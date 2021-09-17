ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Матч «Спартак» — «Уфа» смогут посетить до 13.5 тыс. болельщиков

17 сентября 2021, 15:13
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что разрешенная вместимость стадиона «Открытие Банк Арена» на матче девятого тура РПЛ между московским клубом и «Уфой» составит 30%.

Матч пройдет 25 сентября и начнется в 19:00 мск, встречу смогут посетить не более 13 500 зрителей.

Проход на стадион будет осуществляться так же, как и на игру с «Легией». У болельщика должен быть QR-код, выданный на основании вакцинации либо в случае официально перенесенного за последние шесть месяцев заражения коронавирусом.

Ранее стало известно, что на матч «Урал» — «Локомотив» допустят гораздо меньшее количество зрителей.

Все новости
На матч «Локомотив» — «Ростов» допустят 30% зрителей от вместимости трибун
02 октября Комментарии9
ОфициальноБолельщикам «Марселя» запретили посещать гостевой матч с «Лиллем»
02 октября Комментарии2
ОфициальноБолельщиков «Локомотива» из России не пустят на матч с «Лацио»
30 сентября Комментарии47
540 российских болельщиков смогут попасть на матч со словенцами
29 сентября Комментарии2
На Instagram «Шерифа» подписались 40 тысяч человек после матча с «Реалом»
29 сентября Комментарии22
ФНЛ назвала чрезмерными действия полиции в отношении фанатов «Шинника»
27 сентября Комментарии5
Сортировать
Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
17 сентября в 21:05
Футбол без зрителей бессмыслен.
протон
протон
17 сентября в 18:10
После таких игр Спартака, игроки сами должны билеты выкупить и каждому лично развести, а в перерыве, чтоб Зарема всем пива разливала, а Малежиков шашлык жарил....
stanichnik
stanichnik
17 сентября в 15:56
Ну хоть в Москве, в отличии от свердловских чиновников, местные власти повернулись лицом к футбольным болельщикам и разрешили заполнять стадионы на треть от своей вместимости.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
17 сентября в 15:23
Хорошая новость...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 сентября в 15:23
Футбол возвращается к зрителям...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100