Клаудиньо: «Мы хорошо оборонялись, имели возможность забить гол»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).

Я счастлив! Это знаковый и очень важный момент в моей жизни и карьере. Когда вышел на поле и услышал гимн, мурашки побежали — это была моя мечта! И не только моя, но каждого футболиста вообще. Поэтому очень рад — и тому, как сыграл сам, и тому, как сыграла вся команда. Мы хорошо оборонялись, имели возможность забить гол. К сожалению, нам это не удалось, а «Челси» реализовал свой шанс и победил.