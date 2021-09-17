Матч «Спартак» — «Уфа» смогут посетить до 13.5 тыс. болельщиков

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17 сентября 2021, 15:13

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что разрешенная вместимость стадиона «Открытие Банк Арена» на матче девятого тура РПЛ между московским клубом и «Уфой» составит 30%.

Матч пройдет 25 сентября и начнется в 19:00 мск, встречу смогут посетить не более 13 500 зрителей.

Проход на стадион будет осуществляться так же, как и на игру с «Легией». У болельщика должен быть QR-код, выданный на основании вакцинации либо в случае официально перенесенного за последние шесть месяцев заражения коронавирусом.

Ранее стало известно, что на матч «Урал» — «Локомотив» допустят гораздо меньшее количество зрителей.