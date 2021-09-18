У Погба 7 ассистов в 4 матчах АПЛ. Райола снова начал шантажировать МЮ, но Зидан может всё изменить

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сегодня, 16:30

Поль присматривается к Турину и Барселоне.

Чемпион мира – игрок настроения

Двадцативосьмилетний хавбек феноменально сыграл в дебютном матче нового сезона АПЛ против «Лидса» — четыре ассиста в одном поединке, подобное в АПЛ видели лишь семь раз за всю историю турнира. И никогда ничего подобного не делал футболист «Манчестер Юнайтед». У Погба рекорд по ассистам в лиге в текущем году, но тут важно оговориться. За весь прошлый сезон Погба сделал всего три ассиста, за четыре матча нового сезона – семь. Постоянно играть на доступном ему уровне Поль никогда не хотел и не умел. Отсюда противоречивое и справедливое при этом к нему отношение от экспертов и фанатов. На коротких отрезках Погба может примерить образ Де Брюйне с передачами, может показать умение пробить издали. Но вспомните тот же финал Лиги Европы против «Вильярреала». Поль провел на поле 116 минут, но создал лишь один момент, один раз пробил мимо ворот и не привел явного фаворита к уверенной победе. Более того, Сульшер снял его с игры до пенальти – не был уверен, что звездный хавбек не подведет.

92 миллиона причин отпустить Погба

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» зарабатывал намного меньше, чем привык. Причины понятные – коронавирус, хотя не только пандемия во главе угла. Расходы не всегда были умными, контракты игрокам выписали щедрые – не только не нужному в основе Алексису Санчесу, но тому же Де Хеа, в итоге доходы упали с 627 до 494 млн фунтов. Убытки за финансовый год составили 92.2 млн фунтов, и их рост существенный – почти в четыре раза по сравнению с позапрошлым сезоном. Понятно, что МЮ параллельно погашает долги – они чуть снизились, но при этом платят игрокам все больше – еще без учета Роналду подняли зарплаты на 13.6 %, но 322.6 млн фунтов. Погба получает 41 тысячу фунтов в день круглый год или 15.08 миллионов в год. Это 5 % от всех расходов на зарплаты, немало для одного человека, особенно не самого стабильного. Приезд Роналду лишь упрощает дилемму Погба, ведь Криштиану показывает, как игрок может влиять на доходы. Поль не приносит рекламные деньги в таких объемах.

Поль не знает, хочет ли играть за МЮ

МЮ не мешало бы раскопать гордость и не связываться с парнем, который не выражал желание остаться. Тут явно не история его друга Лукаку, который является примером умного и ответственного футболиста, взрослого мужчины, который много лет усердно работает. Райола годами открыто говорит о желании его клиента Погба сменить клуб. Сейчас Поль сделал заявление, что с приходом Роналду получился сильнейший состав МЮ , в котором он играл. С другой стороны, пас Лингарда в Лиге чемпионов напоминает, с кем имеем дело – команда Сульшера нестабильная. Попытаются выдать сказочный сезон в АПЛ , где давно не были чемпионами, но конкуренты серьезные, нагрузки большие, а в центре поля, особенно в глубине, есть проблемы. Фред становится «любимчиком» фанатов МЮ , а Погба не знает, чего хочет. Новый контракт точно не спешит подписывать, хотя приезд Роналду и заставит его аккуратнее высказываться по этому поводу. Но для провокационных заявлений есть Райола.

Лапорта и Аньелли на низком старте

Говорят, президент «Барселоны» провел встречу с Погба. У каталонцев после поражения от «Баварии» ночью провели собрание руководства. Как пишут местные издания, решили, что сначала выплывут финансово, а потом будут думать о футболе. Идея с приглашением Йорди Кройфа похожа на издевательство от мадридцев – сын Йохана не тренер уровня чемпионата Китая, не говоря о гранде Ла Лиги. Но у Кумана осталось немного времени. А новому рулевому нужно будет найти своих игроков, свободный агент Погба является лакомым лотом. И для «Ювентуса» тоже, ведь Аньелли давно пытается вернуть француза, но жаль было платить за трансфер сто миллионов.

Поль зря не ушел намного раньше

Для самого футболиста сейчас выгодно выбить у нового клуба жирный контракт. Статус звезды есть, возраст не критический – моложе, чем Бускетс или Модрич. Можно будет торговаться с тем же «Реалом», ведь Перес был и остается мастером перехвата футболистов, у которых истекают контракты. Встреча с Лапортой лишь подстегнет Флорентино снова обратить внимание на Погба, но уже без груза действующего длительного контракт с МЮ . С другой стороны, есть в манере Поля нечто странное. Этот футболист далеко не в каждую схему и модель игры впишется. В чемпионском «Ювентусе» смотрелся круто, в сборной Франции эпизодами жестко выпадает, как и в МЮ . Если бы подписал контракт с «Реалом» Зидана на пике – мог нахватать трофеев, а так потерял время и этот сезон его последний шанс проявить себя в АПЛ . Впрочем, истекающий контракт – повод для шантажа нынешнего клуба усилиями Райолы.

Смена тренера может сохранить Погба

Одна из жарких тем недели – обсуждение будущего главного тренера «дьяволов». Приход Конте в «Манчестер Юнайтед» – под его руководством француз играл за «Ювентус», может переписать эту историю. Или приглашение Зидана. Зинедин много лет безуспешно убеждал Переса подписать именно Погба в «Реал». Появление нового тренера может заставить непоследовательного хавбека передумать. Сейчас основной вариант – доиграть контракт и выбить королевские условия в качестве свободного агента. Популярная сейчас практика. Но она ведет к потерянной выгоде для клубов, ведь МЮ заплатил за трансфер Погба 105 млн евро, потом за пять лет потратил на зарплату футболиста еще почти 90 миллионов. И деньги игрок не отработал. Сколько трофеев у Погба с МЮ ? Пока два – победа с Моуриньо в финале Лиги Европы четыре года назад, и Кубок Лиги в том же сезоне.

Уход Погба необязательно ослабит МЮ

Сульшер без трофеев, а Погба не молодеет. При этом все зависит от фигуры наставника следующей весной. Если Оле-Гуннар сохранит пост, ведь умеет выживать – вряд ли увидим Поля в футболке МЮ . Семь ассистов на старте АПЛ – мощное напоминание о классе, но у Погба за два прошлых сезона в АПЛ всего восемь голевых действий. Точно не стал лидером, незаменимым для тактики игроком и не желает отрабатывать в опорной зоне без мяча. Звезда футбола, но из разряда нестабильных мастеров. Понятно, почему «Барселона» и «Ювентус» в кризис цепляются за такого свободного агента, но МЮ уже упустил выгоду – стоило раньше попрощаться, когда за француза готовы были заплатить, а сейчас все зависит от Погба и Райолы. Зная манеру последнего, он успешно рассорится с руководством МЮ , чтобы получить свои комиссионные от нового клуба.

Уход Вудворда в конце года лишь упростит задачу – новый директор не рискнет вешать на себя жирный контракт Погба, ведь нет гарантий, что Поль не потеряет мотивацию буквально через две недели. Игрок феноменальных возможностей, но крайне непоследовательный на поле.