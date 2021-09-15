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Колосков: «„Зенит“ может рассчитывать на второе место в группе ЛЧ»

15 сентября 2021, 12:42
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал итоги матча «Зенита» с «Челси» в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Если исходить из нынешних реалий российского футбола, то «Зенит» сыграл достойно против «Челси». Главное, что ребята не испугались, играли в свою игру до последней минуты. При том настолько грамотно, что «Челси» не сделал ни одного удара в створ ворот в первом тайме. Петербуржцы грамотно выходили через пас из обороны в атаку, создавали моменты и не давали сопернику реализовывать свои.

Я бы отнес эту игру «Зенита» в актив команде — во всяком случае они показали, что с любыми грандами можно играть на равных и даже обыгрывать их при определенной доле везения. То, что «Зенит» так сыграл, меня ничуть не удивило: я ожидал агрессии от них и изначально говорил, что мастерство игроков «Зенита» на достаточно высоком уровне для равной борьбы с любым соперником.

Что касается дальнейших перспектив «Зенита» в Лиге чемпионов, то по вчерашней игре можно рассчитывать и на второе место в группе. Понятно, что соперники тоже еще не в лучшей форме, но шансы есть у всех команд.

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Вячеслав, может хватит уже людей смешить своими прогнозами?
STVA 1
STVA 1 ответ За адекватность (раскрыть)
15 сентября в 17:30
Приветствую! Согласен. Третье место потолок. Мальмё хоть и проиграл 0:3 Юве, но не думаю что он так прост.
oFANATo
oFANATo
15 сентября в 15:32
Колосков, а Челси и Юве с тобой не согласны🤗
ildar_3871
ildar_3871
15 сентября в 15:17
Колосков видимо общается только с Дзюбой !)
За адекватность
За адекватность
15 сентября в 13:54, ред.
"Главное, что ребята не испугались, играли в свою игру до последней минуты." Да в такую игру ума много не нужно играть. Двухэтажный автобус в штрафной, перед ним вал, ров и шесть рядов окопов. Если господин Колосков полагает, что это "игра на равных" и "грамотно выходили через пас из обороны в атаку, создавали моменты", то это весьма спорные утверждения на мой взгляд. С Дортмундом в том году в гостях примерно аналогичным образом на равных сыграли. Даже намного ровнее, потому как пропустили на 78-й минуте. Ну и за "достойную игру" очки в таблицу не прибавляются. А рассчитывать можно хоть на первое место в группе, хоть на финал ЛЧ, это кто во что горазд. Как по мне, то хочется надеяться, что хотя бы третье место в группе "Мальме" не отдадут. Как обычно личное субъективное мнение.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
15 сентября в 13:32
Рассчитывать то можно и на первое...
stanichnik
stanichnik
15 сентября в 13:25
Может рассчитывать, но вот вопрос, займёт ли?
sihafazatron
sihafazatron
15 сентября в 13:21
вполне возможно, удачи зениту
Против ЦСКА
Против ЦСКА
15 сентября в 13:09
С чего бы это?
beefs
beefs
15 сентября в 13:07
А на первое слабо?...
Союзник противников
Союзник противников
15 сентября в 12:53, ред.
Надежды юношей питают-
мечтают набирать очки,
но очень сильно напрягает,
когда мечтают старички!
swed27
swed27 ответ David Young (раскрыть)
15 сентября в 12:51
К сожалению я живу в отдаленной деревне куда курьер не поедет. Могу ли я указать контакты человека живущего в Новосибирске или заменить приз денежным эквивалентом?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
15 сентября в 12:45
Я согласен, даже если все так не думают, но Ювентус сейчас не стабильный, если стараться - может быть.
STVA 1
STVA 1
15 сентября в 12:43
Слава что-то съел)))
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