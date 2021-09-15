Колосков: «„Зенит“ может рассчитывать на второе место в группе ЛЧ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал итоги матча «Зенита» с «Челси» в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Если исходить из нынешних реалий российского футбола, то «Зенит» сыграл достойно против «Челси». Главное, что ребята не испугались, играли в свою игру до последней минуты. При том настолько грамотно, что «Челси» не сделал ни одного удара в створ ворот в первом тайме. Петербуржцы грамотно выходили через пас из обороны в атаку, создавали моменты и не давали сопернику реализовывать свои.

Я бы отнес эту игру «Зенита» в актив команде — во всяком случае они показали, что с любыми грандами можно играть на равных и даже обыгрывать их при определенной доле везения. То, что «Зенит» так сыграл, меня ничуть не удивило: я ожидал агрессии от них и изначально говорил, что мастерство игроков «Зенита» на достаточно высоком уровне для равной борьбы с любым соперником.

Что касается дальнейших перспектив «Зенита» в Лиге чемпионов, то по вчерашней игре можно рассчитывать и на второе место в группе. Понятно, что соперники тоже еще не в лучшей форме, но шансы есть у всех команд.