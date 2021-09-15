Клаудиньо: «Мы хорошо оборонялись, имели возможность забить гол»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).
Я счастлив! Это знаковый и очень важный момент в моей жизни и карьере. Когда вышел на поле и услышал гимн, мурашки побежали — это была моя мечта! И не только моя, но каждого футболиста вообще. Поэтому очень рад — и тому, как сыграл сам, и тому, как сыграла вся команда. Мы хорошо оборонялись, имели возможность забить гол. К сожалению, нам это не удалось, а «Челси» реализовал свой шанс и победил.
А фактически - ПОЗОР! отбивались, ложились, падали, тянули время...
они, что не понимали, что Челси выполняли задание хозяина - не позорить сильно бывшую родину и всё. И семак туда же, никогда не думал, что он такой тупой ... при желании и необходимости "англичане" (т.е. сборная мира) вынесли этих бомжей на 0:3+ ещё в первом тайме...
А фактически - ПОЗОР! отбивались, ложились, падали, тянули время...
они, что не понимали, что Челси выполняли задание хозяина - не позорить сильно бывшую родину и всё. И семак туда же, никогда не думал, что он такой тупой ... при желании и необходимости "англичане" (т.е. сборная мира) вынесли этих бомжей на 0:3+ ещё в первом тайме...
Забить будете пытаться Мальмё....это ваш конкурент за 3-е место в группе.
Забить будете пытаться Мальмё....это ваш конкурент за 3-е место в группе.
А фактически - ПОЗОР! отбивались, ложились, падали, тянули время...
они, что не понимали, что Челси выполняли задание хозяина - не позорить сильно бывшую родину и всё. И семак туда же, никогда не думал, что он такой тупой ... при желании и необходимости "англичане" (т.е. сборная мира) вынесли этих бомжей на 0:3+ ещё в первом тайме...
А фактически - ПОЗОР! отбивались, ложились, падали, тянули время...
они, что не понимали, что Челси выполняли задание хозяина - не позорить сильно бывшую родину и всё. И семак туда же, никогда не думал, что он такой тупой ... при желании и необходимости "англичане" (т.е. сборная мира) вынесли этих бомжей на 0:3+ ещё в первом тайме...