперника количеством забитых мячей. Впрочем, вялая методичность немцев огорчила фанатов каталонцев еще сильнее. Футболистов немного жаль, менеджеров – не очень.

Непросто довести самый доходный клуб планеты до такого состояния, но они справились. Сейчас Лапорта скармливает фанатам смысловую конструкцию, якобы глубина падения была неизбежной, но не верьте. И перестройки бывают в футболе плавными, и денег оставался океан, их просто неправильно потратили. А пример, как надо работать – «Бавария». У Левандовски продолжается безумная серия, а между командами пропасть. Счет 0:7 по ударам в створ.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:10
    112910415
    112910415
    вчера в 20:16
    надо пережить и это
    arsenVS
    arsenVS
    вчера в 17:35
    Придется приготовиться к долгим , темным и безтрофейным годам (((
    Karkaz
    Karkaz
    вчера в 17:20
    Помню раньше, когда предстоял матч Бавария-Барса, ничего хорошего я не ждал. Тогда каталонцы были на пике, играли ЭтоО, Анри, ХавИньеста, Месси накручивал по 2-3 защитников. Барса была явным фаворитом и выигрывала в итоге минимум в 2 мяча. И вдруг, времена меняются и уже Бавария выигрывает не напрягаясь и с крупным счетом)
    DXTK
    DXTK
    вчера в 17:11
    Бавария есть Бавария, вот если бы киевскому Динамо так влетели Дома, то можно было рвать волосы не только на голове, но и кое где ниже.

    Я даже не буду вспоминать 2-8, лучше освежим память........давайте вспомним ЛЧ 2012-13.........Бавария Барселона 3-0, 4-0...... в команде играет Пуйоль, Хави, Иньеста, Месси, но Бавария в одну калитку их выносит и это Почти состав Гвардиолы............после этого матча никто же не кричал все конец эпохи. А тут то и от эпохи ничего не осталось давно, чтобы предявлять претензии

    сегодня в Барсе нету лидеров, тех кто могу что то придумать, завести команду, Пике Альба Бускетс никогда такими не были, они всегда были на втором плане. Последние 2-3 года Барса напрямую зависила от Месси, вся игра строилась вокруг него, все ждали что он что-то придумает, даже Куман попал под это влияние. Сейчас команда только два месяца как без Лео, они перестраиваются Куман ищет новые связи игроков на поле....что думаете новый тренер сходу даст результат........

    предположем Клопп возглавит Барселону в нынешнем состоянии, но двайте посмотрим, его ливерпуль, 2-3 года он перестраивал команду , покупал и продавал игроков, в ла лиге нету саутгемптона, чтобы его обирать каждый год ван дейка, мане брать , ливер с трудом занимал ТОП 4, проигрывая финалы, и прежде чем стало хорошо прошел через критику.....ливер целых 7 лет был без трофеев.

    Барселона уже через подобное проходила, сначала была эпоха Кройфа, затем приходили Робсон, Ван Гал, которые хоть и брали трофеи но подвегались критике, а в начале нулевых наступило еще хуже, безтрофейная засуха, частая смена тренеров, приход разномастных игроков, непонятно как будет дальше...... а сейчас еще плюс к этому большие финансовые проблемы, долги и тд....... тогда это была эпоха перестройки Барсы, ........... многие скажут мы ничего не получили от этого периода застоя....но как....... мы получили в будущем Пуйоля, Хави, Иньесту, лидеров, они подвергались критике, проигрывали всем не только в ЛЧ, но и в Ла Лиге их обходили Депортиво, Валенсия, ..........

    Кумана просто сейчас критикуют, за любое движение, с первого же дня его ни разу не поддержали, такое ощущение, что он просто постороний человек в клубе, это мне напомнило приход лучи ван гала. с первого же дня критика. изредко кто-то вспомнит о нем как об легенде, как бы не зная, что сказать еще. Не получается у него построить новую дрим тим, но может быть он после себя оставит перспективную молодую команду, или будущих лидеров.

    Все только и знают как сказать Куман должен уйти, все плохо и тд., но вот кто его заменит кандидат, никто и не скажет, Есть тренер который эту инвалидскую команду сможет оживить? то есть все думают сменив кумана, они по другому заиграют, сразу красивые комбинации, приход класных игроков за одно ТО, минимум для барсы будет полуфинал ЛЧ каждый год, и Ла Лига и кубок в кармане всегда................

    PS Семак достойно сыграл, покоритель Брюгге в деле, ))))
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
    вчера в 16:01, ред.
    Я думаю, на самом деле стиль "Барселоны" не изжил себя. Просто для него нужен совершенно другого уровня подбор исполнителей, чем есть сейчас у "Барселоны". И произошло это, стоит признать, не только по естественным причинам старения игроков, но и не без активной помощи бездарного руководства клуба. Системные просчеты, которые теперь еще долго будут "аукаться" команде. Очень жаль, что каталонскую команду превратили в то, что она сейчас собой представляет. Ведь "Барселона" - это был бренд долгие годы. Он и сейчас еще пока таковым остается, но уже скорее по инерции, чем по их игре.
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 15:18, ред.
    Это скорее уже деклассирование Барселоны. Даже с Реалом Мадридом у них статистика лучше чем с Баварией. Сейчас много чего можно писать - у них финансовые проблемы, Месси ушел, другой тренер нужен, и так далее. Но когда говорят что у Барселоны есть стиль, и они всегда держатся этого стиля - я хочу вмешаться. А может беда в этом? Да, хорошо, клуб должен иметь свой стиль, но «Исключив какой-то вариант, можно и потерять ключ к успеху». Вот это о Барселоне. Они не выжили потому как со временем не смогли избавиться от стиля Гвардиолы. В прошлом остались. Новинка нужна - без этого никак.
    pomor45
    pomor45 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    вчера в 14:53
    Не когда-нибудь, а в ближайшем будущем.
    pomor45
    pomor45
    вчера в 14:52
    Наши "эксперты" горазды ярлыки раздавать, причём в обе стороны - как превозносить при первых же успехах, так разносить в пух и прах при первых же неудачах.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 14:19
    Спасибо за статью....ну что, впервые за 24 года каталонцы стартовали в ЛЧ с поражения (такой вот старт эпохи без Месси....)..... но это не самое страшное. ...... Бара ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ НИ РАЗУ не ударила в створ ворот в матче ЛЧ.... включал матч с ожиданием "по старинке" увидеть классный футбол классных соперников - увидел в итоге, как Бавария деклассирует даже не вспотев команду уровня какого-то Бохума...... хотя это командой назвать сложно, скорее сброд.... насколько же мертвая эта Барселона, она не умеет вообще НИЧЕГО.... даже тупо бегать на голом желании на домашнем стадионе - она не способна даже на это.... просто набор статичных, деморализованных еще до стартового свистка персоналий..... не удивлюсь, если весной эта Барселона будет покорять просторы ЛЕ ( а то и ЛК....)... потому что та же Бенфика хотя бы БЕГАТЬ хочет, в отличие от..... а эти.....они уже даже не ходят, стоят.... Отдал пас и остался на месте.... не открывается никто в свободных зонах, стоит человек, видит своего прессингуют, видит и видит, смотрит, стоит, дураку ясно что надо открыться, уйти из перекрытой зоны подальше или подойти поближе, чтоб получить пас, но нет, стоит и смотрит.... ладно, много можно говорить и по этому поводу и по поводу .... Куман не тренер и это факт, с ним Барса гниет, и чем быстрее он уйдет тем будет лучше, вроде Бартомео ушел но его дело живет, как можно держать такого тренера как Куман, который как кроме покупок всей сборной Голландии в Барсу ничем не заметен большой вопрос... все сумбурно вышло, но это просто всплеск эмоций....
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 14:18
    лч можно выиграть и на фарте, а в чемпионате такое не прокатит)
    Elliada
    Elliada
    вчера в 13:51
    Барселону ждет судьба МЮ. Из топа в середняки
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 13:49
      дурман
      дурман
      вчера в 13:48, ред.
      Автор, не паникуй. Барселона вновь обретёт крылья.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 13:29
      Барселона снова станет сильной,когда нибуть!
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