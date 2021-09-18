Скаут Серии А: «Думаю, зимой Кокорина отправят в аренду»

Скаут Серии А Алекс Великих поделился мнением о будущем нападающего «Фиорентины» , который сегодня впервые вышел на поле в нынешнем сезоне.

Судьба Кокорина уже давно определена многими экспертами в Италии, особенно теми, кто близок к «Фиорентине» и их проблемам. Это была попытка реанимировать Александра, игрок находится на долгом контракте. Футболист не воспользовался данным подарком от тренера, это говорит о том, что он не готов к интенсивности итальянского футбола.

Манчини, Капелло, которые его рекомендовали, видели его в лучших кондициях, физических в том числе, когда он приехал во Флоренцию, всё уже изменилось. Все рекомендации оказались о футболисте, которого они уже не знали.

В клубе есть молодой игрок, на которого они сделали ставку [Влахович]. Целенаправленно не был приобретен другой нападающий, чтобы Влахович ощущал себя комфортно на момент подписания контракта, нахождение рядом Кокорина делало ситуацию спокойной вокруг самого Душана.

Думаю, в зимнее трансферное окно Кокорина отправят в аренду, контракт долгий, вряд ли клуб хочет выплатить финансовые средства Александру, расторгать [соглашение] — не вариант. Есть клубы в Италии, которые борются за место в лиге, и переход российского футболиста в такие команды возможен.