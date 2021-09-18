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Скаут Серии А: «Думаю, зимой Кокорина отправят в аренду»

18 сентября 2021, 22:21

Скаут Серии А Алекс Великих поделился мнением о будущем нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, который сегодня впервые вышел на поле в нынешнем сезоне.

Судьба Кокорина уже давно определена многими экспертами в Италии, особенно теми, кто близок к «Фиорентине» и их проблемам. Это была попытка реанимировать Александра, игрок находится на долгом контракте. Футболист не воспользовался данным подарком от тренера, это говорит о том, что он не готов к интенсивности итальянского футбола.

Манчини, Капелло, которые его рекомендовали, видели его в лучших кондициях, физических в том числе, когда он приехал во Флоренцию, всё уже изменилось. Все рекомендации оказались о футболисте, которого они уже не знали.

В клубе есть молодой игрок, на которого они сделали ставку [Влахович]. Целенаправленно не был приобретен другой нападающий, чтобы Влахович ощущал себя комфортно на момент подписания контракта, нахождение рядом Кокорина делало ситуацию спокойной вокруг самого Душана.

Думаю, в зимнее трансферное окно Кокорина отправят в аренду, контракт долгий, вряд ли клуб хочет выплатить финансовые средства Александру, расторгать [соглашение] — не вариант. Есть клубы в Италии, которые борются за место в лиге, и переход российского футболиста в такие команды возможен.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
19 сентября в 22:01
В аренду в чемпионат Сан-Марино!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
19 сентября в 16:05
в Китай его , там норм кухня и можно бить стулом кого захочешь, за свои деньги :(
альсато
альсато
19 сентября в 10:35
Вы че там ВУЕВРОПАХ думаете, что мы к вам работать приезжаем?)))))...наивные!)))))
sir_Alex
sir_Alex
19 сентября в 10:09
Его арендует "Зенит".
MNU
MNU
19 сентября в 10:00
Кокорина мне в Ювентус
Igo0rek
Igo0rek
19 сентября в 09:57
Это ж надо было так макаронников развести xD
memphis
memphis
19 сентября в 09:46
На чиле, на расслабоне. Можно пока пивко х..ть
Garrincha58
Garrincha58
19 сентября в 09:43
он наверное уже зимой закончит с футболом, про....рал всю карьеру
leonidspb1958
leonidspb1958
19 сентября в 09:25
Опять в Спартак....
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
19 сентября в 08:52
Это просто еще раз говорит о том как на западе следят за нашим так сказать футболом, если бы хоть немного вдавались в суть, никогда бы не взяли это недоразумение
SHMEL
SHMEL
19 сентября в 08:47
В аренде жить можно, ладно хоть не на пенсию.
311
311
19 сентября в 07:41
Спихнули коку на шею итальянских налогоплательщиков и слава Богу!)
ДАША Д
ДАША Д
19 сентября в 06:13
Тут дело пахнет серией В.
nikoladolgov
nikoladolgov
19 сентября в 06:07
Ну если только в Спартак или в Зенит ....
А так этого бездельника в Европе и даром не надою
Gahi
Gahi
19 сентября в 04:36
Тяжёлый период для Александра, по арендам пойдёт.
ОПС
ОПС
19 сентября в 03:52
Не надо было заключать долгосрочный контакт.
Caniggia
Caniggia
18 сентября в 23:55
Как же так, легенду и в аренду?
Futurista
Futurista
18 сентября в 23:52
lobsterdam
lobsterdam
18 сентября в 23:48
случайно включил и увидел это чудо: выход Кокорина в мачте с Дженовой на 83 минуте и через 2 минуты - проверка ВАРом его броска в ноги на красную... отделался желтой. Как говорится, вышел так вышел! Самое интересное и смешное, что после его выхода фиалки забили второй гол, а до того - никак! Вот и думайте!
1bear
1bear
18 сентября в 23:39
ещё бы кто его взял в эту аренду....
Союзник противников
Союзник противников
18 сентября в 23:17
Посмотрим,есть ли готовые пойти на риск.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
18 сентября в 23:02
.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 сентября в 22:57
В Твиттере фанаты «фиалок» раскритиковали форварда:

Casti_F: «Победа с Кокориным на поле очень примечательна, с учётом того, что за 5 минут он нанёс больше вреда, чем чума».

verve79: «Выход Кокорина, который выглядит любителем в Серии A, был очень рискованным».

liottagio: «Кокорин действительно полное 62о».

symdona: «Хочу увидеть фильм о Кокорине, который на самом деле спящий агент КГБ, замаскированный под футболиста и ждущий, что кто-то его активирует».

DPoggio14: «Кокорин, пытавшийся ампутировать ногу Бехрами, меня действительно позабавил».

bungkuih: «Какого чёрта Кокорин остаётся нашим игроком?! Пранделли реально шутит!»

Gianluca_Faz: «Этот Кокорин просто бесполезен».

Кокорин вышел при счёте 1:0 в пользу «Фиорентины». На 89-й «фиалки» сделали счёт 2:0, а на 98-й минуте пропустили с пенальти, который реализовал бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито. «Фиорентина» выиграла 2:1.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» в начале 2021 года из «Спартака». Из-за травм и плохой формы форвард в дебютные полгода в серии A только четыре раза выходил на замену и не отметился результативными действиями.
STVA 1
STVA 1
18 сентября в 22:56
Саня и аренда несовместимы)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
18 сентября в 22:55
А . Кокорин . Шёл третий год аренды .........)))))))))))))))
протон
протон
18 сентября в 22:42
Дайте человеку комфортно жить в италии. оставьте нашего Кокорина в покое.
particular
particular
18 сентября в 22:29
Но-но-но... Не вздумайте разрушить ту атмосферу комфорта, которую Сашко создал для себя... Переезд и термин "аренда" могут навредить его непререкаемому имиджу успешного футболиста..:))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 сентября в 22:26
Как можно избавляться от игрока с такой превосходной статистикой:
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