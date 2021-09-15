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Клаудиньо: «Мы хорошо оборонялись, имели возможность забить гол»

15 сентября 2021, 13:10
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).

Я счастлив! Это знаковый и очень важный момент в моей жизни и карьере. Когда вышел на поле и услышал гимн, мурашки побежали — это была моя мечта! И не только моя, но каждого футболиста вообще. Поэтому очень рад — и тому, как сыграл сам, и тому, как сыграла вся команда. Мы хорошо оборонялись, имели возможность забить гол. К сожалению, нам это не удалось, а «Челси» реализовал свой шанс и победил.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
15 сентября в 22:57
надеюсь, что в Питере ничья будет как Праздник....
berda2003
berda2003
15 сентября в 21:12, ред.
    ildar_3871
    ildar_3871
    15 сентября в 17:19
    Дзюба конечно был хорош , пнул вратаря Челси , так всегда он поступает в России !
    ildar_3871
    ildar_3871
    15 сентября в 17:18
    Клаудиньо не такой уж хорош как рекламировали , только для российского чемпионата !
    oFANATo
    oFANATo
    15 сентября в 15:28
    Бла, бла, бла,.......Клаудиньо, счёт на табло.
    Забить будете пытаться Мальмё....это ваш конкурент за 3-е место в группе.
    berda2003
    berda2003
    15 сентября в 14:28
      ДСА
      ДСА
      15 сентября в 13:50
      Сколько себя не хвали, а результат на табло.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      15 сентября в 13:31
      Еслибы Дзюба был футболистом,могли зацепить ничейку!
      Gor Ter-Aristacessian
      Gor Ter-Aristacessian
      15 сентября в 13:20
      Клаудиньо: «Мы хорошо оборонялись, но Лукаку лукавил».
      Василий 50
      Василий 50
      15 сентября в 13:13
      А очков нет
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